Die 25 besten Serien 2025 bei Netflix, Amazon Prime & Co.: Bildgewaltige Western und richtige gute Science-Fiction

In diesem Jahr gab es viele richtig gute Serien-Highlights zu entdecken. Von Netflix-Hits bis hin zu genialen Sci-Fi-Geheimtipps: Wir stellen euch die besten Serien 2025 vor.

Ein Jahr voller spannender Serien liegt hinter uns. Doch welche der Hunderten von Neustarts – allein Netflix überwältigte mit 165 Neuheiten und 87 Fortsetzungen – haben sich wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps sind euch vielleicht entgangen? Wir küren im Podcast die 25 besten Serien 2025, die es in diesem Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu entdecken gab.

Die besten Serien-Staffeln 2025 bei Netflix, Amazon und Co. im Podcast

Für unseren Rückblick auf das Serienjahr 2025 haben wir aus persönlichen Geheimtipps und der Top 10 der Moviepilot-Community eine Mischung der 25 fantastischen Serien-Empfehlungen zusammengestellt, die es in den vergangenen 12 Monaten im Stream oder im TV zu entdecken gab.

Egal ob bildgewaltige Western-Spannung, eine spektakuläre Superhelden-Rückkehr, richtig gute Comedy-Geheimtipps oder die Vollendung eines Sci-Fi-Meisterwerks: Hier ist für jeden Serienfan mindestens ein Highlight dabei. Folgende 12 Serien stellen wir euch im ersten Teil des Rückblicks vor:

Das ist aber noch längst nicht alles: 13 weitere grandiose Serien-Highlights aus 2025 stellen wir euch im nächsten Teil des Jahresrückblicks genauer vor. Diesen findet ihr ab kommender Woche, also ab dem 24. Dezember 2025, hier auf Moviepilot oder in der Podcast-App eures Vertrauens.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

