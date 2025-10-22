Deutscher Millionen-Film erobert sofort Platz 1 der Netflix-Charts und stößt neuen Crime-Thriller mit Hollywood-Star vom Thron

Nachdem The Woman in Cabin 10 fast zwei Wochen an der Spitze der Netflix-Charts stand, gibt es jetzt eine neue Nummer 1. Sie kommt aus Deutschland.

Zehn Tage lang stand The Woman in Cabin 10 mit Keira Knightley auf Platz 1 der Film-Charts von Netflix. Nun gibt es einen neuen Spitzenreiter. Denn der Streamer hat einen der größten deutschen Film-Hits des letzten Jahres ins Programm aufgenommen, der sich sofort auf den 1. Platz gekämpft hat. Es geht um Der Spitzname.

Der Spitzname auf Platz 1 bei Netflix: Deutscher Kino-Hit zieht an The Woman in Cabin 10 vorbei

Der Spitzname ist die Fortsetzung der Komödien Der Vorname und Der Nachname, mit denen Sönke Wortmann 2018 und 2022 bereits große Hits landen konnte. Der Spitzname zog Ende 2024 nach und konnte in Deutschland über eine Million Menschen in die Kinos locken, was die Fortsetzung zu einer der erfolgreichsten deutschen Filme des letzten Jahres machte.

Der Film setzt drei Jahre nach den Ereignissen aus Der Nachname auf Lanzarote an. Thomas (Florian David Fitz) und Anna (Janina Uhse) laden auf ihre Hochzeit nach Südtirol ein. Die Verwandtschaft bringt natürlich wieder jede Menge Ärger mit, was die geplante Eheschließung schon bald in Zweifel bringt. Neben Florian David Fitz und Janina Uhse standen in Der Spitzname unter anderem Christoph Maria Herbst (Stromberg), Kya-Celina Barucki (Mädchen Mädchen), Justus von Dohnányi (Die Affäre Cum-Ex) und Iris Berben (Hanne) vor der Kamera.

Die Komödie ist am 21. Oktober 2025 ins Streaming-Programm bei Netflix eingezogen und hat es dort direkt auf Platz 1 der Film-Charts geschafft. Dort steht Der Spitzname aktuell neben folgenden Titeln in der Top 10 (Stand: 22. Oktober 2025):

Der Vorname findet ihr übrigens aktuell im Streaming-Abo bei RTL+, Amazon Prime Video und Magenta TV. Der Nachname gibt's aktuell ebenfalls bei RTL+ in der Flat. Auf welche Streaming-Filme ihr euch dieses Jahr noch bei Netflix freuen dürft, erfahrt ihr dagegen in unserem Podcast:

Podcast: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Neuen Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.

