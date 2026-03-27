Die 7-teilige Miniserie, die auf Netflix ein unerwarteter Erfolg wurde: Sie wurde über 69 (!) Millionen Mal gesehen

Ihr wollt schnell eine Miniserie bei Netflix wegbingen, die Action, Spannung und ein paar Twists bietet? Dann könnte dieser Hit aus dem Jahr 2023 das Richtige für euch sein.

Jede Woche starten neue Originalserien bei Netflix und das in einer Fülle, die den Katalog des Streamers nicht gerade übersichtlicher macht. Umso schneller geraten vergangene Erfolge in Vergessenheit. Eine zeitlose Miniserie von Netflix ist Who is Erin Carter?, die vor knapp drei Jahren über die Serien-Charts des Streamers regierte. Der Thriller lockt mit falschen Identitäten, einem spanischen Setting und einer Story voller Twists.

In der Netflix-Miniserie wird die wahre Identität einer Lehrerin aufgedeckt

Die Netflix-Miniserie besteht aus sieben Folgen und wurde am 24. August 2023 veröffentlicht. Zwischen 2023 und 2025 hat die Serie 69,4 Millionen Aufrufe erzielt, wie What's on Netflix weiß. Damit gehört sie zu den erfolgreichsten Miniserien, die Netflix in diesem Zeitraum veröffentlicht hat. Auf Platz 1 steht Adolescence.

In Barcelona genießt die Britin Erin Carter (Evin Ahmad) eigentlich ein unauffälliges Dasein. Als Aushilfslehrkraft an einer internationalen Schule verbringt sie ihren Alltag mit ihrem Mann Jordi (Sean Teale) und der gemeinsamen Tochter Harper (Indica Watson). Doch die Idylle zerbricht, als Erin Zeugin eines gewaltsamen Überfalls in einem Supermarkt wird.

Um ihr Kind vor Unheil zu bewahren, schlägt Erin entschlossen zurück und verletzt dabei einen der Angreifer schwer. Bevor der Mann verstirbt, erkennt Erin schockiert, dass er ihre wahre Identität durchschaut hat. Da er sein Wissen nicht mehr teilen kann, scheint die Gefahr gebannt – bis eine unbekannte Frau auftaucht und Erin beschattet. In die Enge getrieben, begeht sie dabei eine folgenschwere Tat.

Kommt doch noch eine 2. Staffel der Thriller-Serie?

Hauptdarstellerin Evin Ahmad hat also einen Millionen-Hit bei Netflix angeführt und war seit Erscheinen von Who is Erin Carter? im Jahr 2023 nicht untätig. Sie spielte an der Seite von Gerard Butler und O’Shea Jackson Jr. im Actionfilm Criminal Squad 2, der letztes Jahr im Kino lief. Außerdem übernahm sie Hauptrollen in den schwedischen Serien We Come in Peace und Secrets. In einer Originalproduktion für Netflix war sie seitdem jedoch nicht mehr zu sehen. Stattdessen kann man ihre Serie Schnelles Geld, mit der Ahmad ihren Durchbruch feierte, noch bei dem Streamer schauen.



Um Schöpfer Jack Lothian (Strike Back) ist es seit dem Start von Erin Carter ruhig geworden. Laut seiner Agentur arbeitet Lothian derzeit an einer 2. Staffel mit dem Arbeitstitel Who Is Amanda Blake. Es ist allerdings unklar, wie aktuell die Informationen auf der Seite sind. Offiziell bestellt wurde Season 2 nicht.

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Die Moviepilot-Community hat bis dato 6,1 von 10 Punkten für Who is Erin Carter? vergeben. Für alle, die nun noch Streaming-Empfehlungen benötigen, ist dieser Podcast das Richtige. Darin spreche ich mit Moviepilots Serien-Experten Max Wieseler über die ersten Highlights des Jahres:

Podcast mit erstem Serienfazit 2026: Geheimtipps, Highlights und Enttäuschungen

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Wir werfen einen Blick auf die großen Hits der ersten drei Monate des neuen Serienjahres und stellen euch persönliche Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps vor, die es bei Netflix, HBO Max, Disney+ und Co. zu streamen gibt.