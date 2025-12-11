Die 20 besten Netflix-Serien 2025: An Platz 1 kommt nicht mal Adolescence vorbei

Bei Netflix gab es 2025 wieder viele neue Serien zu entdecken – vom Westernepos bis zum Überraschungs-Hit. Hier findet ihr die Top 20 der besten Netflix-Serien des Jahres im Ranking.

Kein Streamingdienst lässt so viele Titel produzieren wie Netflix. Mit 165 neuen Serien und über 85 neuen Staffeln ließ der Streaming-Gigant auch dieses Jahr wieder jede noch so sauber geführte Merkliste eskalieren und die Suche nach passenden Formaten für den nächsten Binge in Überforderung ausarten.

Die Netflix-Auswahl war auch 2025 wieder enorm. Aber welche neuen Serien haben sich wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps sind womöglich an euch vorbeigegangen? Im folgenden Ranking haben wir die 20 besten neuen Netflix-Serien des Jahres nach Wertung der Moviepilot-Community aufgestellt.



Die besten Netflix-Serien 2025: Platz 20 bis 11

Egal, ob packende Thriller, erschütternde True Crime, unterhaltsame Comedy oder historische Westernspannung: Die Top 20 der bestbewerteten Netflix-Serien des Jahres halten für verschiedene Seriengeschmäcker etwas bereit.

Für das Ranking haben wir uns die Bewertungen der Moviepilot-Community (Stand: 19. Dezember) für alle neuen Netflix-Serien des Jahres 2025 angeschaut. In die Auswahl kamen alle Neuheiten, die von mindestens 50 Moviepilot:innen bewertet wurden.

Die besten Netflix-Serien 2025 – Platz 10: Toxic Town

Die Top 10 der besten Netflix-Serie 2025 eröffnet das True Crime-Drama Toxic Town, das den wahren und erschütternden Giftmüllskandal der englischen Stadt Corby nacherzählt. Warum hier überdurchschnittlich viele Kinder mit körperlichen Defekten leben, scheint sich zuerst niemand wirklich erklären zu können. Als sich mehrere betroffene Mütter zusammenschließen, beginnt ein aufwühlender und Jahre andauernder Kampf für Gerechtigkeit.

Die besten Netflix-Serien 2025 – Platz 10: Mercy for None

Spätestens seit dem Durchschlagserfolg von Squid Game ziehen südkoreanische Serien bei Netflix größere Aufmerksamkeit auf sich. Der raue Action-Thriller Mercy for None wurde von euch sogar in die Top 10 der besten Serien 2025 gewählt. Darin kehrt der ehemaligen Gangster Nam Gi-jun zurück in die kriminelle Unterwelt, als sein Bruder auf grausame Weise ermordet wird. Mit harter Gewalt sucht er nach Antworten und tritt einen brutalen Rachefeldzug an.

Die besten Netflix-Serien 2025 – Platz 8: Sean Combs: The Reckoning

True Crime-Dokus erfreuen sich auch weiterhin enormer Beliebtheit, wie der Erfolg der Netflix-Produktion Sean Combs: The Reckoning mal wieder zeigt. Über vier Folgen hinweg zeichnet die Serie die Karriere des verurteilten Musikmoguls Sean Combs aka P. Diddy anhand schockierender Enthüllungen und schwerer Vorwürfe nach. Nur eine Netflix-Doku wurde in diesem Jahr noch besser bewertet.

Die besten Netflix-Serien 2025 – Platz 7: American Murder: Gabby Petito

Die True Crime-Doku American Murder: Gabby Petito behandelt den Fall einer 22-jährigen Vloggerin, die im Jahr 2021 auf einer Reise ermordet wurde. Die dreiteilige Netflix-Serie wurde von der Moviepilot-Community besonders hoch bewertet und ergatterte sich so als beste Dokumentation den 7. Platz in der Top 10 des Jahres.

Die besten Netflix-Serien 2025 – Platz 6: The Residence

Krimifans, die ein spritziges und unterhaltsames Whodunnit-Mystery suchen, sind bei The Residence an der richtigen Adresse. Darin müssen die exzentrische Detektivin Cordelia Cupp und der FBI-Agent Edwin Park einen Mord im Weißen Haus aufklären – während eines Staatsbanketts mit über 100 Verdächtigen. Dass The Residence als eine der besten Netflix-Originale des Jahres hervorgeht, ist ein bittersüßer Erfolg. Denn leider wurde die Serie nach nur einer Staffel direkt wider abgesetzt.

Die besten Netflix-Serien 2025 – Platz 5: House of Guinness

Die neue Serienkreation des Peaky Blinders-Schöpfers Steven Knight überzeugt als fesselnder Mix aus Gangsterserie und Charakterdrama. Dabei folgen wir den Erlebnissen der Geschwister Guinness, die nach dem Tod ihres Vaters im Irland des 19. Jahrhunderts allerlei Krisen bewältigen müssen, während die Zukunft ihres Bierbrauereiimperiums auf dem Spiel steht und irische Rebellen ihre Messer wetzen.



Die besten Netflix-Serien 2025 – Platz 4: Asterix & Obelix

Um die widerspenstigen Bewohner eines Dorfs in Gallien in die Knie zu zwingen, lassen die Römer im Jahre 50 v. Chr. einen Wettkampf der Stammesführer veranstalten. Zu blöd, dass Druide Miraculix ausgerechnet jetzt sein Gedächtnis verloren hat, um Häuptling Majestrix mit einem Zaubertrank zu unterstützen. Für Fans des gallischen Power-Duos Asterix & Obelix lieferte die Netflix-Serie dieses Jahr spaßigen Animationsnachschub, der über fünf Episoden hinweg mit allerlei visuellen Gags, verspielten Namen und dem typischen Asterix-Humor überzeugte.

Die besten Netflix-Serien 2025 – Platz 3: Dept. Q

Mit Dept. Q werden die Kriminalfälle des Sonderdezernats Q aus den dänischen Romanen Jussi Adler-Olsens als schottischer Crime-Thriller adaptiert. Angeführt von Ekelpaket Carl Morck untersucht das Außenseiter-Team einer Cold-Case-Abteilung das Verschwinden der verhassten Staatsanwältin Merritt Lingard. Der Mix aus Krimidrama, Psychothriller sowie clever geschriebenen und liebenswert-kaputten Figuren liefert eine mitreißende Neuinterpretation.



Die besten Netflix-Serien 2025 – Platz 2: Adolescence

Adolescence ergattert sich nicht nur Platz 2 dieses Rankings, sondern thront auch auf Platz 2 der meistgeschauten, englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten. Im Kern der Miniserie steht die Frage: Warum hat der 13-jährige Jamie Miller seine Mitschülerin ermordet? Mögliche Gründe für diese unfassbare Tat erforschen die vier Episoden mit vier technisch beeindruckenden Plansequenzen, die nicht nur die intensiven Performances der Darstellenden unterstreichen, sondern uns quälend nah ans aufwühlende Geschehen bringen. Die Serie trat international Diskurse über die Einflüsse toxischer Männerbewegungen auf Jugendliche los und schrieb eine Erfolgsgeschichte, die niemand zuvor hatte kommen sehen.

Die besten Netflix-Serien 2025 – Platz 1: American Primeval

American Primeval ist nicht nur die höchstbewertete Netflix-Serie 2025, sondern sicher auch die härteste. Der atemlose Western-Thriller von Peter Berg und The Revenant-Autor Mark L. Smith entfesselt im Utah Territory des Jahres 1857 einen gnadenlosen Überlebenskampf, der jeden Charakter in seine eigene persönliche Hölle schickt. Mit schonungsloser Gewalt und reichlich Elend entfaltet sich ein Westernkaleidoskop des Grauens, das definitiv keine Wohlfühlserie ist.



Die besten Serien 2025 im Podcast-Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 25 besten Serien vor, die es im Jahr 2025 zu entdecken gab.

Vom meisterhaften Andor-Finale, der fantastischen Dexter-Rückkehr über packende Western und Gladiatoren-Action bis zur neuen Staffel des Videospiel-Überfliegers Fallout und genialen Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.