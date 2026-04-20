Die 100 besten neuen Serienstarts im Juli 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Nach über 90 Serienstarts im Juni geizt auch der nächste Monat nicht mit spannenden Neuheiten. Im Juli erwarten uns nicht nur das nächste The Walking Dead-Kapitel und frischer Star Trek-Nachschub, sondern auch neue Folgen einer düsteren Sci-Fi-Dystopie, ein wahnsinniges The Big Bang Theory-Spin-off sowie eine Western-Neuauflage bei Netflix und vieles mehr.
Im Juli können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im Juli als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serienstarts bei Amazon
- Serienstarts bei Disney+
- Serienstarts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Juli
- 01.07.2026: Elle
- 01.07.2026: Poker Face, Staffel 2
- 02.07.2026: Isakapatnam
- 03.07.2026: The Loyalty Game
- 06.07.2026: Vorstadtweiber, Staffel 3 bis 6
- 06.07.2026: Superman & Lois, Staffel 1 bis 3
- 06.07.2026: Biester, Staffel 1 und 2
- 06.07.2026: Absentia, Staffel 1 bis 3
- 07.07.2026: The Ghost in the Shell
- 12.07.2026: The Westies
- 13.07.2026: Murder 101
- 13.07.2026: Braunschlag
- 15.07.2026: Ride or Die
- 17.07.2026: Young Farts Trailer Parts
- 18.07.2026: Suits, Staffel 1 bis 9
- 20.07.2026: Person of Interest, Staffel 1 bis 5
- 31.07.2026: The Way Out, Staffel 2
- 31.07.2026: Batman: Caped Crusader, Staffel 2
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Juli
- 01.07.2026: X-Men '97, Staffel 2
- 20.07.2026: King of the Hill, Staffel 15
- 23.07.2026: Pompeji mit Tom Hiddleston
- 25.07.2026: Bleach: Thousand Year Blood War, Staffel 4
- 27.07.2026: Furious
- 29.07.2026: Die Prouds: Lauter und trauter, Staffel 4
- Juli: A Shop for Killers, Staffel 2
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Juli
- 01.07.2026: Sommer 36
- 01.07.2026: Resident Alien, Staffel 3
- 01.07.2026: Worst Neighbor Ever - Tödliche Nachbarschaft
- 01.07.2026: Testo
- 02.07.2026: Survival of the Thickest, Staffel 3
- 02.07.2026: Human Vapor
- 02.07.2026: Super Subbu
- 04.07.2026: Das Band der Unterwelt
- 05.07.2026: Sparks of Tomorrow
- 07.07.2026: Better Late Than Single, Staffel 2
- 08.07.2026: Salcedo, cuero y boogaloo
- 08.07.2026: Thunder 3
- 08.07.2026: Ich habe keine Angst
- 08.07.2026: The Tick
- 09.07.2026: Unsere kleine Farm
- 09.07.2026: The Rookie, Staffel 7
- 11.07.2026: The Apartment Job
- 13.07.2026: Hot Ones: Extra Heat
- 14.07.2026: Quarterback, Staffel 3
- 15.07.2026: The Tick, Staffel 1 und 2
- 15.07.2026: The Ultimatum: Marry or Move On, Staffel 4
- 16.07.2026: The Hawk
- 17.07.2026: Die Karte der Sehnsüchte
- 17.07.2026: The East Palace
- 18.07.2026: Spooky in Love
- 21.07.2026: WWE: Unreal, Staffel 3
- 22.07.2026: Gign
- 23.07.2026: Ransom Canyon, Staffel 2
- 23.07.2026: Kaulitz & Kaulitz, Staffel 3
- 29.07.2026: Fúria - Rasende Wut
- 29.07.2026: Proyecto Final
- 30.07.2026: The Bombing of Pan Am 103
- Juli: Musafir Cafe
Deutsche Starts: Neue Serien im Juli bei HBO Max, Sky und mehr
- 01.07.2026: Chicago P.D., Staffel 1 bis 12 (Magenta TV)
- 01.07.2026: Under the Bridge (Magenta TV)
- 01.07.2026: The Veil (Magenta TV)
- 01.07.2026: A Murder at the End of the World (Magenta TV)
- 01.07.2026: Oktoberfest 1905 (Magenta TV)
- 04.07.2026: Jaadugar: Eine Hexe in der Mongolei (Crunchyroll)
- 04.07.2026: Black Torch (Crunchyroll)
- 05.07.2026: Goodbye, Lara (Crunchyroll)
- 06.07.2026: Black Widows (Viaplay)
- 08.07.2026: Tomb Raider King (Crunchyroll)
- 13.07.2026: Das Manko (ZDF Stream)
- 15.07.2026: Lucky (Apple TV)
- 15.07.2026: The Forsytes (ZDF Stream)
- 17.07.2026: Surface - Das versunkene Dorf (ARD Mediathek)
- 20.07.2026: All & Eva (Viaplay)
- 20.07.2026: Kabul - Flucht aus der Hölle (ZDF Stream)
- 24.07.2026: Stuart Fails to Save the Universe (HBO Max)
- 25.07.2026: The Five-Star Weekend (Sky)
- 27.07.2026: For Life (Viaplay)
- 27.07.2026: President Curtis (HBO Max)
- 29.07.2026: Diarra from Detroit, Staffel 1 und 2 (Paramount+)
- 31.07.2026: This Is Not a Murder Mystery (ZDF Stream)
- 31.07.2026: Back Up - Auf Streife mit der Ex (ZDF Stream)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im Juli bei Apple TV und mehr
- 01.07.2026: Interview with the Vampire, Staffel 3 (Magenta TV)
- 02.07.2026: Watson, Staffel 2 (Sky)
- 03.07.2026: Silo, Staffel 3 (Apple TV)
- 04.07.2026: Krapopolis, Staffel 2 (Comedy Central)
- 04.07.2026: Skeleton Knight in Another World, Staffel 2 (Crunchyroll)
- 05.07.2026: Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, Staffel 3 (Crunchyroll)
- 08.07.2026: Trying, Staffel 5 (Apple TV)
- 08.07.2026: Clevatess, Staffel 2 (Crunchyroll)
- 08.07.2026: Saga of Tanya the Evil, Staffel 2 (Crunchyroll)
- 21.07.2026: Law & Order, Staffel 25 (13th Street)
- 23.07.2026: Star Trek: Strange New Worlds, Staffel 4 (Paramount+)
- 27.07.2026: The Walking Dead: Dead City, Staffel 3 (Magenta TV)
Internationale Starts: Neue Serien im Juli 2026
- 09.07.2026: The Five-Star Weekend (Peacock)
- 12.07.2026: The Westies (MGM+)
- 14.07.2026: The Real Wolf of Wall Street (Paramount+ US)
- 23.07.2026: Breaking Bear (Tubi)
- 30.07.2026: Paris Is Always a Good Idea (Hallmark+)
- 31.07.2026: Fightland (Starz)
Internationale Starts: Neue Staffeln im Juli 2026
- 13.07.2026: All American, Staffel 8 (The CW)
- 20.07.2026: Krähenmädchen, Staffel 2 (Paramount+ UK)
- 29.07.2026: The Ark, Staffel 3 (Syfy)
Podcast: Die besten Amazon-Serien aller Zeiten
Prime Video veröffentlicht bereits seit 13 Jahren eigene Serien. Doch welche der unzähligen Originals sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 besten Amazon-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:
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Das Ranking der 20 besten Amazon-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights neben Hits wie The Boys und Fallout auch ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk, ein riesiges Krimi-Universum und vieles mehr.