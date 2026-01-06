Die 101 besten neuen Serienstarts im März 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

28.02.2026 - 15:00 Uhr
Neue Serien-Staffeln im MärzStart/Paramount/Netflix
0
0
Serienfans können sich im März auf One Piece, Yellowstone, Outlander und mehr freuen. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Nach über 90 Serienstarts im Februar geizt auch der nächste Monat nicht mit spannenden Serienneuheiten. Abseits gleich zwei neuer Yellowstone-Serien erwarten euch im März neue Folgen eines fantastischen Sci-Fi-Epos und Guy Ritchies neuestes Sherlock-Holmes-Projekt. Dazu gesellen sich die finale Outlander-Staffel, die Rückkehr der aktuell besten Netflix-Fantasy und vieles mehr.

Im März können Serienfans bei Netflix, Disney+, Prime Video und Co. aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im März als Liste erstellt.

In dieser Übersicht findet ihr:
  • Serienstarts bei Amazon
  • Serienstarts bei Disney+
  • Serienstarts bei Netflix
  • weitere Starts im TV und Stream
  • US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im März

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im März

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im März

Deutsche Starts: Neue Serien im März bei HBO Max und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im März bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im März 2026

Internationale Starts: Neue Staffeln im März 2026

  • 05.03.2026: Ted, Staffel 2 (Peacock)
  • 06.03.2026: Outlander, Staffel 8 (AMC)

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things-Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

Das könnte dich auch interessieren

Schaue jetzt Young Sherlock

Kommentare

Aktuelle News

Themen:
Weitere NewsAus der Kategorie