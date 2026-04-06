Die 5-teilige Netflix-Miniserie wurde über 69 Millionen Mal geschaut: Sie spielt an einem einzigen Wochenende

Wenn ihr den perfekten Mix aus Mystery, Thriller und düsterer Komödie sucht, dann könnte diese Miniserie auf Netflix die richtige Wahl sein: Sie begeisterte bereits 69 Millionen Mal.

Miniserien sind in jeder Hinsicht eine sichere Bank: Kurzweilige Unterhaltung, keine Angst vor drohender Absetzung und ein fesselnder Ausflug in neue Genres und Geschichten. Diese Serie zählt laut What’s on Netflix zu den erfolgreichsten Beispielen der letzten Jahre: Bereits 69,7 Millionen Mal wurde die Thriller-Serie Sirens angesehen und hat damit für unglaubliche 329,9 Millionen Stunden Unterhaltung gesorgt.

Die skurrile Thriller-Miniserie Sirens dominierte die Charts

Schon zum Release im Mai 2025 zog die Miniserie über einen skurrilen Kult an allen Konkurrenten vorbei und belegte in 73 Ländern Platz 1 der Netflix-Charts. Seitdem konnte die 5-teilige Serie noch fleißig weiter Views sammeln und zählt heute zu den beliebtesten Netflix-Miniserien aller Zeiten.

Dabei besticht die Serie mit allen Vorzügen, die das Format zu bieten hat: Ein starker Cast, der unter anderem Meghann Fahy, Julianne Moore und Kevin Bacon auffährt – ein packendes Szenario, das blutig endet und ein rätselhaftes Ende, das Fragen aufwirft.

Die Thriller-Miniserie Sirens entführt uns in einen skurrilen Kult

Devon (Fahy) und Simone (Milly Alcock) waren einst unzertrennlich, doch nun leben die Schwestern Welten voneinander entfernt. Seitdem Simone als Assistentin der superreichen Wohltäterin Michaela (Moore) arbeitet, ist sie Teil einer bonbonfarbenen, perfekten Welt und verbringt ihren Alltag damit, der Milliardärin jeden einzelnen Wunsch von den Lippen zu lesen.

Devon sucht ihre Schwester mit einem Anliegen auf: Ihr Vater leidet an Demenz im Frühstadium und benötigt Hilfe, doch Simone hat kein Interesse an einer Heimkehr. Bald erkennt Devon überall Anzeichen einer echten Gehirnwäsche – und schmiedet einen Plan, um sie aus den Fängen der Luxuswelt zu befreien. Dafür muss sie sich in die Mitte der Verschwörung begeben und mit der traumatischen Vergangenheit konfrontieren, die sie und ihre Schwester verbindet.

Netflix streamt einen modernen Mythos – verpackt als Thriller

Nicht nur der Titel (“Sirenen”) ist ein Hinweis auf den mythisch-mysteriösen Charakter dieses Fünfteilers. Die Miniserie spielt mit Themen von Frauen in Machtpositionen, Einfluss und Kontrolle – und wirft am Ende mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Unzählige Twists und Turns beenden das Wochenende der Protagonist:innen schließlich mit einem Fragezeichen.

Sirens zeigt perfekt, was Miniserien können: Ein Kammerspiel aus Macht, Intrigen und Verschwörungen gipfelt binnen weniger Tage in einer Eskalation nach der anderen. Bis zum Ende weiß man nicht, wo die Reise hingeht: Aber vielleicht macht die Serie gerade deshalb unfassbar viel Spaß.

Für die Miniserie ist keine Staffel 2 in Sicht – und das ist gut so

Die Serie basiert auf dem Theaterstück Elemeno Pea von Molly Smith Meltzer (Maid), die gleichzeitig auch die Schöpferin der Serie ist. Man spürt, das hier eine durchgängige kreative Vision verwirklicht wurde: Und die braucht keine Staffel 2, um auserzählt zu sein.

Wenn ihr Sirens noch nicht gesehen habt, habt ihr nun die perfekte Chance, das nachzuholen: Mit 5 Folgen á einer Stunde ist die Miniserie genau richtig snackable – und 69 Millionen Views auf Netflix bestätigen das.