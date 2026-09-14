666 Millionen in 5 Tagen: Netflix verfilmt eines der erfolgreichsten Franchises überhaupt

Eines der erfolgreichsten Videospiel-Franchises überhaupt erhält bald eine animierte Serie auf Netflix: Nach Jahren der Unsicherheit kommt das Diablo-Projekt jetzt doch.

Netflix ist nicht nur ein Heim für düstere Thriller, sondern auch für Videospieladaptionen: Unter anderem könnt ihr dort eine der besten Fantasyserien überhaupt sehen. Doch die bekommt nun aus dem eigenen Hause Konkurrenz: Der Streamingdienst arbeitet jetzt an einer Serie zum Hit-Franchise Diablo.

Netflix hatte schon vor 8 Jahren eine Diablo-Serie geplant

Wie Variety berichtet, hat die Präsidentin des Spieleentwicklers und -Publishers Blizzard Entertainment, Johanna Faries, am vergangenen Wochenende die kommende Produktion der Animationsserie bekannt gegeben. Nähere Details zu Story, Erscheinungsdatum oder Besetzung gibt es noch nicht.

Es handelt sich nicht um das erste Mal, dass Netflix eine animierte Diablo-Serie in Angriff nimmt: Bereits 2018 wurde ein entsprechendes Projekt angekündigt, damals potenziell unter der Ägide des Autors Andrew Cosby (Hellboy – Call of Darkness). Der Plan verlief schließlich im Sande. Ob aus dem damaligen Unterfangen noch Ideen übernommen wurden, steht bisher nicht fest.

Das Fantasy-Franchise Diablo spielt in einer finsteren Welt namens Sanktuario (im Original: Sanctuary), dass vom Kampf zwischen Himmel und Hölle zerrissen wird. Bereits im ersten Diablo von 1996 tritt der Spieler gegen den titelgebenden Dämon an, der die Welt ins Unheil stürzen will.

Das Franchise hat sich in den 30 Jahren seines Bestehens zu einem unglaublichen Erfolg entwickelt. Der letzte Teil, Diablo IV, überschritt 2023 spielte in nur fünf Tagen 666 Millionen US-Dollar ein, wie CNBC berichtete. Teil 5 soll im Frühjahr 2029 erscheinen.

Wann kommt die animierte Diablo-Serie zu Netflix?

Die Diablo-Serie besitzt aktuell noch keinen Starttermin auf Netflix. Nach unserem Informationsstand befindet sie sich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium – und Animationsprojekte sind für ihren immensen Produktionsaufwand berüchtigt. Vor Ende 2028 wird die Serie auf keinen Fall veröffentlicht.