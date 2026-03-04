Die 7-teilige Miniserie, die auf Netflix ein unerwarteter Hit war: Sie beginnt und endet an einem Nachmittag

Eine Thriller-Serie wurde bei Netflix zum kleinen Überraschungshit. Die packende Geschichte um drei Vermisste könnt ihr innerhalb weniger Stunden zu Ende schauen.

True Crime-Podcasts als Hype-Thema, bitterböser schwarzer Humor als Fundament und die malerische Landschaft Irlands als Hintergrund: Mit diesen drei Bestandteilen lässt sich vielleicht der Erfolg der Netflix-Serie Bodkin erklären, die 2024 zum überraschenden Thriller-Hit des Streamingdienstes wurde. Alle, denen das ganze Serienangebot jetzt schon über den Kopf wächst, können unbesorgt sein: Wer sich fünf Stunden Zeit nimmt, kann mit der fesselnden Serie an einem Nachmittag bis zu ihrem verblüffenden Finale gelangen.

Darum geht's im Netflix-Hit Bodkin

Im irischen Weiler Bodkin treffen eines Tages zwei völlig unterschiedliche Parteien aufeinander. Der US-amerikanische Podcaster Gilbert (Will Forte aus The Last Man on Earth) will seine irischen Wurzeln ergründen und schleppt dazu seine Assistentin Emmy (Robyn Cara) mit.

Besonderes Interesse hat er dabei an einem alten Kriminalfall, in dem drei Menschen spurlos verschwanden. Auf das Mysterium stößt auch die kaltblütige Journalistin Dove (Siobhán Cullen), die den Tod eines Informanten aufklären möchte.

Schaut euch hier den Trailer zu Bodkin an:

Bodkin - S01 Trailer (English) HD

Bodkin bekam zum Start viele überdurchschnittlich positive Kritiken, wie Rotten Tomatoes zeigt. Rogerebert.com hielt das Netflix-Abenteuer bei Erscheinen etwa für "eine der besten Serien des Jahres". In der Moviepilot-Community kommt die Miniserie auf eine für Serien gute Durchschnittswertung von 6,4 Punkten. Euch erwartet kein Meisterwerk, aber ein unterhaltsamer ud eigensinniger Zeitvertreib.



