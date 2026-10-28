Dexter in der Krise: Wiedererwachen macht den Serienkiller in Staffel 2 zu seinem eigenen gefährlichsten Feind

Wer glaubt, dass Dexter die Serienkiller-Quote in Staffel 2 zurückschraubt, irrt. Doch tut das dem Spin-off Wiedererwachen gut? Moviepilot-Redakteurin und Dexter-Fan Esther Stroh nimmt Michael C. Halls Rückkehr in ihrem Review der ersten zwei Folgen näher unter die Lupe.

Letztes Jahr schwang sich der dritte Serienableger rund um den ikonischen Serienkiller Dexter in der Moviepilot-Community zur beliebtesten Serie 2025 auf. Jetzt muss Michael C. Hall nach seiner mörderisch mitreißenden Rückkehr in Staffel 1 beweisen, dass Staffel 2 von Dexter: Wiedererwachen in der neuen New Yorker Heimat weiterhin genug Thrills bietet, um die Fans bei der Stange zu halten. Zum Start der zehn neuen Folgen (ab dem 30. Oktober 2026 bei Paramount+* ) provoziert die Serie deshalb eine etwas andere Krise.

Dexter steckt in Staffel 2 von Wiedererwachen in der Krise – in der Midlife-Krise

Eigentlich sieht Dexter Morgans (Michael C. Hall) neues Leben in New York rosig aus: Sein Verhältnis zu Harrison (Jack Alcott) könnte nicht besser sein. Statt ebenfalls zum Mörder zu mutieren, schließt der Sohn die Ausbildung zum Polizisten ab. Außerdem hat Dexters befreundeter Vermieter Blessing Kamara (Ntare Guma Mbaho Mwine) ihm einen festen Job als Rideshare-Fahrer verschafft. Sogar das Ermittler-Duo Claudette Wallace (Kadia Saraf) und Melvin Oliva (Dominic Fumusa) ist ihm nicht auf die Schliche gekommen, nachdem er Millionär und Serienkiller-Sammler Leon Prater (Peter Dinklage) ausgeschaltet hat.

Doch während äußerlich alles in Butter ist, lauert die Gefahr in Dexter selbst. Kaum ein Serienkiller erreicht bei seinen gefährlichen Aktivitäten das stattliche Alter von 50, bemerkt sein imaginärer Vater-Begleiter Harry (James Remar). Dass Dexter es bis hierhin geschafft hat, bedeutet aber nicht nur, dass seine Augen schlechter werden. Plötzlich fragt Dexter sich, was er im Leben überhaupt erreicht hat und wo die Wertschätzung dafür bleibt, dass er so viele Menschen (vor der Tötung durch andere Killer) gerettet hat. Und diese ausgewachsene Midlife-Crisis macht ihn unvorsichtiger und risikobereiter.

Schaut hier den Trailer zur 2. Staffel Dexter: Wiedererwachen

Den stets akribischen Planer Dexter in Staffel 2 von Wiedererwachen zu seinem eigenen größten Feind zu machen, ist ein cleverer Schachzug, weil es der Serie erlaubt, der Evolution des Dexter Morgan nach 20 Jahren neue Facetten hinzuzufügen. Die große Frage ist allerdings, ob diese Idee ausreicht, um eine ganze Staffel zu tragen.

Wer die ersten Folgen der Rückkehr schaut, erhält den Eindruck, dass Showrunner Clyde Phillips einem rein inneren Konflikt nicht ganz vertraut, um die Dexter-Fans zu befriedigen, die nun endlich auch den (um Vollkornbrötchen erweiterten) ikonischen Vorspann zurückbekommen. Denn neben Staffel-1-Handlangerin Charley (Uma Thurman) holt er in Staffel 2 auch Originalstar Joey Quinn (Desmond Harrington) als umgeschulten Privatdetektiv ins Boot und sprenkelt die Erzählung mit vielen weiteren Serienmördern.

New York Ripper bis FBK: Viele Serienkiller bevölkern Staffel 2 – aber ist das gut?

Schon Staffel 1 strotzte nur so vor Serienkillern, als Dexter Morgan sich in den Geheimbund von Praters Mörder-Meeting einschleuste, um anschließend seine "Kolleg:innen" der Reihe nach auszulöschen. Was als Overkill an Killern zum Start der neuen Serie überraschend gut funktionierte, behält Staffel 2 bei. Denn auch wenn Staffel-1-Bösewicht Leon Prater sein Leben auf Dexters Tisch ausgehaucht hat, bieten seine hinterlassenen Akten eine reiche Auswahl an Mördern, die Dexter nun zur Strecke bringen kann.

Einige der im Staffel-1-Finale geteasten Serienkiller (wie der Midnight Mangler und der Yonkers Slayer) sind zum Start von Staffel 2 längst Geschichte. Andere wie den "Sleepy-Eyed Stranger" und den "Jaw Splitter" muss Dexter erst noch finden. Doch ist es wirklich eine gute Idee, dieses Rezept des Übermaßes an Gegnern zu wiederholen? Die Originalserie war schließlich immer dann am besten, wenn sie einen starken Gegner gegen Miamis Rächer in Stellung brachte.

Wohl auch deshalb führt Staffel 2 (von Beginn an unverschleiert) zwei überzeugende neue mörderische Player ein: den nicht länger aktiven "New York Ripper" Don Framt und den neu aufsteigenden "Five Borough Killer" aka FBK, der seine Morde filmt und anschließend per AirDrop verbreitet. Der gut aufgelegte Brian Cox könnte seiner strengen Succession-Rolle als lüsterner Mörder-Opa kaum ferner sein. Er besticht als kichernder, schnauzbärtiger Rollstuhlfahrer, der Dexter im Stripclub stolz die Ruhm-Vorteile eines enttarnten, aber nicht überführbaren Mörders offenlegt.

Dan Stevens hat seinen Downton Abbey-Durchbruch längst hinter sich gelassen und in den letzten Jahren seine Villain-Ära eingeläutet. Entsprechend passt er super in die Rolle des kühl-methodischen Techno-Killers, der alten Damen in der U-Bahn seinen Platz anbietet und im nächsten Moment willkürlich Menschen vor laufender Kamera erschießt. Die zwei Männer symbolisieren auf faszinierende Weise Dexters Vorgänger und Nachfolger im Serienkiller-Handwerk und zeigen ihm mögliche Pfade in die Zukunft.

Dexters 2. Staffel von Wiedererwachen schwankt zwischen Killer-Charme und Konstruktion

So reizvoll die Neuzugänge sind, bringen sie allerdings auch Herausforderungen mit sich. Denn zusammen mit ihren Auftritten jongliert Staffel 2 sehr viele Handlungsstränge, wenn zusätzlich auch noch Harrisons Polizeikarriere beginnt (samt Grey's Anatomy-ähnlichem One-Night-Stand mit seiner neuen Vorgesetzten) und die leider immer noch uninteressantesten Figuren der Detectives Wallace und Oliva ihren Ermittlungen nachgehen. Da muss Dexter sich den Raum in seiner eigenen Serie teils hart erarbeiten.

Wenn er für seine Jagd von New York aus Ausflüge in andere Bundesstaaten unternimmt, könnte man Dexter fast mit einem alternden Top-Spion verwechseln. Um all das zusammenzuhalten, fühlt sich zu Beginn der neuen Staffel manches etwas konstruiert an: Dass die als Charley zurückkehrende Uma Thurman ihr Gewissen erleichtert, indem sie zu Dexters Verbündeten aufsteigt, die ihm seine Serienkilleropfer auf dem Silbertablett serviert, strapaziert beispielsweise die Glaubwürdigkeit. Und würde Quinn dem befreundeten Kollegen Batista seine wiederholte 'Dexter ist der Bay-Harbor-Metzger'-Enthüllung wirklich nicht glauben und Dexter stattdessen lieber blauäugig als Helfer für seine Detektivarbeit rekrutieren?

Seinen ikonisch-ironischen Tonfall hat Dexter aber zum Glück auch in der zweiten Staffel von Wiedererwachen nicht verloren. Gleich zu Beginn darf die Serie nach dem erschütternden Tod von Originalfigur Angel Batista ihre genüsslich-boshafte Ader zeigen, wenn sie Darsteller David Zayas zurückholt. Doch die Buddy-Comedy-Sequenz, in der der Cop Dexter beim Serienmord hilft, erweist sich natürlich als (Wunsch-)Traum, da er in Wahrheit mit einem "Fuck you, Dexter Morgan" auf den Lippen gestorben ist.

Auch wenn die Serie in Staffel 2 gelegentlich strauchelt oder überladen wirkt, gibt es neben den musikalischen Needle-Drops immer wieder Momente, in denen Dexter eine augenzwinkernde Punktlandung hinlegt. Etwa, wenn Harrison seinem Vater am Telefon erzählt, dass er nach seiner abgeschlossenen Polizeiausbildung in die Abteilung Mord versetzt wurde, und Dexter unter dem beunruhigten Blick seines Rideshare-Fahrgastes fragt: "Ist Mord gut?"



Wenn Dexter sich am Ende von Folge 1, wie schon im Staffel-1-Erzählerstimmen-Twist, an uns als Publikum wendet und fragt, ob wir bereit für seine Midlife-Crisis sind, hat die Serie die Höhenflüge der 1. Staffel noch nicht wieder ganz erreicht. Aber auch letztes Jahr rastete die Rückkehr erst nach ein paar Episoden richtig ein. Die Anerkennung, die Dexter in der neuen Staffel als Killer sucht, kann er sich in den kommenden Folgen also noch verdienen. Erst recht, wenn er sich weiter nörgelnd beschwert, dass FBK kein vollwertiger Serienkiller ist, weil er noch keine drei Opfer auf dem Gewissen hat – und dann auszieht, um eine Gleichstellung des Emporkömmlings zu verhindern.

Dieser Serien-Check zu Staffel 2 basiert auf den ersten zwei Folgen von Dexter: Wiedererwachen. Insgesamt umfasst Season 2 wieder zehn Episoden, die wöchentlich ab dem 30. Oktober 2026 bei Paramount+ gezeigt werden.

Podcast zu Staffel 1: Ist Dexters Wiedererwachen eine der besten Serie des Jahres 2025?

Die Rückkehr von Michael C. Hall als Serienkiller Dexter Morgan in Dexter: Wiedererwachen fährt Bewertungsrekorde ein und bewarb sich früh zur besten Serie 2025. Wir prüfen das Wiedersehen auf Herz und Nieren.

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Warum findet die neue Dexter-Serie bei Paramount+ so viel Anklang? Wie entwickelte sie ihre altbekannten Figuren weiter und was hat sie in New York City Neues zu erzählen? Staffel 2 ist nach dem Erfolg so gut wie sicher und wir haben einige Theorien, was uns erwartet ...

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