Die 20 größten Netflix-Serien 2026 – die Stranger Things-Macher haben gleich 3 neue Projekte am Start

Welche neuen Netflix-Serien gehören 2026 unbedingt auf die Merkliste? Vom Sci-Fi-Abenteuer bis zur Horror-Hochzeit haben wir die vielversprechendsten Highlights des Jahres herausgesucht.

Streaming-Dienst Netflix brachte im letzten Jahr wieder jede Menge Highlights hervor. Aber auf welche Neuheiten können sich Serienfans 2026 bei Netflix freuen, die abseits Dutzender neuer Staffeln von Hits wie One Piece, The Witcher oder Bridgerton frische Geschichten versprechen?

Wir haben einen Blick auf die über 100 neuen Netflix-Serien 2026 geworfen und eine Auswahl an 20 kommenden Serien-Highlights zusammengestellt, die in diesem Jahr starten sollen und die ihr euch unbedingt vormerken solltet. Ob ihr nun Science-Fiction, spannende Krimis, packende Thriller oder Romanverfilmungen mögt: Es ist für jeden Serien-Geschmack etwas dabei.

Vor allem Stranger Things-Fans erwartet spannender Serien-Nachschub. Obwohl die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer Netflix für Paramount verlassen, entstanden im Rahmen ihres Exklusiv-Deals drei von ihnen produzierte Serien, die 2026 an den Start gehen: ein neues Sci-Fi-Abenteuer, ein Stranger Things-Spin-off und eine abgefahrene Horrorserie. Viel Spaß beim Stöbern und Vormerken!

1. Netflix-Highlight 2026: Charlie Brooker Crime-Serie

Serie: Untitled Charlie Brooker Crime Series

Start: erste Jahreshälfte. Seit November 2025 abgedreht.

Charlie Brooker ist dem Netflix-Publikum vor allem als Mastermind hinter der bitterbösen Sci-Fi-Anthologie Black Mirror bekannt. Sein neues Serienprojekt knöpft sich stattdessen das Crime-Thriller-Genre vor – garantiert mit einer Prise satirischem Zynismus. Die beiden Hauptdarstellenden Paddy Considine (House of the Dragon) und Lena Headey (Game of Thrones) heizen die Vorfreude auf die vierteilige Miniserie über einen gequälten Detective und seine Jagd auf einen Serienkiller noch mehr an.

2. Netflix-Highlight 2026: Die Falle

Serie: Die Falle

Start: evtl. im Herbst

Das Team hinter dem deutschen Netflix-Hit Liebes Kind bringt einen neuen Psychothriller an den Start, der spannenden Nervenkitzel verspricht. Diesmal geht es um eine Schriftstellerin, die vor 10 Jahren den Mord an ihrer Schwester mit ansehen musste. Seitdem hat sie ihr Haus nicht verlassen. Doch als sie den Täter im Fernsehen wiedererkennt, will sie diesem eine Falle stellen und bietet sich dafür selbst als Köder an.

3. Netflix-Highlight 2026: Golf

Serie: Golf

Start: zweite Jahreshälfte. Dreharbeiten liefen bis Dezember 2025.

Richtig witzige Serien sind auf Netflix viel zu selten. Wenn auch noch Will Ferrell die Hauptrolle in einer neuen Comedy spielt, ist die Neugier umso größer. In Golf verkörpert die Gag-Granate einen Profigolfer, der zum Aushängeschild einer kontroversen Golf-Liga wird. Egal, ob als NASCAR-Fahrer, Eiskunstläufer, TV-Moderator oder isländischer ESC-Sänger: Will Ferrell macht in jedem Beruf eine gute Figur.

4. Netflix-Highlight 2026: How to Get to Heaven from Belfast

Serie: How to Get to Heaven from Belfast

Start: Februar 2026

Mit Derry Girls erschuf Autorin Lisa McGee eine fantastische Coming-of-Age-Sitcom, die zu den großen Serien-Geheimtipps der letzten 10 Jahre gehört. In ihrer neuen Netflix-Serie How to Get to Heaven from Belfast folgt sie den Erlebnissen von drei Freundinnen, die sich nach dem Tod ihrer Kindheitsfreundin auf eine Odyssee quer durch Irland begeben.

5. Netflix-Highlight 2026: How to Kill Your Family

Serie: How to Kill Your Family

Start: frühestens Ende des Jahres. Dreharbeiten beginnen im Frühjahr 2026.

Nach Das Damengambit und Der dunkle Kristall führt Anya Taylor-Joy bereits ihre dritte Serie für Netflix an. Der Serienmörder-Thriller aus der Feder von Extraordinary-Schöpferin Emma Moran folgt der unehelichen Tochter eines Milliardärs, die ihre feindseligen Familienmitglieder auf kreative und brutale Weise eines nach dem anderen zur Strecke bringt.

6. Netflix-Highlight 2026: Jenseits von Eden

Serie: Jenseits von Eden

Start: Frühjahr 2026. Dreharbeiten endeten im März 2025.

Nach Blockbuster-Auftritten im MCU und Dune-Universum ist Florence Pugh als Nächstes in ihrer ersten Hauptrolle einer Netflix-Serie zu sehen, die John Steinbecks Romanklassiker Jenseits von Eden als Miniserie adaptiert. Ebenfalls zur Besetzung der epischen Familiensaga gehören Challengers-Star Mike Faist, Ciarán Hinds und Christopher Abbott.



7. Netflix-Highlight 2026: Jo Nesbo's Harry Hole

Serie: Jo Nesbø's Harry Hole

Start: 26. März 2026

Ganze 13 Bände umfasst Jo Nesbøs Krimi-Romanreihe über die Fälle des Osloer Ermittlers Harry Hole schon. Jetzt adaptiert der norwegische Autor seine eigene Vorlage als Netflix-Serie, die Fans von Nordic Noir-Thrillern auf jedem Fall vormerken sollten. Interessant dabei: Staffel 1 basiert nicht auf dem ersten Buch, sondern dem 5. Band mit dem Titel Das fünfte Zeichen.

8. Netflix-Highlight 2026: Josh Hartnett Monsterserie

Serie: Untitled Josh Hartnett Netflix Series

Start: vsl. in der zweiten Jahreshälfte. Ist seit Herbst 2025 abgedreht.

Diese neue Mystery-Monsterserie hat zwar noch keinen Titel, das mindert die Vorfreude aber kaum. Die Hauptrolle darin spielt Josh Hartnett, der als Fischer einer abgelegenen Kleinstadt auf Neufundland seine Familie und Gemeinde vor einer mysteriösen Kreatur aus dem Meer beschützen muss.

9. Netflix-Highlight 2026: Mann unter Feuer

Serie: Man on Fire

Start: vsl. Frühjahr 2026. Dreh wurde im Februar 2025 beendet.

A.J. Quinells Roman Mann unter Feuer stand bereits Pate für zwei Spielfilme. Action-Thriller-Fans kennen vor allem die Version von 2004, in der Denzel Washington als Ex-Soldat John W. Creasy eine junge Dakota Fanning retten muss. Die Netflix-Neuauflage mit Yahya Abdul-Mateen II will aber noch weitergehen und auch andere Bücher der fünfteiligen Creasy-Romanreihe adaptieren.

10. Netflix-Highlight 2026: Monster: Lizzie Borden

Serie: Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden

Start: vsl. wieder im Herbst



Die True Crime-Serien Dahmer - Monster sowie Monster: Lyle und Erik Menendez und Monster: Ed Gein waren unglaubliche Erfolge für Netflix und 2026 startet bereits die vierte "Staffel". Die neue Miniserie der Monster-Anthologie widmet sich der Geschichte der mutmaßlichen Axtmörderin Lizzie Borden im späten 19. Jahrhundert. Zum namhaften Cast gehören unter anderem Charlie Hunnam, Rebecca Hall, Vicky Krieps, Sarah Paulson und Billie Lourd.



11. Netflix-Highlight 2026: Nur für dein Leben

Serie: Nur für dein Leben

Start: vsl. Sommer 2026. Dreh seit August 2025 abgeschlossen.

Die Serienadaptionen der Romane von Harlan Coben sind mittlerweile schon ein eigenes Genre im Katalog von Netflix. Mit der bereits 12. (!) Harlan Coben-Verfilmung erwartet uns aber die erste US-Produktion für den Streamer. Avatar-Star Sam Worthington spielt darin einen unschuldig verurteilten Man, der aus dem Gefängnis ausbrechen will, als er erfährt, dass sein totgeglaubter Sohn noch am Leben sein könnte. Ebenfalls zum spannenden Cast zählen Milo Ventimiglia (This is Us) und Britt Lower (Severance).

12. Netflix-Highlight 2026: Out of the Dust

Serie: Out of the Dust

Start: Frühjahr 2026. Seit Ende 2024 abgedreht.

Fans von Psychothrillern und Sekten sollten sich die neue Serie Out of the Dust vormerken, die Sex Education-Star Asa Butterfield sowie Christopher Eccleston und Fra Fee zur Besetzung zählt. Die Geschichte folgt einem entflohenen Strafgefangenen, der bei einer christlichen Gemeinschaft Zuflucht sucht und dabei direkt ins Zentrum einer gefährlichen Sekte gerät.

13. Netflix-Highlight 2026: Something Very Bad is Going to Happen

Serie: Something Very Bad Is Going to Happen

Start: vsl. Sommer oder Herbst 2026. Dreharbeiten seit Mai 2025 abgeschlossen.

Horror-Fans, die sich von Netflix Serien-mäßig vernachlässigt fühlen, sollten sich unbedingt Something Very Bad Is Going to Happen vormerken. Die von den Duffer-Brüdern produzierte Serie beleuchtet ganz im Zeichen ihres Titels die Ereignisse im Vorfeld einer Hochzeit mit tragischem Ende. Das verfluchte Brautpar wird gespielt von Camila Morrone (Daisy Jones & The Six) und Adam DiMarco (The White Lotus).

14. Netflix-Highlight 2026: Stolz und Vorurteil

Serie: Stolz und Vorurteil

Start: vsl. Ende 2026. Dreharbeiten liefen bis Dezember 2025.

Jane Austens Liebesgeschichte zwischen Elizabeth Bennet und dem charmanten Mr. Darcy ist ein zeitloser Klassiker, der mehrfach in Film- und Serienform adaptiert wurde. Im Fahrtwind des enormen Bridgerton-Erfolgs wagt sich auch Netflix an Stolz und Vorurteil und setzt dabei auf Stars wie Emma Corrin (The Crown), Jack Lowden (Slow Horses) und Olivia Colman.

15. Netflix-Highlight 2026: The Altruists

Serie: The Altruists

Start: vsl. in der zweiten Jahreshälfte. Dreharbeiten liefen bis November 2025.

Spannenden Nachschub für True Crime-Fans verspricht die Netflix-Serie The Altruists. Anthony Boyle (House of Guinness) und Julia Garner (Inventing Anna) verkörpern den FTX-Mitgründer Sam Bankman-Fried und seine Freundin Caroline Ellison, die das Finanzsystem mit einem Krypto-Unternehmen revolutionieren wollen. Doch das Endergebnis ist ein Betrug von gewaltigem Ausmaß.

16. Netflix-Highlight 2026: The Boroughs

Serie: The Boroughs

Start: vsl. erste Jahreshälfte. Seit Frühjahr 2025 abgedreht.

Es gibt gleich zwei Gründe, warum sich Serienfans auf The Boroughs freuen sollten. Einerseits stehen die Stranger Things-Schöpfer Matt und Ross Duffer als Produzenten hinter dem Projekt. Spannend sind auch die Serienschöpfer: Die Sci-Fi-Geschichte rund um eine Gruppe Rentner, die mit einer außerirdischen Bedrohung konfrontiert werden, wurde nämlich von Jeffrey Addis und Will Matthews entwickelt, die zuvor für Netflix das atemberaubende Fantasy-Epos Der Dunkle Kristall in Stellung brachten.

17. Netflix-Highlight 2026: Trinity

Serie: Trinity

Start: vsl. in der zweiten Jahreshälfte. Dreharbeiten liefen bis November 2025.

Der nächste Thriller-Hit für Netflix ist so gut wie garantiert. Hinter Trinity steht nämlich niemand Geringeres als der Schöpfer von Bodyguard und Line of Duty. Showrunner Jed Mercurio setzt dabei erneut auf Bodyguard-Star Richard Madden, der diesmal einen Verteidigungsminister verkörpern darf, der eine Marinekommandantin (Gugu Mbatha-Raw) in eine politische Verschwörung hineinzieht.

18. Netflix-Highlight 2026: Unfamiliar

Serie: Unfamiliar

Start: 5. Februar 2026

Mit dem Agententhriller Unfamiliar (aka Bone Palace) könnte uns eine Art deutsches The Night Agent erwarten. Dabei folgen wir zwei ehemaligen BND-Agent:innen (Felix Kramer und Susanne Wolff), die in Berlin ein Safe House überwachen. Als ihre Tarnung eines Tages auffliegt, geraten sie direkt ins Fadenkreuz rachsüchtiger Spione und Auftragskiller.

19. Netflix-Highlight 2026: Unsere kleine Farm

Serie: Unsere kleine Farm

Start: vsl. in der zweiten Jahreshälfte. Dreharbeiten liefen bis Oktober 2025.

Unsere kleine Farm gehört zu den großen Fernsehklassikern der 70er Jahre. Mit der Netflix-Neuauflage wird die Western-Familiensaga auf Basis der Bücher von Laura Ingalls Wilder für eine neue Generation von Serienfans zum Leben erweckt und folgt abermals den Erlebnissen der Farmersfamilie Ingalls im Amerika des späten 19. Jahrhunderts.

20. Netflix-Highlight 2026: Stranger Things: Tales From '85

Serie: Stranger Things: Tales From '85

Start: Im Laufe des Jahres

Nach dem Ende von Stranger Things müssen sich Fans nicht komplett von der Welt des Mystery-Hits verabschieden. Das animierte Spin-off Tales from '85 bringt Elf, Mike, Dustin, Lucas, Will und Max für neue Abenteuer zurück, die chronologisch zwischen den Staffeln 2 und 3 verortet sind.

