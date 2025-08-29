Heute Abend schauen: Deutscher Thriller ist einer der erfolgreichsten Netflix-Filme weltweit, aber kaum jemand weiß das

Filme sind im Heimatland meistens am erfolgreichsten. Nur selten, wie bei diesem deutschen Film, kommt es vor, dass sie im Ausland beliebter sind.

Die USA und Hollywood mögen weltweit der größte Filmmarkt sein und die international erfolgreichsten Filme produzieren. Aber auf der ganzen Welt werden Filme produziert und dank Streamingdiensten wie Netflix und Co. gibt es inzwischen die Möglichkeit, Filme aus allen möglichen Ländern zu sehen. Dadurch erhöht sich auch die Möglichkeit, dass Filme im Ausland bekannter sind, als in der Heimat. Wie zum Beispiel der Thriller Exterritorial aus Deutschland vom Würzburger Regisseur Christian Zübert (Lammbock).

Exterritorial auf Platz 4 in den globalen Netflix-Charts

Netflix war lange Zeit nicht bekannt dafür, dass Zahlen veröffentlicht werden. Inzwischen, dank der offiziellen Begleit-Website Tudum, sind einige Daten einsehbar. So können zum Beispiel unterschiedliche Top-10-Listen eingesehen werden. Filtern kann man dabei sowohl global oder nach Land, als auch nach Filmen und Serien – jeweils englischsprachig und nicht-englischsprachig.

Auf der aktuellen Top-10-Liste für globale nicht-englischsprachige Filme rankt der deutsche Thriller Exterritorial auf Platz 4. Neben den Plätzen und der Laufzeit kann man sehen, dass der Film über 91 Millionen Mal aufgerufen wurde und insgesamt mehr als 166 Millionen Stunden über die Bildschirme geflimmert ist. Bei den Zahlen bezieht sich Netflix auf die ersten 91 Tage nach Ausstrahlung – Netflix' Maßstab für die Allzeit-Liste.

Seht hier den Trailer zu Exterritorial:

Bei so vielen Aufrufen ist es erstaunlich, dass über den Film hierzulande kaum berichtet wird. Sogar über den Überraschungserfolg Brick, der ebenfalls aus Deutschland kommt, wurde mehr gesprochen. Dabei steht dieser nur auf Platz 10 dieses Erfolgs-Rankings. Exterritorial hat nicht die Star-Power, die Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee in Brick mitbringen, die beide auch im Ausland bekannt sind. Aber dafür hat der Film einen internationalen Cast, der seine Sache wirklich gut macht.

Zum Stöbern: Die besten Thriller bei Netflix

Darum geht's in Exterritorial

Sara Wulf (Barbaren-Hauptdarstellerin Jeanne Goursaud) ist eine deutsche Ex-Elite-Soldatin und einzige Überlebende eines Zwischenfalls in Afghanistan. Dort kam auch ihr Mann ums Leben. Gemeinsame mit ihrem sechsjährigen Sohn Joshua besucht sie nun das amerikanische Konsulat in Frankfurt für ein Arbeitsvisum in den USA. Als sie ihn nach ein paar Minuten aus einem Spielzimmer holen will, ist ihr Sohn verschwunden. Sicherheitschef Kynch (Dougray Scott) versichert ihr, dass die Überwachungskameras zeigen, dass sie alleine ins Konsulat gekommen ist.

Niemand außer Sara glaubt, dass ihr Sohn entführt wurde. Sie taucht im Gebäude unter und lässt sich von niemanden abbringen, ihren Sohn zu finden. Ihr Spazialtraining hilft ihr dabei.

Dieser Artikel wurde erstmals 2025 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.