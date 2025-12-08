Die 20 besten Serien 2025 nach euren Bewertungen: 3 Highlights sind besser als alle Netflix-Neuheiten

Welche Serien konnten dieses Jahr bei Netflix und Co, am meisten begeistern? Hier findet ihr die 20 besten Serien 2025 nach Wertung der Moviepilot-Community.

Das Serienjahr 2025 hat in den vergangenen zwölf Monaten nicht nur fantastische neue Staffeln von Hits wie Andor, Severance oder Stranger Things hervorgebracht, sondern auch unzählige spannende Neuheiten, die uns auf ferne Planeten, in dystopische Bunker, durchs chaotische Hollywood und in den Wilden Westen führten.

Bei Netflix, Amazon und Co. sowie in den TV-Programmen gab es in diesem Jahr wieder Hunderte Serienneuheiten zu entdecken. Aber welche haben sich wirklich gelohnt? Welche Serien-Blockbuster und Geheimtipps gehören auf jede Watchlist? Im folgenden Ranking findet ihr die 20 besten neuen Serien des Jahres 2025 nach Wertung der Moviepilot-Community aufgestellt.



Wie kommt die Liste der besten Serien 2025 zustande?

Grundlage für das Ranking sind die Bewertungen der Moviepilot-Community. Bei der Auswertung gab es ein paar Kriterien und Regeln: Zugelassen wurden nur Serien, die 2025 zum ersten Mal in Deutschland zu sehen waren und von mindestens 100 Moviepilot:innen bewertet wurden. Dokus und Reality-Formate wurden in dieser Liste ausgelassen.

Eine Überraschung können wir bereits vorwegnehmen: Während Netflix in diesem Jahr einen Großteil der hinteren Plätze des Rankings bestimmt, schafften es nur drei Serien des Streaming-Diensts schlussendlich in die Top 10. Großer Verlierer 2025 ist hingegen Amazon, denn keine einzige Serie von Prime Video hat den Einzug ins Ranking geschafft.

Die besten Serien 2025 bei Netflix und Co.: Platz 20 bis 11

Ein paar eurer Serien-Favoriten haben den Einzug in die Top 10 knapp verpasst. Vorenthalten wollen wir sie euch aber nicht. Diese Titel belegen mit knappen Abständen die Plätze 20 bis 11:



Die besten Serien 2025 – Platz 10: The Studio

Wie chaotisch es hinter den Kulissen Hollywoods zugeht, zeigt uns The Studio durch die Augen des idealistischen Studio-Chefs Matt Remick, der sich mit wetteifernden Produzent:innen, kleinen wie großen Filmset-Katastrophen sowie den fragilen Egos von Schauspiel-Stars und Regie-Maestros herumschlagen muss. Mit reichlich Filmleidenschaft, manischer Energie und absurdesten Eskalationen schwingt sich die bissige und brillante Comedy-Satire zu einem Highlight auf, das kein Filmfan verpasst haben sollte. Danke Sal Saperstein!



Community-Schnitt: 7.22

Zu streamen bei: Apple TV

Die besten Serien 2025 – Platz 9: Paradise

Ein mörderisch guter Polit-Thriller mit Science-Fiction-Twist: Paradise folgt dem Agenten Xavier Collins, der unter Verdacht gerät, den US-Präsidenten Cal Bradford ermordet zu haben. Die sich daraus ergebende Verschwörung ist allerdings nicht im Weißen Haus verortet, sondern einer geheimnisvollen Kleinstadt, hinter deren utopischer Fassade sich eine der spannendsten Mystery-Überraschungen des Jahres offenbart.

Community-Schnitt: 7.23

Zu streamen bei: Disney+

Die besten Serien 2025 – Platz 8: Daredevil: Born Again

Über sechs Jahre nach dem vorzeitigen Ende der Defenders-Saga hat das Marvel Cinematic Universe mit Daredevil: Born Again eine Renaissance der Netflix-Superhelden bei Disney+ eingeläutet. Hier versuchen die ehemaligen Erzfeinde Matt Murdock und Wilson Fisk ihre dunkle Vergangenheit abzustreifen und scheitern schließlich an ihren Erwartungen an ein kaputtes System. Das knallharte Ergebnis begeistert als Blaupause für zukünftige MCU-Serien und schürt mit einem superbrutalen Finale direkt die Vorfreude auf Staffel 2.



Community-Schnitt: 7.31

Zu streamen bei: Disney+

Die besten Serien 2025 – Platz 7: Dept. Q

Mit Dept. Q werden die Kriminalfälle des Sonderdezernats Q aus den dänischen Romanen Jussi Adler-Olsens als schottischer Crime-Thriller adaptiert. Angeführt von Ekelpaket Carl Morck untersucht das Außenseiter-Team einer Cold-Case-Abteilung das Verschwinden der verhassten Staatsanwältin Merritt Lingard. Der Mix aus Krimidrama, Psychothriller sowie clever geschriebenen und liebenswert-kaputten Figuren liefert eine mitreißende Neuinterpretation.

Community-Schnitt: 7.36

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2025 – Platz 6: Adolescence

In Adolescence wird der 13-jährige Jamie Miller verhaftet, weil er eine Mitschülerin ermordet haben soll. Mögliche Gründe für diese unfassbare Tat erforschen die vier Episoden mit vier technisch beeindruckenden Plansequenzen, die nicht nur die intensiven Performances der Darstellenden unterstreichen, sondern uns quälend nah ans aufwühlende Geschehen bringen. Die Serie trat international Diskurse über die Einflüsse toxischer Männerbewegungen auf Jugendliche los und schrieb eine Erfolgsgeschichte, die niemand zuvor hatte kommen sehen.



Community-Schnitt: 7.40

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2025 – Platz 5: Task

Das HBO-Thriller-Drama Task entfesselt ein verheerendes Katz-und-Mausspiel zwischen dem FBI-Agenten Tom Brandis und dem Räuber Robbie Predergast. Tieftraurig und atemlos mitreißend ist das neue Werk von Mare of Easttown-Schöpfer Brad Ingelsby, das vor allem den überwältigenden Performances von Mark Ruffalo und Tom Pelphrey zu begeistern weiß.

Community-Schnitt: 7.61

Zu streamen bei: Sky/WOW

Die besten Serien 2025 – Platz 4: American Primeval

American Primeval ist nicht nur die höchstbewertete Netflix-Serie 2025, sondern sicher auch die härteste. Der atemlose Western-Thriller von Peter Berg und The Revenant-Autor Mark L. Smith entfesselt im Utah Territory des Jahres 1857 einen gnadenlosen Überlebenskampf, der jeden Charakter in seine eigene persönliche Hölle schickt. Mit schonungsloser Gewalt und reichlich Elend entfaltet sich ein Western-Kaleidoskop des Grauens, das definitiv keine Wohlfühlserie ist.

Community-Schnitt: 7.62

Zu streamen bei: Netflix

Die besten Serien 2025 – Platz 3: MobLand

Nach dem Spionage-Thriller The Day of the Jackal wechselte Serienschöpfer Ronan Bennett mit seinem neuen Projekt ins Gangster-Genre. MobLand – Familie bis aufs Blut entfesselt Machtkämpfe und Intrigen der dysfunktionalen Gangsterfamilie Harrigan, während ihr Fixer Harry eine totale Eskalation verhindern muss. Aufgewertet wird die Crime-Saga durch exzellente Performances von Pierce Brosnan, Helen Mirren und Tom Hardy.



Community-Schnitt: 7.72

Zu streamen bei: Paramount+

Die besten Serien 2025 – Platz 2: Chabos

Lediglich zwei Comedy-Serien haben es 2025 in die Top 10 geschafft. Doch die größte Überraschung ist, dass es mit Chabos sogar einer deutschen Komödie gelingt, auf Platz 2 der besten Serien des Jahres zu landen. Gemeinsam mit Mittdreißiger Peppi, der nicht zum Klassentreffen seiner früheren Mitschüler eingeladen wurde, reisen wir zurück in seine Jugend im Jahr 2006. Nach und nach schält die Serie dabei Nostalgie-Spaß und massig Popkulturreferenzen ab, um zum schmerzhaften Kern ihrer Charaktere vorzudringen. War früher wirklich alles besser?

Community-Schnitt: 7.85

Zu streamen bei: ZDF

Die besten Serien 2025 – Platz 1: Dexter: Wiedererwachen

Für euch steht fest: Keine Serie konnte 2025 die zweite Rückkehr von Dexter Morgan toppen. Dexter: Wiedererwachen belegt mit großem Abstand Platz 1 des Jahres-Rankings und beweist, dass der Serienkiller aus Miami auch nach 19 Jahren nichts von seiner Faszination verloren hat. Das frische Setting New York sowie zahlreiche neue Serienkiller, diverse Cameos aus alten Zeiten als auch die gelungene Vater-Sohn-Beziehung führen Dexter in eine aufregende neue Ära.

Community-Schnitt: 8.33

Zu streamen bei: Paramount+

