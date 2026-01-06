Die 101 besten neuen Serienstarts im März 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Nach über 90 Serienstarts im Februar geizt auch der nächste Monat nicht mit spannenden Serienneuheiten. Abseits gleich zwei neuer Yellowstone-Serien erwarten euch im März neue Folgen eines fantastischen Sci-Fi-Epos und Guy Ritchies neuestes Sherlock-Holmes-Projekt. Dazu gesellen sich die finale Outlander-Staffel, die Rückkehr der aktuell besten Netflix-Fantasy und vieles mehr.
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im März
- 01.03.2026: The Good Doctor, Staffel 7
- 02.03.2026: Siren's Kiss
- 04.03.2026: Young Sherlock
- 09.03.2026: The 50, Staffel 3
- 11.03.2026: Scarpetta
- 18.03.2026: Invincible, Staffel 4
- 20.03.2026: Deadloch, Staffel 2
- 20.03.2026: Jury Duty, Staffel 2
- 20.03.2026: The Silent Service, Staffel 2
- 25.03.2026: Bait
- 27.03.2026: Das Haus David, Staffel 2
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im März
- 15.03.2026: Rooster Fighter
- 23.03.2026: Lucky Luke
- 25.03.2026: Daredevil: Born Again, Staffel 2
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im März
- 01.03.2026: Die Newsreader
- 02.03.2026: The Freak Brothers
- 02.03.2026: Gabby's Dollhouse, Staffel 13
- 03.03.2026: Good Cop/Bad Cop
- 04.03.2026: Person of Interest
- 04.03.2026: Blue Therapy - Paare auf der Couch
- 05.03.2026: Ein Freund, ein Mörder
- 05.03.2026: Vladimir
- 06.03.2026: Hello Bachhon
- 06.03.2026: Die Dinosaurier
- 06.03.2026: Boyfriend on Demand
- 06.03.2026: Still Shining
- 07.03.2026: Beastars, Staffel 3 Teil 2
- 07.03.2026: Girl From Nowhere: The Reset
- 10.03.2026: One Piece, Staffel 2
- 10.03.2026: Dark Winds - Der Wind des Bösen, Staffel 3
- 11.03.2026: The Man in the High Castle, Staffel 1 bis 4
- 11.03.2026: Age of Attraction
- 12.03.2026: Virgin River, Staffel 7
- 12.03.2026: Liebe macht blind: Schweden, Staffel 3
- 13.03.2026: Dynastien: Die Murdochs
- 13.03.2026: Jene Nacht
- 13.03.2026: Fatal Seduction, Staffel 3
- 18.03.2026: Furies, Staffel 2
- 18.03.2026: Nuklearer Notfall
- 18.03.2026: La Primera Vez, Staffel 4
- 19.03.2026: JoJo's Bizarre Adventure, Staffel 6
- 19.03.2026: Unicorn Academy: Enthüllte Geheimnisse
- 23.03.2026: Inside, Staffel 3
- 24.03.2026: Ready or Not: Texas
- 25.03.2026: Heartbreak High, Staffel 3
- 25.03.2026: Homicide: New York, Staffel 2
- 26.03.2026: Jo Nesbø's Harry Hole
- 26.03.2026: Something Very Bad Is Going to Happen
- 26.03.2026: La fiscal - Die Staatsanwältin in Mexiko
Deutsche Starts: Neue Serien im März bei HBO Max und mehr
- 01.03.2026: La Fortuna (Magenta TV)
- 01.03.2026: Protection (Magenta TV)
- 01.03.2026: Matlock (RTL+)
- 02.03.2026: Liff & Barry (Disney Channel)
- 02.03.2026: Marshals: A Yellowstone Story (Paramount+)
- 02.03.2026: Ghosts, Staffel 1 (Paramount+)
- 02.03.2026: Scorpion, Staffel 1 bis 4 (Paramount+)
- 02.03.2026: Walker, Staffel 1 und 2 (Paramount+)
- 02.03.2026: DTF St. Louis (HBO Max)
- 04.03.2026: How to Screw It All Up (HBO Max)
- 04.03.2026: Traqués - Gejagt (Apple TV)
- 05.03.2026: 2 Broke Girls (HBO Max)
- 06.03.2026: Celeste (Arte Mediathek)
- 06.03.2026: Bittersüße Schokolade (HBO Max)
- 07.03.2026: Paradise City (Viaplay)
- 09.03.2026: Rooster (HBO Max)
- 10.03.2026: The Veil (ZDF Stream)
- 11.03.2026: Rizzoli & Isles (HBO Max)
- 12.03.2026: Sonntagnachmittagsblues (Arte Online)
- 13.03.2026: Vanished (ARD Mediathek)
- 14.03.2026: The Madison (Paramount+)
- 16.03.2026: Ein halbes Jahr wie ein ganzes Leben (Viaplay)
- 16.03.2026: Children of Dune (HBO Max)
- 18.03.2026: Imperfect Women (Apple TV)
- 18.03.2026: The 'Burbs - Meine teuflischen Nachbarn (Sky)
- 19.03.2026: Memory of a Killer (RTL+)
- 20.03.2026: After Benjamin (ZDF Stream)
- 20.03.2026: X-Rated Queen (HBO Max)
- 27.03.2026: Privilèges (HBO Max)
- 27.03.2026: Nautilus (ZDF Stream)
- 27.03.2026: Code of Silence - Tödliches Schweigen (ARD Mediathek)
- 28.03.2026: The Fall and Rise of Reggie Dinkins (Sky)
- 30.03.2026: Double Stakes (Viaplay)
- 31.03.2026: Kommissarin Lund, Staffel 1 bis 3 (RTL+)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im März bei Sky und mehr
- 01.03.2026: Billy the Kid, Staffel 3 (Magenta TV)
- 01.03.2026: Adam Dalgliesh, Scotland Yard, Staffel 3 (Magenta TV)
- 01.03.2026: Ghosts, Staffel 5 (Sky)
- 05.03.2026: Doc, Staffel 2 Teil 1 (RTL+)
- 09.03.2026: Beavis and Butt-Head, Staffel 3 (Paramount+)
- 16.03.2026: The Way Home - Durch alle Zeiten, Staffel 3 (RTL+)
- 20.03.2026: Seconds, Staffel 2 (ARD Mediathek)
- 23.02.2026: The Comeback, Staffel 3 (HBO Max/Sky)
- 23.03.2026: The Hardacres (ARD Mediathek)
- 26.03.2026: Neue Geschichten vom Pumuckl, Staffel 2 Teil 2 (RTL+)
- 27.03.2026: For All Mankind, Staffel 5 (Apple TV)
- 27.03.2026: Ich dich auch!, Staffel 4 (ZDF Stream)
Internationale Starts: Neue Serien im März 2026
- 01.03.2026: American Classic (MGM+)
- 01.03.2026: Marshals (CBS)
- 01.03.2026: DTF St. Louis (HBO)
- 03.03.2026: RJ Decker (ABC)
- 08.03.2026: Rooster (HBO)
- 08.03.2026: Gone (ITV)
- 21.03.2026: Hope Valley: 1874 (Hallmark)
- 22.03.2026: The Faithful (FOX)
Internationale Starts: Neue Staffeln im März 2026
