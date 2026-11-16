Wann kommt Dexter: Wiedererwachen Staffel 2, Folge 4 und der Rest der Season?

Die neuen Folgen der 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen sind schon bei Paramount+ gestartet. Moviepilot verrät euch, ab welchem Datum Folge 4 und alle anderen Episoden streamen.

Vor nunmehr 20 Jahren hat Michael C. Hall zum ersten Mal den längst ikonischen Serienkiller Dexter in der gleichnamigen Serie gespielt. Seit dem extrem umstrittenen Ende der Hauptserie gibt es mittlerweile schon drei Fortsetzungen und Ableger, von denen die neuste kürzlich in eine frische Season gestartet ist.

In Dexter: Wiedererwachen, das eine direkte Fortsetzung des Sequels Dexter: New Blood ist, hat sich der Protagonist ein neues Leben in New York City aufgebaut. Trotzdem bekommt es Dexter auch hier wieder mit allerhand Gefahren und potenziellen Opfern auf seinem Kill-Tisch zu tun. Falls ihr euch fragt, wie viele Folgen die neue Season hat und wann die Episoden jeweils erscheinen, erfahrt ihr hier die Antwort.

Das sind alle Episodentermine von Dexter: Wiedererwachen Staffel 2

Die 1. Folge der neuen Dexter: Wiedererwachen-Season ist am 30. Oktober bei Paramount+ an den Start gegangen. Die 2. Staffel wird wieder im Wochentakt veröffentlicht, wodurch in Deutschland jeden Freitag eine neue Episode verfügbar ist. Die nächste Episode, Folge 4, geht am 20. November online. Der Terminplan für alle zehn Folgen von Dexter: Wiedererwachen Staffel 2 sieht also wie folgt aus:

Folge 1: 30. Oktober 2026



Folge 2: 6. November 2026



Folge 3: 13. November 2026



Folge 4: 20. November 2026



Folge 5: 27. November 2026

Folge 6: 4. Dezember 2026

Folge 7: 11. Dezember 2026

Folge 8: 18. Dezember 2026

Folge 9: 25. Dezember 2026

Folge 10 aka Staffel 2-Finale: 1. Januar 2027

In der neuen Staffel von Dexter: Wiedererwachen bekommt es der Serienkiller gleich mit zwei neuen Gegnern in Form des älteren New York Rippers (Brian Cox) und des unberechenbar in der Öffentlichkeit zuschlagenden "Five Boroughs Killers" (Dan Stevens) zu tun. Daneben muss sich Dexter mit seiner Midlife-Krise auseinandersetzen, während Sohn Harrison (Jack Alcott) mittlerweile für die New Yorker Polizei arbeitet. Und gleich zu Beginn klopft auch noch Dexters alter Kollege Joey Quinn (Desmond Harrington) an dessen Tür, um die Spur von Batista zu verfolgen.

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