Diabolischer Rache-Thriller nach Bestseller-Vorlage: Lohnt sich The Housemaid im Kino?

Wer sich mit Thrillern gern Rachefantasien in Filmform hingibt, bekommt in dieser bitterbösen Romanverfilmung von Paul Feig so einiges an Abgründen geboten.

In den USA finden Bestseller häufig schnell ihren Weg von der Buchseite auf die große Leinwand. Der neue Thriller The Housemaid - Wenn sie wüsste basiert auf einem solchen Romanphänomen, das in den letzten Jahren literarische Wellen schlug. Nun hat die Geschichte ihren Weg ins Kino gebahnt und wir verraten euch vorab (natürlich spoilerfrei), wie die Verfilmung geworden ist.



Düsteres Puppenhaus: The Housemaid verfilmt einen Thriller-Bestseller

Die vom Leben gebeutelte Millie Calloway (Sydney Sweeney) kann ihr Glück kaum fassen, als sie im Thriller The Housemaid den Posten der titelgebenden Haushälterin ergattert. Fortan soll sie das Heim der wohlhabenden Nina Winchester (Amanda Seyfried) in Schuss halten und bekommt dafür sogar ihr eigenes Zimmer unterm Dach. Fast fühlt sie sich, als wäre sie in den Wunschtraum eines privilegierten Puppenhauses eingezogen.

Mit Ninas Ehemann Andrew (Brandon Sklenar) und Tochter Cece (Indiana Elle) freundet Millie sich ebenfalls schnell an. Doch je länger sie im Haus der Winchesters putzt und aufräumt, desto mehr erfährt sie von den düsteren Geheimnissen, die hinter der scheinbar perfekten Fassade schlummern. Ihre Arbeitgeberin verhält sich zunehmend unvorhersehbar und macht Millie zum Ziel ihrer Wutattacken, bis die Situation schließlich vollends eskaliert.

The Housemaid liegt der hierzulande als Wenn sie wüsste * veröffentlichte Roman zugrunde, der nach seinem Erscheinen im Jahr 2022 international die Bestsellerlisten stürmte und zwei Fortsetzungen nach sich zog. Schriftstellerin Freida McFadden wirkt selbst ein wenig, als sei sie einer Thriller-Handlung entsprungen: eine auf Gehirnverletzungen spezialisierte Ärztin, die hinter ihrem Pseudonym anonym bleiben will. Entsprechend verwickelt und düster (sowie teils blutig) kommt auch die ihrem Kopf entsprungene Erzählung daher.

Brautalarm-Regisseur Paul Feig, der neben seinen vielen Komödien auch schon den ähnlich gelagerten Thriller Nur ein kleiner Gefallen (über zwei sehr unterschiedliche Frauen in einer Verschwörung) inszenierte, nahm sich der Adaption des gefeierten Buches an. In seinen Händen erreicht uns die Verfilmung von The Housemaid als gnadenloser Thriller mit Charakterschwächen.



Der Thriller The Housemaid liebt die düsteren Ecken des Menschseins (aber nicht die Menschen dazu)

Wie es sich für einen gut konstruierten Thriller gehört, deckt The Housemaid genüsslich nach und nach neue Informationen auf, die das Geschehen in ein neues Licht rücken. Zuweilen wirkt dieses Vorgehen allerdings etwas mechanisch, zumal Fans des Genres die Puppenhausmetapher (etwa in Hereditary) oder die "Wendung" der gar-nicht-so-perfekten Wohlstandsfamilie (wie in Knives Out) schon dutzende Male anderswo gesehen haben dürften.

Dabei macht die Besetzung von The Housemaid ihren Job eigentlich gut. Ob Sydney Sweeney mit stets perfekt gestyltem Haar wirklich als Hausmädchen durchgeht, mag diskutabel sein. Aber Amanda Seyfried schwankt als labil-hysterische Nina gekonnt zwischen bemitleidenswerter und teuflischer Ehefrau, die schon mal ihr geliehenes Auto als gestohlen meldet, um ihrer Haushälterin eins auszuwischen. Brandon Sklenar beschreitet derweil seinen in Drop begonnen Weg und baut sein Good-Guy-Image nach dem Durchbruch in 1923 und It Ends with Us zu mehr Ambivalenz aus.

The Housemaid krankt allerdings am selben Problem wie Nur ein kleiner Gefallen: Paul Feig hat kein wirkliches emotionales Interesse an seinen Figuren. Auch wenn Millie zunehmend hinter die polierte Oberfläche ihrer Arbeitgeber schaut, bleiben die Charaktere selbst für uns lediglich die nützlichen Handlungsträger eines langsam aufgedeckten Geheimnisses. Feigs Frauenbild: attraktiv und tödlich. Sensationslust statt Tiefe heißt die Devise. So kann schnell der Eindruck entstehen, in einem Haus voller Psychopath:innen gelandet zu sein. Flache Motivationen werden mit der Entrüstung über Ungerechtigkeiten glattgebügelt.

Rachsüchtiger Thriller: The Housemaid ist vor allem ein bitterböser Vergeltungsschlag

Die entscheidende Frage, die man sich vor dem Kinobesuch von The Housemaid stellen sollte, lautet: Genieße ich genüsslich kompromisslose Rache in Filmen? Die Extreme der Vergeltung, in die der Thriller sich stürzt, sind nämlich nur dann genießbar, wenn man jegliche Moral hintenan stellt und blutige Taten "für einen guten Zweck" anfeuert. Für alle anderen gestaltet sich das Gesehene etwas schwerer verdaulich.

Mit einer Laufzeit von 2 Stunden und 11 Minuten ist The Housemaid zudem deutlich zu lang geraten, um seine (durchaus vorhandene) Spannung dauerhaft aufrechtzuerhalten. Ein etwas angezogenes Tempo hätte den Vorstadtmachenschaften gutgetan. Da außerdem jeder ernstzunehmende Thriller zumindest eine Wendung besitzt, ist (auch ohne Buchvorwissen) leider recht früh klar, worauf der Film hinausläuft – einfach, weil es keine Alternativen gibt, um in eine andere Twist-Richtung abzubiegen.

Subtil geht anders. Trotzdem bringen die durchgespielten Rachefantasien von The Housemaid einen gewissen Reiz mit. Spätestens in der Abschlussszene legt der Thriller nämlich doch noch eine diabolische Punktlandung hin. Hier ertappt sich bestimmt der eine oder die andere beim Lächeln, wenn das Kinolicht wieder angeht.

The Housemaid - Wenn sie wüsste startet am 15. Januar 2026 in den deutschen Kinos.

