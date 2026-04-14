Dexter: Wiedererwachen überrascht in Staffel 2 mit eigener Version des Zodiac-Killers: Dieser Star spielt die neue Figur

Die 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen befindet sich aktuell in Arbeit. Nachdem kürzlich Brian Cox als großer Bösewicht gecastet wurde, steht nun ein weiterer Serienkiller fest.

Mit Dexter: Wiedererwachen haben Paramount+ und Showtime einen großen Hit gelandet, sodass wir uns nun über eine weitere Fortsetzung freuen dürfen. Dieses Mal wird dafür jedoch keine neue Serie ins Leben gerufen. Stattdessen geht die Geschichte mit einer 2. Staffel weiter, die den Cast mit spannenden Namen aufstockt.

Nachdem wir zuletzt über das Engagement von Brian Cox berichtet haben, gibt es jetzt den nächsten Neuzugang im Dexter-Universum zu verkünden. Dan Stevens schließt sich dem Cast der 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen an. Wir wissen sogar schon, welche Rolle er spielt. Macht euch auf den Five Borough Killer gefasst.

Dexter: Wiedererwachen findet in Dan Stevens seinen eigenen Zodiac-Killer für Staffel 2

Der Hollywood Reporter hält spannende Infos zu Stevens' Figur bereit. Auch wenn wir seinen echten Namen noch nicht kennen, verfügt der Five Borough Killer über eine bekannte Inspirationsquelle: den Zodiac-Killer. Das wird vor allem durch Anrufe bei der Polizei deutlich, in denen sich der Killer spottend zu Wort meldet.

Hier könnt ihr euch das Ankündigungsvideo anschauen:

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Ob der Five Borough Killer in der Serienhandlung selbst vom Zodiac-Killer beeinflusst wurde oder ob es sich nur um einen auf der Hand liegenden Vergleich handelt, wenn es um die Beschreibung der Figur geht, müssen wir erst noch herausfinden. Sicher ist, dass wir es mit einem überaus gefährlichen Zeitgenossen zu tun haben.

"Wenn er seine schrecklichen Taten in die Tat umsetzt ... werden die Stadt und die Polizei in Angst und Schrecken versetzt", heißt es in der vom Hollywood Reporter zitierten Charakterbeschreibung. Mit Stevens hat die Produktion auf alle Fälle einen Schauspieler gefunden, der einer solchen Rolle mehr als gewachsen ist.

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Dan Steven hat sich zum absoluten Experten für schräge bis unheimliche Rollen gemausert

Seit Jahren erweckt der Brite äußerst eigenwillige Figuren zum Leben. Ein Höhepunkt dieser Schaffensphase ist der vor zwei Jahren erschienene Cuckoo. In dem Mystery-Horror-Thriller verkörpert er den maximal unangenehmen Herrn König. Generell hatte Stevens 2024 ein starkes Jahr mit vielseitigen Horror-Rollen.

Der Five Boroughs Killer ist trotzdem nicht der Hauptbösewicht in der 2. Staffel von Dexter: Wiedererwachen. Dieses Privileg bleibt Brian Cox vorbehalten, der im Lauf seiner Karriere ebenfalls mehrfach bewiesen hat, dass er mühelos eine bedrohliche Präsenz vor der Kamera aufbauen kann. Jetzt dürfen wir uns auf sein Dexter-Debüt freuen.

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Wann startet Dexter: Wiedererwachen Staffel 2?

Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass die 2. Staffel von Dexter: Wiederwachen noch dieses Jahr ihre Premiere feiern soll. Paramount+ plant, die neuen Folgen der Sequel-Serie irgendwann im Oktober 2026 zu veröffentlichen.