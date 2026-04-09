Die 20 besten Netflix-Serien aller Zeiten: 2 Highlights übertreffen sogar Stranger Things

Netflix veröffentlicht seit über einem Jahrzehnt Original-Serien. Doch welche sind die besten? Wir stellen im Podcast die Top 20 der größten Highlights vor.

Seit mittlerweile 13 Jahren lässt der Streaming-Dienst Netflix eigene Serien produzieren. Über 1000 Originals sind seither weltweit über heimische Bildschirme geflimmert und haben Serienjunkies in das neue Zeitalter der Streaming-Serien katapultiert. Aber seien wir ehrlich: Nicht jeder Titel ist auch wirklich gut.

Netflix veröffentlicht jede Woche mehrere neue Serien und allein in diesem Jahr kämpfen wieder weit über 100 Neuheiten um vordere Plätze in den Streaming-Charts. Das alles zu schauen, ist quasi unmöglich. Doch welche Highlights und Geheimtipps sollte kein Serienfan verpasst haben? In der neuen Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber wagen wir einen Blick auf die wirklich besten Netflix-Serien.

Podcast: Das sind die 20 besten Serien von Netflix

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Was sind die bisher besten Netflix-Serien? Wir haben eine große Liste mit den 20 von der Moviepilot-Community bestbewerteten Originals sowie exklusiv fortgesetzten Serien zusammengestellt und gehen diese als Ranking im Podcast durch.



Während ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk die Liste eröffnet, finden sich auf den Plätzen 20 bis 11 sowohl atemberaubende Fantasy, Prestige-Dramen und epischer Piraten-Spaß als auch düstere Marvel-Action, queere Liebesgeschichten und vieles mehr.

Besonders spannend wird aber ein Blick auf die Top 10 der besten Netflix-Serien. Obwohl Stranger Things den populärsten Streaming-Hit in der Bestenliste ausmacht, schafft es das Sci-Fi-Abenteuer der Hawkins-Kids nur auf Platz 3. Übertroffen werden sie noch vom ersten Netflix-Original überhaupt sowie einer bildgewaltig animierten Videospiel-Adaption.

Die Top 10 der besten Netflix-Serien:

Die vollständige Liste der Top 20 der besten Netflix-Serien überhaupt, inklusive der Plätze 20 bis 11, stellen wir euch im Podcast genau vor. Viel Spaß beim Zuhören!

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Serien-Highlight bei MagentaTV im April: Secret Service

Secret Service - S01 Trailer (English) HD

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