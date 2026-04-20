Die 100 besten neuen Serienstarts im Juli 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Serienfans können sich im Juni auf Star Trek, The Walking Dead, Stuart Fails to Save the Universe und mehr freuen. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Nach über 90 Serienstarts im Juni geizt auch der nächste Monat nicht mit spannenden Neuheiten. Im Juli erwarten uns nicht nur das nächste The Walking Dead-Kapitel und frischer Star Trek-Nachschub, sondern auch neue Folgen einer düsteren Sci-Fi-Dystopie, ein wahnsinniges The Big Bang Theory-Spin-off sowie eine Western-Neuauflage bei Netflix und vieles mehr.

Im Juli können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im Juli als Liste erstellt.

Serienstarts bei Amazon

Serienstarts bei Disney+

Serienstarts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Juli

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Juli

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Juli

Deutsche Starts: Neue Serien im Juli bei HBO Max, Sky und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Juli bei Apple TV und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im Juli 2026

Internationale Starts: Neue Staffeln im Juli 2026

13.07.2026: All American, Staffel 8 (The CW)

20.07.2026: Krähenmädchen, Staffel 2 (Paramount+ UK)

29.07.2026: The Ark, Staffel 3 (Syfy)

Podcast: Die besten Amazon-Serien aller Zeiten

Prime Video veröffentlicht bereits seit 13 Jahren eigene Serien. Doch welche der unzähligen Originals sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 besten Amazon-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Amazon-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights neben Hits wie The Boys und Fallout auch ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk, ein riesiges Krimi-Universum und vieles mehr.