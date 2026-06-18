Die 2 wichtigsten Star Trek-Stars wären bei der neuen Raumschiff Enterprise-Serie dabei: "Wenn wir den Anruf bekommen, machen wir es"

Aktuell denkt man schon laut über eine Star Trek: Strange New Worlds-Fortsetzung nach, die sich um die Fünfjahresmission des Raumschiffs Enterprise drehen würde. Kirk und Spock wären dabei.

Gerade erst hat uns der Trailer zur 4. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds erreicht. Die aktuell beste Serie des Sci-Fi-Franchise wird danach noch mit einer 5. und letzten Season fortgeführt, die Captain Pike (Anson Mount) dann wohl einpacken lässt. Zeitlich landen wir danach im Bereich der Originalserie Raumschiff Enterprise, was ein neues Spin-off mit den aktuellen Stars zusätzlich abdecken könnte.

Die beiden wichtigsten Schauspieler, die man für eine neue Version der berüchtigten Fünfjahresmission der USS Enterprise bräuchte, wären jedenfalls an Bord. Der angedachtet Titel ist auch schon bekannt – Star Trek: Year One.

Dem potentiellen Spin-off Star Trek: Year One sind Kirk & Spock schon sicher

Paul Wesley und Ethan Peck sind aktuell in den altbekannten Originalserienrollen von James T. Kirk und Mr. Spock in Star Trek: Strange New Worlds zu sehen. Vor wenigen Tagen waren sie mit einigen Co-Stars beim der FanX Comic Convention in Indianapolis zu Gast und wurden zum bislang nur theoretischen Spin-off-Projekt Star Trek: Year One befragt. Stellt sich heraus, beide sind längst Feuer und Flamme, weiter als Sternenflotten-Offiziere auf der Enterprise zu dienen.

So sagte Wesley, er habe bereits mit Peck über den möglichen Serienableger von Strange New Worlds gesprochen (via Collider ):

Wir reden immer wieder darüber, wie gerne wir ein Spin-off machen würden – und wenn der Anruf kommt, dann machen wir es auch. Aber den Anruf haben wir noch nicht bekommen.

Damit würden die beiden aktuellen Star Trek-Stars noch viel tiefer in die Fußstapfen der ikonischen Sci-Fi-Legenden William Shatner und Leonard Nimoy aus der Originalserie treten.

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Theoretisch ist die neue Enterprise-Crew fürs Spin-off schon komplett

Darüber hinaus wurden schon Ende letzten Jahres die Darsteller Thomas Jane und Kai Murakami in von DeForest Kelley und George Takei etablierten Rollen von Pille und Sulu für die Finalstaffel von Strange New Worlds gecastet. Längst vertreten sind dort auch Celia Rose Gooding als Uhura (damals Nichelle Nichols), Martin Quinn als Scotty (damals James Doohan) und Jess Bush als Schwester Chapel (damals Majel Barrett).

Einem kompletten Spin-off mit brandneuen Stars steht also nichts mehr im Weg. Vorgemacht hat es natürlich schon die Reboot-Filmreihe aus der Kelvin-Zeitlinie, bestehend aus Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond.

Wichtig: Aktuell ist Star Trek: Year One nur ein potentielles Projekt, das nicht offiziell von Paramount+ in Auftrag gegeben wurde. Generell steckt das Sci-Fi-Franchise derzeit in einer großen Krise der Ungewissheit, da sich hinter den Kulissen einiges tut. Wer mehr dazu wissen möchte, hört am besten in unsere neue Podcast-Folge zum Thema rein:

Streamgestöber: Die Star Trek-Zukunft ist so ungewiss wie seit 20 Jahren nicht mehr

Was ist mit Star Trek los? Aktuell herrscht Ungewissheit über die Zukunft des legendären Sci-Fi-Universums. Im Podcast erklären wir die Gründe für die Krise.

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