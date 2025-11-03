Deutscher Mega-Star ist nicht vom Netflix-Thron zu stürzen: Seine wahre Geschichte schockiert die Massen

Letzte Woche ist bei Netflix die Dokumentation über den Aufstieg und Fall von Deutschrap-Star Haftbefehl erschienen. Seitdem thront der emotional aufwühlende Film an der Spitze der Charts.

Vor knapp einer Woche wurde bei Netflix die Dokumentation Babo – Die Haftbefehl-Story veröffentlicht. Der Film über die Erfolgsgeschichte des Deutschrappers und seinen tragischen Absturz stürmte schnell die Spitze der Charts und verdrängte sogar Kathryn Bigelows nervenzerfetzend spannenden Thriller A House of Dynamite von Platz 1. Seitdem hat sich daran nichts geändert und Die Haftbefehl-Story verteidigt weiter die Spitzenposition.

Schockierende Geschichte einer Deutschrap-Legende: Darum geht es in der Haftbefehl-Doku von Netflix

Der Film von Juan Moreno und Sinan Sevinç beleuchtet zunächst den kometenhaften Aufstieg von Aykut Anhan, der als Musiker Haftbefehl zu einem der beliebtesten Rapper der Deutschrap-Szene aufgestiegen ist.

Unter die glanzvollen Hochphasen seiner Hip-Hop-Karriere mischen sich jedoch schnell die Schattenseiten aus Anhans Privatleben, zu denen der Suizid seines spielsüchtigen Vaters, Jugendkriminalität und jahrelanger, schwerer Drogenkonsum zählen. Die Netflix-Doku fokussiert sich vor allem auf einen Abschnitt aus dem Leben des Stars im Jahr 2024, der Anhan fast das Leben gekostet hat.



Die ungeschönte Authentizität von Babo - Die Haftbefehl-Story hat in den letzten Tagen zu unzähligen Social-Media-Reaktionen geführt. Darunter sind auch viele Menschen, die sich vorher nicht zu Fans des Rappers gezählt haben und trotzdem von dem schweren Schicksal des Stars getroffen wurden.

