Die 106 besten neuen Serienstarts im April 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Nach über 120 Serienstarts im März geizt auch der nächste Monat nicht mit spannenden Serienneuheiten. Abseits des Beginns des großen The Boys-Finales erwarten euch im April die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie, das Netflix-Spin-off zu Stranger Things sowie das Revival einer Kult-Sitcom, eine düstere neue Star Wars-Serie und vieles mehr.
Im April können Serienfans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im April als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serienstarts bei Amazon
- Serienstarts bei Disney+
- Serienstarts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im April
- 01.04.2026: Schnick Schnack - Pumuckl treibt Schabernack
- 05.04.2026: Nippon Sangoku - Die drei Nationen der roten Sonne
- 08.04.2026: The Boys, Staffel 5
- 08.04.2026: The Handmaid's Tale, Staffel 6
- 11.04.2026: Fist of the North Star: Hokuto no Ken
- 13.04.2026: Bones - Die Knochenjägerin, Staffel 1 bis 12
- 17.04.2026: American Gladiators
- 17.04.2026: Absolute Value of Romance
- 20.04.2026: Kevin
- 20.04.2026: Brooklyn Nine-Nine, Staffel 1 bis 8
- 22.04.2026: Mission Unknown, Staffel 2
- 24.04.2026: New Bandits, Staffel 2
- 24.04.2026: Cochinas
- 27.04.2026: Pam & Tommy
- 29.04.2026: Das Geisterhaus
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im April
- 06.04.2026: Star Wars: Maul - Shadow Lord
- 08.04.2026: The Testaments: Die Zeuginnen
- 08.04.2026: The Handmaid's Tale, Staffel 1 bis 6
- 10.04.2026: Malcolm mittendrin: Unfair wie immer
- 10.04.2026: Perfect Crown
- April: The Flowers of Evil
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im April
- 01.04.2026: Liebe im Spektrum: USA, Staffel 4
- 01.04.2026: Dorohedoro, Staffel 2
- 02.04.2026: The Ramparts of Ice
- 02.04.2026: XO, Kitty, Staffel 3
- 02.04.2026: Sins of Kujo
- 02.04.2026: Agent from Above
- 02.04.2026: Alkhallat+: The Series
- 02.04.2026: Die Gangster Gang: Die Serie, Staffel 2
- 03.04.2026: Clans, Staffel 2
- 03.04.2026: Knokke off, Staffel 3
- 03.04.2026: Bloodhounds, Staffel 2
- 03.04.2026: Maamla Legal Hai, Staffel 2
- 08.04.2026: Vertrau mir: Der falsche Prophet
- 09.04.2026: Big Mistakes
- 09.04.2026: Bandi - Unter Geschwistern
- 10.04.2026: Rabo de Peixe, Staffel 3
- 12.04.2026: Zuhause bei den Furys, Staffel 2
- 14.04.2026: Crooks, Staffel 2
- 15.04.2026: Made with Love
- 15.04.2026: Million Dollar Secret, Staffel 2
- 15.04.2026: Das Gesetz nach Lidia Poët, Staffel 3
- 15.04.2026: Perfil Falso, Staffel 3
- 15.04.2026: The Middle, Staffel 1 bis 9
- 16.04.2026: Beef, Staffel 2
- 16.04.2026: Dandelion
- 16.04.2026: Ronaldinho: The One and Only
- 17.04.2026: Machos Alfa, Staffel 5
- 18.04.2026: We Are All Trying Here
- 20.04.2026: CoComelon: Unser Viertel, Staffel 7
- 20.04.2026: Funny AF with Kevin Hart
- 21.04.2026: Unchosen
- 22.04.2026: This Is a Gardening Show
- 22.04.2026: Sold out on You
- 22.04.2026: Santita
- 23.04.2026: Recalé
- 23.04.2026: Stranger Things: Tales From '85
- 23.04.2026: Running Point, Staffel 2
- 24.04.2026: If Wishes Could Kill
- 27.04.2026: Straight to Hell
- 29.04.2026: Should I Marry A Murderer?
- 30.04.2026: Man on Fire
Deutsche Starts: Neue Serien im April bei HBO Max, Apple TV und mehr
- 01.04.2026: Das Attentat - Geheimoperation Belgrad (Magenta TV)
- 01.04.2026: Poker Face (Magenta TV)
- 01.04.2026: Velma (HBO Max)
- 02.04.2026: Station Eleven (Paramount+)
- 02.04.2026: Dan Brown’s The Lost Symbol (Paramount+)
- 02.04.2026: The West Wing, Staffel 1 bis 7 (HBO Max)
- 03.04.2026: Sternstunde der Mörder (Das Erste)
- 04.04.2026: Daemons of the Shadow Realm (Crunchyroll)
- 06.04.2026: Witch Hat Atelier - Das Geheimnis der Hexen (Crunchyroll)
- 09.04.2025: The Blacklist, Staffel 1 bis 8 (Sky)
- 10.04.2026: Phoenix - Change or Die (ZDF Stream)
- 11.04.2026: Krapopolis (Comedy Central)
- 11.04.2026: King & Conqueror (Paramount+)
- 13.04.2026: Monster (Viaplay)
- 15.04.2026: Only Margo (Apple TV)
- 15.04.2026: Blind Sherlock (ZDF Stream)
- 20.04.2026: Das zweite Attentat (Viaplay)
- 20.04.2026: Highter & Wolkig (RTL+)
- 21.04.2026: Escort Boys (ZDF Stream)
- 22.04.2026: City of God: Der Kampf geht weiter (HBO Max)
- 22.04.2026: Clone High, Staffel 1 und 2 (HBO Max)
- 23.04.2026: Reykjavik Fusion (Arte)
- 24.04.2026: Mein Bruder, der Minotaurus (Apple TV)
- 25.04.2026: Half Man (HBO Max)
- 27.04.2026: Between Us (Viaplay)
- 27.04.2026: My Ex (ZDF Stream)
- 28.04.2026: Secret Service (Magenta TV)
- 29.04.2026: Widow's Bay (Apple TV)
- 29.04.2026: Scars Of Beauty (HBO Max)
- 30.04.2026: Georgie & Mandy (HBO Max)
- 30.04.2026: The Miniature Wife (Sky)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im April bei RTL+, Sky und mehr
- 01.04.2026: Bookie, Staffel 2 (RTL+)
- 01.04.2026: From, Staffel 2 (Magenta TV)
- 02.04.2026: Máxima, Staffel 2 (RTL+)
- 02.04.2026: Himmel, Herrgott, Sakrament, Staffel 2 (ARD Mediathek)
- 02.04.2026: Bittersüße Schokolade, Staffel 2 (HBO Max)
- 03.04.2026: Your Friends and Neighbors, Staffel 2 (Apple TV)
- 06.04.2026: St. Denis Medical, Staffel 2 (Warner TV)
- 09.04.2026: Mystery Road: Origin, Staffel 2 (Arte)
- 13.04.2026: Euphoria, Staffel 3 (HBO Max)
- 20.04.2026: From, Staffel 4 (Paramount+)
- 21.04.2026: Diese Ochsenknechts, Staffel 5 (Sky)
- 22.04.2026: Criminal Record, Staffel 2 (Apple TV)
Internationale Starts: Neue Serien im April 2026
- 09.04.2026: The Miniature Wife (Peacock)
- 12.04.2026: The Audacity (AMC)
Internationale Starts: Neue Staffeln im April 2026
- 09.04.2026: Hacks, Staffel 5 (HBO Max)
- 12.04.2026: Euphoria, Staffel 2 (HBO)
- 19.04.2026: The Way Home - Durch alle Zeiten, Staffel 4 (Hallmark)
Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.
Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.
Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things-Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.