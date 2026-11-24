Heute ist es endlich so weit: Die 2. Staffel der Scrubs-Neufauflage kommt via Disney+ im hiesigen Stream an. Was dann im Sacred Heart Hospital los ist, erfahrt ihr hier.

Zwei Scrubs-Staffeln in einem Jahr? Genau, was der Arzt verschrieben hat. So geht es am heutigen Mittwoch, dem 25. November 2026 auch beim deutschen Disney+ mit J.D. (Zach Braff), Elliot (Sarah Chalke) und Turk (Donald Faison) weiter, während in den USA schon acht Folgen über die Bühne gegangen sind.

Fans auf Reddit schreiben Dinge wie: "Staffel 2 fühlt sich so an, als hätte Scrubs wieder zu seiner alten Form zurückgefunden", und beim Review-Aggregator Rotten Tomatoes hat die neue Season derzeit einen perfekten Kritiken-Score von 100 Prozent. Vorfreude kann da schon mal eine auftretende Nebenwirkung sein.

Scrubs Staffel 2 auf Disney+: So geht es weiter im Serienkrankenhaus

Eine der wichtigsten Storys in der neuen Scrubs-Season ist die Versorgung von Dr. Cox (John C. McGinley), mit der sich die erste neue Folge (Mein erstes Mal seit einer Weile) gleich beschäftigt. Beim Mentor von J.D. wurde in der Debüt-Staffel des Revivals eine Autoimmunkrankheit diagnostiziert, die man nun im Sacred Heart Hospital behandeln muss. Seine Frau Jordan (Christa Miller) macht derweil Druck auf das Team.

Ebenfalls wieder mit an Bord sind unter anderem Krankenschwester Carla (Judy Reyes), der Todd (Robert Maschio), Perso-Schreck Sibby (Vanessa Bayer), der Hausmeister (Neil Flynn) sowie der medizinische Nachwuchs: Sam (Ava Bunn), Asher (Jacob Dudman), Blake (David Gridley), Amara (Layla Mohammadi) und Dashana (Amanda Morrow). Darüber hinaus lässt sich Scott Foley als Elliots alte Flamme Sean blicken, während Rachel Bilson ein Love Interest für J.D. namens Charlie spielt.

Die einzige schlechte Nachricht: Originalserienstar Ken Jenkins, der mittlerweile 86 Jahre alt ist, wird nicht mehr als Ex-Krankenhausleiter Dr. Kelso auftreten.

Ihr könnt euch besonders auf Folge 7 freuen

Ein besonderes Highlight ist Staffel 2, Folge 7 (My Story), in der es erneut um die Beziehung zwischen J.D. und Elliot geht und darum, ob sie nach der Scheidung doch noch eine Chance als Paar haben. Auf IMDb wurde die Episode mit einer 8,5 von 10 bedacht und ist bisher die bestbewertete Folge der Season.

Showrunnerin ist nach wie vor Aseem Batra, Scrubs-Schöpfer Bill Lawrence blieb aber als ausführender Produzent erhalten. Ob es auch noch mit einer 3. Staffel weitergehen wird, ist aktuell noch nicht raus.

Insgesamt handelt es sich um die 11. Staffel von Scrubs, nach dem die Originalserie neun Seasons lang lief. Sie alle findet ihr auf Disney+.