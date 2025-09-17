Die 20 größten Sci-Fi-Serien bis 2026 – Alien: Earth war erst der Anfang

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2026 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

Mit dem meisterhaften Andor-Finale, der gefeierten Severance-Rückkehr und dem Cyborg-Abenteuer Murderbot hat das bisherige Serienjahr schon einige Science-Fiction-Highlights zu bieten gehabt. Dazu gesellt sich die Sci-Fi-Serie Alien: Earth, die sich in dieser Woche bei Disney+ mit einem aufregenden Finale verabschiedet. Aber das war noch längst nicht alles.

Welchen Serien können Sci-Fi-Fans nach Alien: Earth entgegenfiebern? Wir haben die Startlisten und angekündigten Projekte der zahlreichen Streaming-Dienste und TV-Sender durchstöbert und dabei 20 spannende Science-Fiction-Serien ausfindig gemacht, die in diesem und im nächsten Jahr starten. Im Podcast nehmen wir Neuheiten und Staffel-Rückkehrer genauer unter die Lupe.



Sci-Fi-Serien im Podcast: Die Highlights kommen 2025 und 2026 zu Netflix, Amazon und Co.

Düstere Cyberpunk-Verschwörungen, Gehirnhacking, völlige KI-Überwachung, alternative Raumfahrt-Geschichte oder epische Weltraum-Abenteuer und apokalyptische Freundlichkeit: Die demnächst startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann. Diese 12 Science-Fiction-Neuheiten stellen wir euch im Podcast näher vor:

Darüber hinaus werden auch acht bestehende Sci-Fi-Serien in diesem und im kommenden Jahr mit neuen Staffeln fortgeführt. Im Podcast stellen wir euch 5 Staffel-Highlights vor, auf die ihr euch dieses Jahr freuen könnt:

