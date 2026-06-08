Die 20 besten Amazon-Serien aller Zeiten: 5 Highlights übertreffen sogar Fallout

Amazon Prime veröffentlicht seit über einem Jahrzehnt Originalserien. Doch welche sind die besten? Wir stellen im Podcast die Top 20 der größten Highlights vor.

Es ist schon stolze 13 Jahre her, seit Amazon damit begonnen hat, eigene Serien zu produzieren. Damals noch unter dem Namen Amazon Instant Video veröffentlichte der Streaming-Dienst Prime Video seither Hunderte von Originals aus aller Welt. Aber welche Highlights und Geheimtipps aus dem Angebot von Prime Video sollte kein Serien-Fan verpasst haben? In der neuen Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber wagen wir einen Blick auf die wirklich besten Amazon-Serien.

Podcast: Das sind die 20 besten Serien von Amazon Prime Video

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Was sind die bisher besten Amazon-Serien? Wir haben eine große Liste mit den 20 von der Moviepilot-Community bestbewerteten Originals sowie exklusiv fortgesetzten Serien zusammengestellt und gehen diese als Ranking im Podcast durch.



Auf den Plätzen 20 bis 11 tummeln sich zahlreiche spannende Binge-Tipps wie eine knochenharte Crime-Serie, ein höllisches Fantasy-Highlight, queere Dramen, eine musikalische Zeitreise und vieles mehr. Die beliebten Action-Hits Reacher und Tom Clancy’s Jack Ryan haben hingegen einen Einzug in die Top 20 verpasst.

Obwohl ihr gerade erst veröffentlichtes Finale die Fans spaltete, thront die beliebte Superheldensatire The Boys auf Platz 1 der besten Amazon-Serien aller Zeiten. Dicht gefolgt von der gefeierten Tragikomödie Fleabag und der besten Sci-Fi-Serie dieses Jahrtausends, die mit jeder weiteren Staffel komplexer und besser wurde.

Die Top 10 der besten Amazon-Serien:

Die vollständige Liste der Top 20 der besten Amazon-Serien überhaupt, inklusive der Plätze 20 bis 11, stellen wir euch im Podcast genau vor. Viel Spaß beim Zuhören!



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