Die 2. Staffel von Star Trek: Starfleet Academy ist näher, als ihr denkt

Die 1. Staffel der neuen Star Trek-Serie Starfleet Academy läuft noch. Doch die nächste Season hat bereits einen großen Meilenstein in der Produktion erreicht.

Wer mitverfolgen will, was aktuell im Star Trek-Universum los ist, kommt an Starfleet Academy kaum vorbei. Die im 32. Jahrhundert spielende Serie über die Sternenflotten-Akademie ist mitten in der Debüt-Season, da gibt es schon große Nachrichten zu Staffel 2. Die wurde nämlich nicht nur längst mitbestellt, sondern ist sogar schon halb fertig.



Star Trek: Starfleet Academy Staffel 2 ist Ende der Woche im Kasten

Wie Collider im Gespräch mit Star Trek-Regisseur George Hawkins erfuhr, wird die letzte Folge von Starfleet Academy Staffel 2 am kommenden Sonntag abgedreht sein. Dank eines früheren Interviews wusste man bereits, dass man während der Produktion den Luxus hatte, die Episoden in Reihenfolge der Veröffentlichung zu drehen, was bedeutet, dass tatsächlich schon die gesamte Season im Kasten ist. Nun kann der bei Science-Fiction-Projekten aufwendige Prozess der Postproduktion beginnen.

Bisher liefen sieben von zehn angekündigten Folgen von Staffel 1 auf Paramount+. In Starfleet Academy lernen wir die Student:innen der Sternenflotten-Akademie unter Leitung von Kanzlerin/Captain Nahla Ake (Holly Hunter) kennen. Dabei geht man auch auf klassische Serien wie Deep Space Nine ein und hat mit dem Holo-Doktor (Robert Picardo) vom Raumschiff Voyager sogar eine echte Trek-Legende an Bord.

Ihr wollt Genaueres zur 1. Staffel von Starfleet Academy erfahren? Dann lest doch für den Anfang den Serien-Check meines Kollegen Max Wieseler.

