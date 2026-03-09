Die 4-teilige Miniserie, die bei Netflix über 95 Millionen Aufrufe erreicht hat: Sie erzählt von einer gigantischen Katastrophe

Diese norwegische Miniserie wurde bei Netflix zum Hit. Über 95 Millionen Views konnte sie innerhalb der letzten zwei Jahre verzeichnen und steht somit dicht hinter Adolescence und Rentierbaby.

Ende 2024 ist eine Miniserie bei Netflix gestartet, die sich seitdem zu einem der größten Erfolge des Formats für den Streamer entwickelt hat: Die norwegische Serie La Palma, die sich um eine schreckliche Naturkatastrophe dreht.

Über 95 Millionen Mal wurde der Titel bis Ende 2025 bei Netflix angesehen, was ihn zur bis dato vierterfolgreichsten Miniserie des Streamers überhaupt macht und sogar Erfolge wie Griselda, American Primeval und Zero Day hinter sich lässt.

Netflix-Erfolg La Palma: Darum geht es in der norwegischen Miniserie

In La Palma verschlägt es eine norwegische Familie in den Urlaub auf die kanarische Insel La Palma. Was jedoch als traumhafte Wohlfühloase beginnt, wird schnell zum absoluten Albtraum. Denn eine Forscherin sieht einen bevorstehenden Vulkanausbruch vorher, der einen verheerenden Tsunami auslösen könnte. Die Leben aller sich auf der Insel befindenden Einheimischen und Reisenden sind urplötzlich in großer Gefahr.

Die Serie wurde von Ingrid Bolsø Berdal entwickelt und ist am 12. Dezember 2024 bei Netflix gestartet. La Palma schaffte es auf Anhieb in zahlreichen Ländern in die Netflix-Charts, so auch in Deutschland, wo die Serie direkt Platz 2 belegen konnte. Innerhalb der ersten 91 Tage auf dem Streamer wurde La Palma bereits über 70 Millionen Mal gestreamt, was sie im offiziellen All Time-Ranking der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serien noch immer auf den 8. Platz bringt.

La Palma ist die vierterfolgreichste Miniserie von Netflix

Wie die Statistik von What's on Netflix zeigt, konnte La Palma bis Ende 2025 jedoch noch weiter zulegen und insgesamt über 95 Millionen Views verzeichnen. Ein großer Erfolg, der die Serie auf den 4. Platz der erfolgreichsten Miniserien des Streamers überhaupt katapultierte. Nur von den viralen Serien-Hits Adolescence, In ewiger Schuld und Rentierbaby wird La Palma noch überboten. So sieht die aktuelle Top 5 der meistgesehenen Miniserien bei Netflix aus:

Platz 1: Adolescence - 164,9 Millionen Views

Platz 2: In ewiger Schuld - 131,8 Millionen Views

Platz 3: Rentierbaby - 102,1 Millionen Views

Platz 4: La Palma - 95,6 Millionen Views

Platz 5: Liebes Kind - 82,3 Millionen Views

