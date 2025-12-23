Die 3 schlimmsten Aufreger in allen 20 Staffeln Bauer sucht Frau: Von Tierschutz-Skandal bis Fake-Landwirt

Bei Bauer sucht Frau geht es immer friedlich und idyllisch zu? Weit gefehlt! Diese drei Skandale sorgten für die größten Aufreger der Showgeschichte.

Bauer sucht Frau mit Inka Bause flimmert seit 20 Staffeln über unsere Bildschirme und begeistert bis heute ein Millionenpublikum. Doch selbst die friedliche Feel-Good-Show ist vor Skandalen nicht sicher. Diese drei Momente sorgten für die größten Schockmomente der Showgeschichte.

Bauer sucht Frau: Diese Skandale schockieren alle

Tattoo-Skandal bei Bauer sucht Frau: Diese Symbole haben im TV nichts verloren

In der 18. Staffel suchte Pferdewirtin Loretta ihren Mann fürs Leben, doch einer ihrer Auserwählten sorgte mit seinem Körperschmuck für einen Skandal: Einige seiner Tattoos ließen sich als Symbole der rechten Szene identifizieren. Dem Produktionsteam sei dies während der Dreharbeiten nicht aufgefallen, doch bei der Ausstrahlung empörten sich Fans über die mutmaßlichen Schock-Tattoos. RTL zog Konsequenzen und schnitt den Skandal-Kandidaten komplett raus. Der Sender zeigte sich reumütig und gab prompt ein Statement ab:

Kandidat Sven trägt Tattoos, die der rechten Szene zuzuordnen sind. Da sich RTL strikt von jeglichem rechtsradikalen Gedankengut distanziert, wurde er aus der bereits abgedrehten 'Bauer sucht Frau'-Sendung rausgeschnitten.

Weitere TV-News:

Tierschutz erstattet Anzeige: Dieser Bauer befriedigte seine Hühner

Wer tierlieb ist, muss jetzt besonders stark sein: In Staffel 4 kam es zu einem der schlimmsten Skandale bei Bauer sucht Frau. Landwirt Hansi († 2019) schockte ganz Deutschland, als er seiner Hofdame Marianne ungeniert vorführte, wie er seine geliebten Hühner mit den Fingern zum Orgasmus bringen konnte. Die Hamburgerin war entsetzt und verließ umgehend den Hof.

Der Bauer war sich keiner Schuld bewusst: Er war glücklich, "wenn die Hühner glücklich sind." Prompt schaltet sich die Tierschutzorganisation Peta ein und erstattet Anzeige wegen Tierquälerei.

Alles nur fake: Dieser Bauer führte alle hinters Licht

Bei Bauer sucht Frau geht es darum, einsame Landwirte unter die Haube zu bringen. In der fünften Staffel sorgte Landwirt Maurizio aber für einen waschechten Skandal: Denn er war in Wahrheit überhaupt kein Bauer. Der gelernte Forstfachmann lebte zum Zeitpunkt des Drehs eigentlich in einer Dreizimmerwohnung und hatte den Hof lediglich von einem Freund geliehen.

RTL will von dem Schwindel aber nichts gewusst haben; der Sender sei ebenfalls von Maurizio hinters Licht geführt worden: "Das Haus mit dem Stall hatte er sich von seinem Freund gepachtet, den Sommer über, um dort zu wohnen, insofern wohnte er für uns dort."

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.

