Deutscher Harry Potter-Ersatz kehrt zurück: Lohnt sich Woodwalkers 2?

Mit Woodwalkers 2 kehrt die deutsche Fantasy-Reihe nach den Romanen von Katja Brandis ins Kino zurück. Doch die Fortsetzung kämpft mit ähnlichen Problemen wie Teil 1.

Die Woodwalkers-Romane von Katja Brandis wurden zu Millionen-Bestsellern und fanden 2024 mit ihrer ersten Verfilmung auch den Weg in die deutschen Kinos. Die Geschichte des jungen Gestaltwandlers Carag (Emile Chérif), der sowohl als Mensch als auch als Puma lebt, konnte über 6 Millionen Euro an den Kinokassen einnehmen, erntete bei der Kritik jedoch nur ein müdes Lächeln.

Jetzt steht mit Woodwalkers 2 die Fortsetzung in den Startlöchern und erzählt Carags Werdegang an der Clearwater High weiter. Mit dabei sind einige namhafte Neuzugänge. Wie das Fantasy-Sequel geworden ist, lest ihr in unserem spoilerfreien Film-Check.

Fantasy-Fortsetzung Woodwalkers 2: Auf der Suche nach wahrer Familie

Nachdem Carag den hinterlistigen Tech-Millionär Andrew Milling (Oliver Masucci) entlarvt hat, will er dem Rat der Woodwalker die Wahrheit über die kontroverse Aktion im Wald erzählen, bei der seine menschliche Pflegefamilie beinahe zu Schaden gekommen ist. Doch Milling ist der einzige, der weiß, wo sich Carags verschollene Puma-Familie befindet. So trifft der Junge eine schwerwiegende Entscheidung, die eine Verkettung fataler Ereignisse auslöst.



Seht hier den Trailer zu Woodwalkers 2:

Woodwalkers 2 - Trailer (Deutsch) HD

Während Carag so endlich das lang ersehnte Wiedersehen mit seiner Familie erwartet, setzt Milling zum Rückschlag an: Er will Gouverneur von Wyoming werden und sein Machtfeld für seine Zwecke erweitern. Carag gerät einmal mehr zwischen die Fronten, als er mithilfe seiner Freund:innen an der Clearwater High die wahren Pläne des Unternehmers durchschaut...

Fantasy-Fortsetzung Woodwalkers 2 verschenkt ihr Potenzial

Wie bereits in Teil 1 stecken in Woodwalkers 2 in der Theorie zahlreiche richtige Zutaten dafür, ein mitreißendes Fantasy-Abenteuer zu werden: Eine Schule für besondere Kinder, die inmitten einer abgelegenen, traumhaften Landschaft steht; Freundschaften, Rivalitäten und die Suche nach Zugehörigkeit; die Verschmelzung der Mensch- und Tierwelt; ein zwielichtiger wie charismatischer Bösewicht; ein epischer Score. All das hat auch die Harry Potter-Filme einst zum Erfolg geführt.

Wenn es jedoch an der richtigen Mischung dieser Zutaten hapert, erleben wir leider kein zweites Harry Potter, sondern das, was uns Woodwalkers wie auch Woodwalkers 2 auf der großen Leinwand präsentieren: Eine zwar warmherzige, aber auch generisch angelegte Story, der es trotz guter Ideen in ihrer hölzernen Umsetzung an vielen Ecken und Enden an Magie fehlt.

Das beginnt mit der Entscheidung, die Tiere so realgetreu wie möglich zu animieren und ihnen anders als etwa in der König der Löwen-Realverfilmung keine menschliche Mimik samt Mundbewegungen beim Sprechen zu geben. Auch in der Fortsetzung ist das einer der größten Dornen im Auge, der die Tierszenen mit ihren Voice-Overs merkwürdig asynchron – und beinahe schon billig – erscheinen lässt. Und das, obwohl sich die Animation mitsamt dem Einsatz echter Tiere vor allem als deutsche Produktion mit einem weitaus geringerem Budget als die Hollywood-Verwandtschaft sehen lassen kann.

Und auch wenn man besonders den Jungdarsteller:innen nicht böse sein will, dass ihr Schauspiel noch nicht voll ausgereift ist, tragen sie leider häufig nicht dazu bei, dass man sich richtig in die Fantasy-Welt hineinfallen lassen kann. Emile Chérif ist das beste Beispiel dafür, dem es trotz seiner perfekt sitzenden Frisur einfach nicht gelingen will, tiefgreifende Emotionen zu transportieren. Das ist besonders schade, da uns Carag als Protagonist eigentlich wie ein Anker durch die Geschichte tragen soll. Dass Nachsynchronisationen bei vielen Figuren ersichtlich sind, wo Mimik und Stimme nicht ganz zusammenpassen wollen, tut das Übrige.

Woodwalkers 2 besticht mit seinen erwachsenen Stars und einer warmherzigen Story

Oliver Masucci als schmieriger Elon Musk-Verschnitt spielt dagegen einmal mehr so gewollt cool und unsympathisch, wie es der Rolle nur zuträglich sein kann, und schafft es, jede Szene lässig für sich einzunehmen. Auch Martina Gedeck als Schulleiterin Clearwater mit ihrem unverkennbaren Adler-Blick bildet wie schon in Teil 1 eines der Highlights der Fortsetzung. Die namhaften Neuzugänge um Tom Schilling, Moritz Bleibtreu und David Schütter liefern dazu stimmige Cameo-Auftritte, die jedoch allesamt zu kurz ausfallen, um das Ruder richtig herumzureißen. Besonders Schillings griesgrämiger Mr. Crump hätte gerne noch ein bis zwei weitere Szenen vertragen können.



Wer den ersten Teil mochte, wird jedoch auch mit dem zweiten Teil Spaß haben, der die Geschichte von Carag auf der Suche nach seiner wahren Familie und sich selbst würdig weitererzählt. Regisseur Sven Unterwaldt (Die Schule der magischen Tiere 2 und 3) gelingt es sogar, die Inszenierung hier auf die nächste Stufe zu heben und das Gefühl von Zusammenhalt unter den Schüler:innen, die ihre verschiedenen Besonderheiten feiern, mehr denn je hervorzubringen. So kann sich Woodwalkers 2 letztendlich als kurzweiliges Fantasy-Abenteuer für die kindliche und jugendliche Zielgruppe sehen lassen, dessen bereits bestätigten dritten Teil wir jetzt schon mit Spannung erwarten dürfen.

Woodwalkers 2 startet am 29. Januar 2026 im Kino.