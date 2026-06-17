Die 25 besten Filme 2026 zum Halbjahr: Über Platz 1 kann man stundenlang diskutieren

Ein halbes Jahr voller aufregender neuer Filme liegt hinter uns. Doch was hat sich 2026 wirklich gelohnt, im Kino oder Stream zu schauen? Das finden wir bei Moviepilot im Halbjahres-Ranking heraus.

Wie schon in den vergangenen Jahren ziehen wir bei Moviepilot als Filmfans nach sechs Monaten Bilanz und küren zur Jahresmitte neben den bislang besten Serien 2026 auch die bisher besten Filme des Jahres. Welche dieser Entdeckungen werden nach den besten Filmen 2025 wohl ihren Platz bis zum Jahresende verteidigen?

Für eine Qualifikation unter den besten Filmen des ersten Halbjahres mussten die Filme in Deutschland erstmals zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2026 im Kino, Stream, TV oder Heimkino gestartet sein. Festivalstarts waren nicht erlaubt. Für unser Ranking konnten alle aus dem Moviepilot-Team eine Top 10 an Filmen einreichen, wobei Platz 1 bei der Auswertung zehn Punkte erhielt, Platz 2 neun Punkte und so weiter. Bei einem Gleichstand der abschließenden Gewinnpunkte zählte zunächst die Häufigkeit der Film-Nennungen und anschließend die Erstplatzierung innerhalb persönlicher Rankings.

17 Moviepilot:innen haben sich intern beteiligt und insgesamt 58 verschiedene Filme eingereicht. Hier findet ihr nun das Ergebnis unseres Rankings der bislang besten Filme des Jahres 2026:

Platz 25 bis 11 der besten Filme 2026 (im ersten Halbjahr)

Platz 10 – Backrooms

Backrooms - Trailer (Deutsch) HD

Backrooms ist einer der Hype-Filme des Jahres: Was mit einer Webserie über unheimliche leere Räume begann, führte der zum Drehzeitpunkt 20-jährige Regisseur Kane Parsons zu einem verstörend-fesselnden Trip in liminale Hinterzimmer weiter, als Psychiaterin Mary (Renate Reinsve) ihrem Patienten Clark (Chiwetel Ejiofor) in dessen Möbelhaus in eine andere Welt folgt.



Backrooms läuft derzeit nur im Kino



Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 26 Punkte, 5 Nennungen

Platz 9 – No Other Choice

No Other Choice - Trailer (Deutsch) HD

Oldboy-Regisseur Park Chan-wook meldete sich dieses Jahr mit einem fiesen Thriller voller Wendungen zurück. In No Other Choice sieht der überraschend entlassene Man-su (Lee Byung-hun) nur einen Weg, um seiner Arbeitslosigkeit wieder zu entkommen: Er beginnt, seine Konkurrenten für eine begehrte neue Position aus dem Weg zu räumen.



No Other Choice könnt ihr derzeit im Stream leihen oder kaufen*

Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 29 Punkte, 5 Nennungen

Platz 8 – Send Help

Send Help - Trailer (Deutsch) HD

Horror-Altmeister Sam Raimi meldete sich dieses Jahr in ungewöhnlicher Kulisse zurück: In Send Help stranden eine Angestellte (Rachel McAdams) und ihr jüngerer Boss (Dylan O'Brien) nach einem Flugzeugabsturz auf einer entlegenen Insel. Dort beginnt sich das Machtgefüge bei einem unerwartet witzigen Psychoduell langsam zu verschieben.



Send Help findet ihr im Abo bei Disney+*

Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 29 Punkte, 6 Nennungen

Platz 7 – Hamnet

Hamnet - Trailer 2 (Deutsch) HD

Für Chloé Zhaos Drama Hamnet wurde Jessie Buckley in der Rolle von Shakespeares Ehefrau dieses Jahr mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Die ergreifend-poetische Geschichte über die Verarbeitung eines Verlustes rang auch im Moviepilot-Team vielen Tränen (und Punkte) ab.



Hamnet könnt ihr aktuell im Leih- und Kauf-Stream* erwerben

erwerben Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 40 Punkte, 5 Nennungen, 2x Platz 1

Platz 6 – Obsession

Obsession - Trailer (Deutsch) HD

Horror-Hype Nummer 2 ist dieses Jahr Obsession - Du sollst mich lieben. In dem diabolisch gruseligen Thriller, der schon über das 300-Fache seines Budgets wieder eingespielt hat, wünscht sich ein Loser mit magischen Mitteln die Liebe seiner Angebeteten ... und erhält mit ihrer anschließenden Besessenheit deutlich mehr, als er sich erträumt hat. Dieser schockierende Liebesalbtraum von Curry Barker bewirbt sich um den Titel als genialster Horrorfilm des Jahres.



Obsession könnt ihr aktuell nur im Kino sehen

Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 43 Punkte, 6 Nennungen, 1x Platz 1

Platz 5 – Verflucht normal

Verflucht Normal - Trailer (Deutsch) HD

Das britische Drama Verflucht normal (im Original: I Swear) setzt eindrucksvoll auf Anteilnahme statt Mitleid, wenn es die wahre Geschichte von John Davidson und seinem Tourette-Syndrom erzählt. Der zurecht mit einem "britischen Oscar" (BAFTA) ausgezeichnete Hauptdarsteller Robert Aramayo spielt die Hauptrolle mit einer unsentimentalen Wahrhaftigkeit, die die perfekte Balance von Humor und lehrreicher Ernsthaftigkeit trifft.

Verflucht normal läuft bisher nur im Kino

Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 57 Punkte, 7 Nennungen, 2x Platz 1

Platz 4 – 28 Years Later: The Bone Temple

28 Years Later: The Bone Temple - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem Danny Boyle letztes Jahr mit 28 Years Later sein postapokalyptisches Franchise neu belebt hat, lieferte Nia DaCosta nun mit 28 Years Later: The Bone Temple eine erstklassige Fortsetzung ab, die geradliniger und schonungsloser daherkommt. Während der junge Spike sich in der Gang wahnsinniger Jimmys anschließt, brilliert Ralph Fiennes' Arzt Dr. Kelson in einer unvergesslichen Performance als Cosplay-Teufel im Knochentempel.



28 Years Later: The Bone Temple streamt derzeit bei Netflix

Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 61 Punkte, 9 Nennungen, 2x Platz 1

Platz 3 – Der Astronaut: Project Hail Mary

Der Astronaut - Trailer 2 (Deutsch) HD

Als das Sci-Fi-Abenteuer des Jahres besticht Der Astronaut - Project Hail Mary durch Spannung, Witz und Warmherzigkeit gleichermaßen. Fast allein, aber überzeugend leichtfüßig bestreitet Ryan Gosling als Schauspieler diesen hoffnungsvollen Weltraumausflug um die bedrohte Erde. Spätestens seine Freundschaft zum Alien Rocky dürfte die letzten Zweifler von der Schönheit der Zusammenarbeit beim Problemlösen überzeugen. Das spiegelt sich im Kinokassenerfolg genauso wie in unserem Ranking.



Der Astronaut streamt bei MGM+ oder zum Leihen*

Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 66 Punkte, 9 Nennungen

Platz 2 – Marty Supreme

Marty Supreme - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Bei den Oscars ging Marty Supreme leer aus, in unserem Ranking sprintet Josh Safdies amerikanischer Träumer hingegen ganz nach vorn. Wie unglaublich charmant Timothée Chalamet dieses eigentlich arrogante Schlitzohr spielt, das sich und den Tischtennissport in den 1950ern groß machen will, muss man schlicht miterlebt haben. Die atemlose Odyssee zwischen New York und Tokio ist ein einziger Filmrausch.



Marty Supreme könnt ihr aktuell im Stream leihen/kaufen*

Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 69 Punkte, 8 Nennungen, 4x Platz 1

Platz 1 – Das Drama

Das Drama - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Der Film, der in fast jeder Bestenliste des Moviepilot-Teams auftaucht, ist Das Drama - Noch mal auf Anfang. Wie Zendaya und Robert Pattinson sich als Paar vor der Hochzeit die Bälle zuspielen, als die angehende Braut ihrem Liebsten ihr düsterstes Geheimnis beichtet, mündet in einen Eskalationsfilm, der einschlägt wie eine Bombe. Darüber kann man auch nach Filmende noch stundenlang diskutieren. Zwischen Fassungslosigkeit, Fremdscham und Tabubrüchen lotet Kristoffer Borgli (Dream Scenario) provokativ aus, was eine Beziehung auf den Prüfstand stellt.



Das Drama ist noch in ausgewählten Kinos sowie ab dem 1. Juli im Leih-Stream*

Im Moviepilot-Ranking der besten Filme: 77 Punkte, 14 Nennungen, 1x Platz 1

Am Ende des Jahres folgt ein zweites Ranking zu allen 2026 erschienenen Filmen. Dann wird ein endgültiger Gewinnerfilm ermittelt. Aber hier habt ihr schon einmal ein paar exzellente Filme, die ihr bis dahin nachholen könnt. Also auf in ein weiteres halbes Jahr voll lohnenswerter Filmstarts!

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