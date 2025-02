Die 10 besten Serien & Filme mit Michelle Trachtenberg – ihr bester Film stammt von einem absoluten Kultregisseur

Michelle Trachtenberg hat in ihrer leider viel zu kurzen Karriere nicht nur Buffy und Gossip Girl gedreht, sondern arbeitete auch mit einem Kultregisseur, wie diese Liste ihrer besten Filme und Serien zeigt.

Am Mittwoch erreichte uns die traurige Nachricht, dass Schauspielerin Michelle Trachtenberg mit nur 39 Jahren gestorben ist. Viele werden sie aus Buffy - Im Bann der Dämonen oder Gossip Girl kennen, doch Trachtenberg stand bereits vor der Kamera, als sie gerade mal sechs Jahre alt war. Sie war insbesondere in den 90ern und 2000ern viel beschäftigt im Fernsehen und auf der Leinwand.

In Erinnerung an die Schauspielerin blicken wir zurück auf die Filme und Serien, die in der Moviepilot-Community besonders Eindruck hinterlassen haben. In der folgenden Liste gibt es die 10 besten Filme und Serien mit Michelle Trachtenberg sowie Hinweise, wo ihr sie aktuell streamen könnt.