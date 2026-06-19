Die 20 besten Serien 2026 zum Halbjahr: Platz 1 ist ein Fantasy-Hit, der alle überrascht hat

Welche sind die besten Serien des Jahres 2026? Das Moviepilot-Team hat die Top 20 der ersten Jahreshälfte bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr gewählt.

Das Jahr 2026 meldet Halbzeit an. Allein in den ersten sechs Monaten gab es wieder Hunderte von Serienstarts zu entdecken, die Serienfans vor eine überwältigende Auswahl stellten. Aber welche Serien bei Netflix, Amazon, HBO Max, Disney+ und Co. haben sich wirklich gelohnt?

Damit ihr keine essentiellen Serien-Blockbuster und Geheimtipps verpasst, haben wir für euch aus den Massen an Neuheiten die 20 besten Serien der ersten Jahreshälfte 2026 gewählt.

So entstand die Liste der 20 besten Serien 2026

Wie bei den Jahresend-Toplisten (hier findet ihr die Top 25 Serien 2025 und die Top 25 Filme 2025) wurden im Moviepilot-Team Einzellisten mit persönlichen Top 10s aus der ersten Jahreshälfte erstellt. Bei der Auswertung der Listen gab es wie immer ein paar Regeln:

Voraussetzung für die Serien war ein deutscher Streaming- oder TV-Start zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 30. Juni 2026.



Auf den Top-10-Listen wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Alle Punkte wurden für das finale Ranking zusammengerechnet und heraus kam die Top 20.

Insgesamt 51 verschiedene Serien wurden nominiert. Und wenn ihr nach all den Serien-Tipps noch ein paar Film-Empfehlungen sucht, findet ihr in den kommenden Tagen hier auf Moviepilot auch eine Topliste der bisher besten Filme 2026.

Die besten Serien 2025 bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr – Platz 20 bis 11

Ein paar Serien-Favoriten der Moviepilot-Redaktion haben den Einzug in die Top 10 knapp verpasst. Vorenthalten wollen wir sie euch aber nicht. Diese Titel belegen mit knappen Abständen die Plätze 20 bis 11:



Die besten Serien 2026 – Platz 10: Scrubs

Scrubs Revival - S01 Trailer (Deutsch) HD

2026 ist das Jahr der 2000er-Comedy-Revivals. Während Malcolm mittendrin als Miniserie wiederbelebt wurde, kehrte die Krankenhaus-Sitcom Scrubs für ein fortlaufendes Revival zurück – eine 2. Staffel startet schon im Herbst. Das Wiedersehen mit J.D. und Turk findet genau die richtige Balance zwischen Nostalgie und sinnvoller Weiterentwicklung, als hätten wir das Sacred Heart nie verlassen. In all dem schrägen Treiben und dem oftmals kritischen Blick auf das US-Gesundheitssystem bringt uns Scrubs als Wholesome-Comedy auch nach 25 Jahren immer noch zum Lachen und Weinen.

Scrubs streamt bei Disney+

Die besten Serien 2026 – Platz 9: House of the Dragon Staffel 3

House of the Dragon - S03 Trailer (Deutsche UT) HD

Auch wenn die 3. Staffel erst wenige Folgen alt ist, ist House of the Dragon schon jetzt wieder ein Platz in der Jahresbestenliste sicher. Mit einer gewaltigen Seeschlacht und drachenmäßigen Schauwerten katapultiert uns der Game of Thrones-Ableger zurück in den feurigen Erbfolgekrieg der Targaryen-Familie. Was die Fantasy-Fortsetzung im Vergleich zu Staffel 2 verbessern kann, verrät Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke in ihrer Kritik zur ersten Hälfte von House of the Dragon Season 3.



House of the Dragon streamt bei HBO Max und Sky/WOW

Die besten Serien 2026 – Platz 8: Shrinking Staffel 3

Shrinking - S03 Trailer (Deutsch) HD

Scrubs-Schöpfer Bill Lawrence beweist mit Shrinking mal wieder sein Händchen für tragikomische Wohlfühlserien mit einem starken Figurenensemble. In diesem Fall ist es eine Gruppe von Therapeut:innen und deren Umfeld, die die kleinen und großen Krisen des Lebens meistern muss. Auch nach 3 Staffeln können wir nicht genug von Harrison Fords Grummel-Therapeuten Paul bekommen, der seiner Parkinsonerkrankung stets mit einem deftigen "F**k dich" begegnet.

Shrinking streamt bei Apple TV

Die besten Serien 2026 – Platz 7: Daredevil Born Again Staffel 2

Dare Devil: Born Again - S02 Trailer (English) HD

Das Kräftemessen zwischen Matt Murdock und Wilson Fisk legte in der 2. Staffel von Daredevil: Born Again auf so gut wie allen Ebenen eine Schippe drauf und präsentierte uns einen erbarmungslosen Kampf um die Seele von New York. Mit brachialer Action, komplexen Figuren und stetig wachsender Nähe zur früheren Defenders-Saga präsentiert sich das Marvel Cinematic Universe in den neuen Folgen so hart, erwachsen und politisch wie selten zuvor.

Daredevil: Born Again streamt bei Disney+

Die besten Serien 2026 – Platz 6: Half Man

Half Man - S01 Trailer (Deutsch) HD

Zwei Jahre nach dem Netflix-Hit Rentierbaby legt Serienschöpfer Richard Gadd mit Half Man sein zweites Werk vor. Die über Jahrzehnte hinweg erzählte komplizierte Beziehung der beiden (nicht blutsverwandten) Brüder Niall und Ruben verspricht ein aufwühlendes Seherlebnis voller Schmerz und Leid, ohne jeglichen Spaß. Half Man ist vielleicht eine anstrengende, trostlose und herausfordernde Serie – aber auch eine der besten des Jahres.

Half Man streamt bei HBO Max

Die besten Serien 2026 – Platz 5: One Piece Staffel 2

One Piece - S02 Trailer 2 (Deutsch) HD

Nur eine einzige Netflix-Serie hat es in die Top 10 geschafft. Die 2. Staffel des piratentastischen Fantasy-Abenteuers One Piece hat ihre Platzierung aber mehr als verdient. Mit Action, Spannung, Humor, großen Emotionen und durchgeknalltem Anime-Wahnsinn steigerte sich die Live-Action-Adaption von Eiichiro Odas Manga-Epos auf so gut wie allen Ebenen. Monkey D. Ruffys Abenteuerlust ist ansteckend und lässt nur ein Fazit zu: Wir wollen mit der Strohhutbande noch viele weitere Jahre über die Grandline segeln.

One Piece streamt bei Netflix

Die besten Serien 2026 – Platz 4: Widow's Bay

Widow’s Bay - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

In der Horror-Comedy Widow's Bay werden die Tourismus-Ambitionen des Bürgermeisters einer kleinen Inselgemeinde vor der Küste Neuenglands von einer bitteren Erkenntnis durchkreuzt: All die Legenden über die verfluchte Insel sind real. Mit okkulten Ritualen, übernatürlichen Slasher-Killern, Meerhexen, Spukhotels und anderen Schrecken liefert Widow's Bay ein unheimliches, aber auch überraschend witziges Kaleidoskop an Gruselgeschichten, die sich in eine clevere Mystery-Erzählung einfügen.

Widow's Bay streamt bei Apple TV

Die besten Serien 2026 – Platz 3: Heated Rivalry

Heated Rivalry - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die kanadische Dramaserie Heated Rivalry hat nicht nur Serienherzen weltweit im Sturm erobert, sondern sicherlich auch Suchanfragen für idyllische Cottages in die Höhe schießen lassen. Erzählt wird die Liebesgeschichte der queeren Hockeyspieler Shane Hollander und Ilya Rozanov, die abseits ihrer Rivalität auf dem Eis hinter verschlossenen Hotelzimmern eine sich über Jahre hinweg entwickelnde, geheime Affäre ausleben. Kommt für die schweißtreibenden Sexszenen und bleibt für die emotionalen Tauchgänge in das Seelenleben bisexueller und homosexueller Profisportler.

Heated Rivalry streamt bei HBO Max

Die besten Serien 2026 – Platz 2: The Pitt

The Pitt - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nach langer Wartezeit kam der US-Hit The Pitt mit dem deutschen Launch von HBO Max endlich nach Deutschland und lud direkt mit zwei Staffeln in die quasi Echtzeit-Erlebnisse der Notaufnahme des Pittsburgh Trauma Medical Centers ein. In jeweils 15 Folgen folgen wir der Belegschaft um Dr. Robby, die aufwühlende 15-Stunden-Schichten voller mitreißender, berührender, abscheulicher und manchmal auch witziger Notfälle durchlebt.

The Pitt streamt bei HBO Max

Die besten Serien 2026 – Platz 1: A Knight of the Seven Kingdoms

A Knight of the Seven Kingdoms - S01 Trailer (Deutsch) HD

In A Knight of the Seven Kingdoms zeigt sich das Game of Thrones-Universum von einer erfrischend anderen Seite. Auch ohne Drachen und epische Schlachten um die Thronfolge von Westeros verzückt die Geschichte von Heckenritter Ser Duncan und seinem Knappen Egg als atmosphärisches Fantasy-Abenteuer mit erstaunlich viel Gefühl, Witz und dem Glauben an das Gute im Menschen. Und wenn die Serie ihre Herzlichkeit und ihren ritterlichen Edelmut beibehält, hätten wir nichts gegen mindestens 10 weitere Staffeln.

A Knight of the Seven Kingdoms streamt bei HBO Max

Ob es in den kommenden Monaten noch eine andere Serie schaffen wird, diese meisterhaften Erlebnisse zu übertrumpfen? Wir werden euch Ende des Jahres auf den neuesten Stand der besten Serien 2026 bringen.