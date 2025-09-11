Deutscher Rapper wird bei Wer wird Millionär? von Günther Jauch eingeschüchtert

Wer wird Millionär? ist für viele Menschen die einmalige Gelegenheit, das große Geld zu gewinnen. Ein deutscher Rapper war jedoch aus anderen Gründen dort – und durfte trotzdem noch mal kommen.

Für Promis bei Wer wird Millionär? gibt es normalerweise die Promi-Ausgabe der Show. Doch der deutsche Rapper Lakmann war einer der Kandidaten der Quizshow, ohne dass irgendeiner in der Produktion wusste, wer er war, bis eine Person auf ihn aufmerksam wurde.



Lakmanns Schwester zwang ihn zu Wer wird Millionär?

Evangelos Polichronidis, besser bekannt unter seinem Rapper-Namen Lakmann One, erlangte seinen Durchbruch mit seiner Band Creutzfeld & Jakob im Jahr 2000 und hatte großen Einfluss auf die damalige Rapszene in Deutschland. Danach startete er seine Solokarriere, die seinen vorläufigen Höhepunkt mit seinem Album "Aus dem Schoß der Psychose" erreichte.



2023 fand der Rapper dann seinen Weg zu Wer wird Millionär?. Der Grund: Die Familie wollte für die Hochzeit seiner Schwester Geld sammeln, weshalb sich alle ihre Mitglieder bei der Quizshow anmeldeten – darunter auch Lakmann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vor Ort erkannte jedoch niemand den Deutsch-Rapper und er flog schon in der Vorrunde heraus, ohne mit Günther Jauch um das große Geld zu spielen. Knapp zehn Monate später wurde Lakmann dann erneut eingeladen, nachdem zuvor sein Vater zu Besuch in der Show war. Er erzählte von seinem Sohn und zufälligerweise war die Casting-Produzentin zu der Zeit ein großer Fan des Rappers.



Weitere TV-News:

"Da ist nichts dem Zufall überlassen": Lakmann über Professionalität angetan

Als Lakmann schließlich auf dem Kandidatenstuhl saß, fielen ihm gleich einige Dinge auf. Er war nicht aufgeregt, aber sehr beeindruckt von den Abläufen, wie er beim YouTube-Kanal ROBINS HOOD erklärte:



Da ist nichts dem Zufall überlassen. Du hast eine Generalprobe, da wird alles instruiert, da kümmert sich jeder um dich. Du hast einen eigenen Backstage, drei, vier Leute, die deine Klamotten zurechtbügeln. Es ist schon im Gegensatz zum Musik-Business sehr professionell.

Doch der Rapper war dafür ziemlich eingeschüchtert von Günther Jauch. Der Moderator war nicht nur größer als Lakmann, sondern versuchte auch, ein Gespräch am Laufen zu halten, während er an seinen Fragen grübelte. So sagt Lakmann:



Von dem 100 Prozent Wissen, was du sonst hast, bist du dann so nur mit 70 Prozent dabei oder mit 80, weil du die ganze Zeit mit Günther Jauch oder dem Publikum redest.

Am Ende konnte der Rapper 32.000 Euro für sich und seine Familie gewinnen.



So könnt ihr Wer wird Millionär? schauen

Wer wird Millionär? ist aus der Sommerpause zurück und startet ab dem 15. September wieder jeden Montag um 20:15 Uhr auf RTL. Wer schon einen Einblick in die neueste Folge haben will, kann das mit einem Abo für RTL+ tun. Dort ist die Folge schon eine Woche vorher zu sehen.

