Die 5-teilige Netflix-Miniserie, die über 65 (!) Millionen Mal gesehen wurde: Sie gehört zu einem 13-teiligen Thriller-Universum

Ihr sucht Miniserien bei Netflix? Wie wäre es mit einem gigantischen Thriller-Universum, das seit Jahren die Netflix-Charts regiert?

Wer sich nicht auf ein jahrelanges Commitment einlassen will, liegt bei Miniserien richtig. Erstens kann man sie schnell weggucken und zweitens erzählen sie eine in sich abgeschlossene Handlung. Angst vor Netflix-Absetzungen: Fehlanzeige!

Das scheint auch zum Erfolg eines Krimi-Universums beizutragen, das bei Netflix seit Jahren wächst und wächst. Alle paar Monate startet hier eine neue Adaption eines Thrillers von Autor Harlan Coben. Dieses Jahr gab es zum Beispiel schon Suche mich nicht, die im Januar Platz 1 der Netflix-Charts eroberte. Deren Erfolg ist aber noch weit entfernt von den ganz großen Coben-Hits wie der fünfteiligen Miniserie Ich vermisse dich.

Nur eine Harlan Coben-Verfilmung war in den letzten Jahren erfolgreicher als Ich vermisse dich

Ich vermisse dich wurde am 1. Januar 2025 bei Netflix veröffentlicht und hat in der Spanne von zwölf Monaten 65,8 Millionen Views angesammelt. Zahlen für 2026 gibt es zum Zeitpunkt dieses Artikels nicht, aber damit gehört die Thriller-Adaption zu den erfolgreichsten Miniserien, die Netflix in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Seit 2023 war nur eine Harlan-Coben-Adaption erfolgreicher, nämlich die ein Jahr zuvor erschienene Serie In ewiger Schuld, die in ihrem ersten Jahr schon über 120 Millionen Views einsammelte und damit in Sachen Aufrufzahlen nur von einer anderen Netflix-Miniserie überholt wird.

In beiden Adaptionen spielt übrigens Der Hobbit-Star Richard Armitage mit, bei dem man das Gefühl haben könnte, er würde nichts anderes machen, als Harlan-Coben-Verfilmungen zu drehen. In Ich vermisse dich spielt er einen Polizeidetektiv.

Ich vermisse dich folgt dem Muster vieler Harlan Coben-Verfilmungen

Wer schon mal einen Roman von Harlan Coben gelesen oder eine Adaption geschaut hat, könnte bei der Story von Ich vermisse dich ein Déjà-vu erleben. Der amerikanische Bestseller-Autor mag nämlich wenig lieber als dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit, die in der Gegenwart für Chaos sorgen.

In Ich vermisse dich betrifft das Detective Kat Donovan (Rosalind Eleazar), die vor elf Jahren die Liebe ihres Lebens verloren hat. Ihr Verlobter Josh (Ashley Walters) verschwand eines Tages spurlos. Als Kat sich in einer Dating-App durch verschiedene Profile scrollt, erlebt sie einen Schock. Denn ein Profil zeigt das Bild von Josh. Doch während Kat überlegt, ob sie ihn kontaktieren soll, erfährt sie auch schon, dass dieser Mann der Hauptverdächtige in einem Mordfall ist. Als Josh wieder in Kats Leben tritt, muss sie sich mit tief vergrabenen Geheimnissen aus ihrer eigenen Vergangenheit sowie den rätselhaften Umständen des Todes ihres Vaters auseinandersetzen.

Das Erfolgsrezept der Krimi-Geschichten funktioniert immer wieder, sowohl in gedruckter Form als auch bei Streamern. Bei Netflix gibt es bereits 13 Serien aus dem Harlan-Coben-Fundus. Mit Nur für dein Leben ist die Nächste unterwegs (diesmal mit Avatar 3: Fire and Ash-Star Sam Worthington). Darüber hinaus streamen bei Amazon Prime Video die Coben-Adaptionen Shelter – Der schwarze Schmetterling und Harlan Coben's Lazarus. Das US-Network CBS arbeitet an Harlan Coben's Final Twist.

Wer wissen will, was die nächsten (möglichen) Netflix-Hits sein könnten, sollte diese Podcast-Folge hören:

Podcast: Was wird Netflix' nächste Serien-Sensation nach Stranger Things?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach einer kurzen Analyse, was Stranger Things zu einem so starken Publikumsmagneten aufsteigen ließ, blicken wir im Podcast auf aktuelle und zukünftige Serien, die der nächste Hit werden könnten.