Die 86 besten neuen Serienstarts im Februar 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Neben der neuesten Game of Thrones-Serie und einer Rückkehr ins Star Trek-Universum fanden sich unter den über 90 Serienstarts im Januar einige weitere Highlights. Aber auch im Februar mangelt es nicht an spannenden Neuheiten. Euch erwartet der deutsche Start einer unglaublichen Hype-Serie, das heiß erwartete Scrubs-Revival sowie die nächste Staffel einer überraschenden Sci-Fi-Serie, die Fortsetzung eines deutschen Mystery-Geheimtipps und vieles mehr.
Im Februar können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im Februar als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serienstarts bei Amazon
- Serienstarts bei Disney+
- Serienstarts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Februar
- 11.02.2026: Alex Cross, Staffel 2
- 12.02.2026: Soul Power: The Legend of the American Basketball Association
- 18.02.2026: 56 Tage
- 23.02.2026: The CEO Club
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Februar
- 10.02.2026: The Artful Dodger, Staffel 2
- 13.02.2026: Love Story
- 23.02.2026: Paradise, Staffel 2
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Februar
- 01.02.2026: Supernatural
- 01.02.2026: Atlanta Medical
- 01.02.2026: Bones - Die Knochenjägerin
- 01.02.2026: Sullivan's Crossing
- 01.02.2026: Ghosts, Staffel 3
- 01.02.2026: Glitter & Gold: Die Welt erfolgreicher Eistanzpaare
- 03.02.2026: Animal Kingdom
- 05.02.2026: Unfamiliar
- 05.02.2026: The Lincoln Lawyer, Staffel 4
- 05.02.2026: Die Löwinnen
- 06.02.2026: Salvador
- 09.02.2026: Die tierischen Fälle von Kit und Sam, Staffel 7
- 10.02.2026: Motorvalley
- 11.02.2026: Die Bleikinder
- 11.02.2026: Love Is Blind, Staffel 10
- 11.02.2026: Kohrra, Staffel 2
- 12.02.2026: How to Get to Heaven from Belfast
- 12.02.2026: Million-Follower Detective
- 12.02.2026: Reality Check: Inside America's Next Top Model
- 13.02.2026: The Art of Sarah
- 13.02.2026: Das Museum der Unschuld
- 13.02.2026: Im Dreck, Staffel 2
- 15.02.2026: Stargate SG-1
- 18.02.2026: Being Gordon Ramsay
- 19.02.2026: The Night Agent, Staffel 3
- 20.02.2026: Strip Law - Die Gesetze von Las Vegas
- 20.02.2026: Love Life
- 21.02.2026: The Good Doctor, Staffel 7
- 26.02.2026: Bridgerton, Staffel 4 Teil 2
- 26.02.2026: Kacken an der Havel
- 26.02.2026: Baki-Dou: The Invincible Samurai
- 27.02.2026: Formula 1: Drive to Survive, Staffel 8
Deutsche Starts: Neue Serien im Februar bei HBO Max und mehr
- 01.02.2026: Sherlock & Daughter (Magenta TV)
- 01.02.2026: The Couple Next Door - Paare mit Geheimnissen (Magenta TV)
- 01.02.2026: Goliath (Magenta TV)
- 02.02.2026: Madam Beja (HBO Max)
- 03.02.2026: Requiem for Selina (ZDF Stream)
- 03.02.2026: García! (HBO Max)
- 04.02.2026: Shades (AXN White)
- 04.02.2026: Poor Devil (HBO Max)
- 04.02.2026: #BringBackAlice (HBO Max)
- 05.02.2026: Patria (HBO Max)
- 06.02.2026: Heated Rivalry (HBO Max)
- 06.02.2026: Im Visier (Arte Mediathek)
- 06.02.2026: Rebus (Viaplay)
- 09.02.2026: How to Screw It All Up (HBO Max)
- 14.02.2026: The Commoner - A Royal Dilemma (Viaplay)
- 15.02.2026: The Kollective (ZDFneo)
- 18.02.2026: Die Last der Schuld (Sky)
- 19.02.2026: Charles Manson: Aufstieg eines Monsters (Sky)
- 20.02.2026: Banksters (HBO Max)
- 23.02.2026: Star Trek: Strange New Worlds (Tele 5)
- 24.02.2026: Lord of the Flies (Sky)
- 26.02.2026: Das Caravaggio-Komplott (Arte Mediathek)
- 26.02.2026: Blossoms Shanghai (Mubi)
- 27.02.2026: How to Kill Your Sister (ZDF Stream)
- 27.02.2026: Mordufer (ZDF Stream)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im Februar bei Sky und mehr
- 02.02.2026: The Way Home - Durch alle Zeiten, Staffel 2 und 3 (RTL+)
- 03.02.2026: Chicago P.D., Staffel 12 (AXN Black)
- 06.02.2026: School of Champions, Staffel 3 (ARD Mediathek)
- 06.02.2026: Tauwetter, Staffel 3 (HBO Max)
- 15.02.2026: Vigil - Tod auf hoher See, Staffel 2 (ZDF Stream)
- 16.02.2026: The Beach Hotel, Staffel 3 (Viaplay)
- 16.02.2026: Die Höhle der Löwen, Staffel 19 (RTL+)
- 17.02.2026: Die Notärztin, Staffel 2 (ARD Mediathek)
- 19.02.2026: Red Eye, Staffel 2 (Sky)
- 20.02.2026: Beschütze sie, Staffel 2 (Apple TV)
- 20.02.2026: Oderbruch, Staffel 2 (ARD Mediathek)
- 27.02.2026: Monarch: Legacy of Monsters, Staffel 2 (Apple TV)
Internationale Starts: Neue Serien im Februar 2026
- 01.02.2026: Vanished (MGM+)
- 08.02.2026: The 'Burbs (Peacock)
- 23.02.2026: CIA (CBS)
- 23.02.2026: The Fall and Rise of Reggie Dinkins (NBC)
- 25.02.2026: Scrubs (ABC)
- 26.02.2026: The Gray House (Prime Video US)
Internationale Starts: Neue Staffeln im Februar 2026
- 15.02.2026: Like Water for Chocolate, Staffel 2 (HBO)
- 15.02.2026: Family Guy, Staffel 24 (Fox)
- 15.02.2026: Dark Winds - Der Wind des Bösen, Staffel 4 (AMC)
- 22.02.2026: American Dad, Staffel 22 (Fox)
