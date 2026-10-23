Dexter: Wiedererwachen feiert Staffel 2-Start mit ganz besonderer Erfahrung: Gewinnt hier Tickets [Anzeige]

Zum Start der 2. Staffel Dexter: Wiedererwachen wird die Rückkehr des Serienkillers mit einem besonderen Event gefeiert. Hier erfahrt ihr, woraus die Dexter-Experience besteht, und Tickets gibt's auch zu gewinnen.

Letztes Jahr ist Michael C. Hall in seiner Paraderolle als Dexter in einer neuen Sequel-Serie zurückgekehrt. Dexter: Wiedererwachen hat die Kultfigur nach New York City geführt, wo neben der schwierigen Beziehung zu seinem Sohn Harrison (Jack Alcott) natürlich auch wieder mörderische Eskalationen warteten.

Am 30. Oktober startet Dexter: Wiedererwachen beim Streaming-Dienst Paramount+ endlich in die 2. Staffel. Rund um den Auftakt der neuen Folgen gibt es in Köln für Dexter-Fans außerdem eine besondere Experience zu genießen. Hier erfahrt ihr die Details dazu und könnt Tickets für die exklusive Party gewinnen.

Dexter-Experience in Köln macht Fans zu Tatortreinigern

Wenn ihr euch als Dexter-Fans schon immer gefragt habt, wie ihr euch an Tatorten des Killers anstellen würdet, habt ihr diese Woche die (gewaltfreie) Möglichkeit dazu. Vom 31. Oktober bis zum 1. November könnt ihr in Köln die exklusive Dexter-Experience besuchen, die aus einer Pop-up-Challenge und einer Bar besteht, die Drinks nach Art der Serie serviert.

Bei dem Pop-up-Event könnt ihr euch an 3 Tatorten in 90 Sekunden selbst als Tatortreiniger versuchen. Frei nach dem Kodex: Spuren verwischen, statt erwischen lassen! Mehr Infos dazu sind hier zusammengefasst:

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Die Dexter-Experience findet in der Venloer Str. 272 in Köln-Ehrenfeld statt und ihr könnt das Event gratis am Samstag, den 31. Oktober und Sonntag, den 1. November jeweils von 14 bis 22 Uhr besuchen. Die Experience ist für alle geöffnet. Auf besonders geschickte Teilnehmende warten außerdem coole Trophäen und Gewinne.

Ein weiteres Highlight vor Ort ist am 30. Oktober eine exklusive Halloween-Party, die ihr mithilfe unseres Gewinnspiels besuchen könnt. Wir verlosen 1x2 Tickets über diesen Link und mit etwas Glück seid ihr dabei!

Das erwartet euch in Dexter: Wiedererwachen Staffel 2

Die neue Season von Dexter: Wiedererwachen startet passend zur Halloween-Saison am 30. Oktober im Streaming-Abo von Paramount+. Zum Auftakt erscheint die erste Folge, der Rest der insgesamt zehn Episoden umfassenden Season 2 folgt dann einzeln im Wochentakt. Die komplette 1. Staffel von Dexter: Wiedererwachen sowie alle Folgen der Hauptserie, des Prequels Dexter: Original Sin sowie der ersten Sequel-Serie Dexter: New Blood könnt ihr ebenfalls bei Paramount+ streamen.

Die 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen spielt drei Jahre nach den Ereignissen der ersten Season. Dexter bekommt es diesmal mit zwei Serienkillern zu tun, einem berüchtigten und einem jüngeren der neuen Generation. Sein bisher größter Gegner besteht jedoch aus einer Midlife-Crisis, die Dexter hart erwischt. Währenddessen hat Sohn Harrison einen Job beim NYPD angefangen und alte Bekannte wie die gefährliche Charley (Uma Thurman) und Dexters damaliger Kollege Quinn (Desmond Harrington) lauern ebenfalls.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Dexter: Wiedererwachen Staffel 2:

Neben den bereits erwähnten Stars sind in der neuen Season unter anderem noch Dan Stevens (Legion) als Five Borough Killer und Brian Cox (Succession) als New York Ripper zu sehen. Als Gaststars sind Gabriel Luna (The Last of Us) und Krysten Ritter (Marvel's Jessica Jones) mit von der Partie.