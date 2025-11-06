Die 87 besten neuen Serienstarts im Januar 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Hinter uns liegt ein Jahr voller fantastischer Serien-Highlights. Und nach über 100 Neustarts im Dezember beginnt das nächste Jahr mit einigen spannenden neuen Serien und Staffeln. Während direkt an Neujahr das Stranger Things-Finale 2026 einläutet, erwarten uns im Januar auch eine Fantasy-Rückkehr nach Westeros, Marvel-Nachschub sowie die neueste Star Trek-Serie und vieles mehr.
Besonders spannend für Serienfans wird zudem der Deutschlandstart von HBO Max, der ab dem 13. Januar verfügbar ist. Der neue Streamingdienst ist nicht nur die Heimat zukünftiger HBO-Neuheiten. Zum Release wandern auch einige "ältere" TV-Hits in den Katalog, wie Game of Thrones, Friends, The Big Bang Theory, Die Sopranos und Succession.
Im Januar können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Januar als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serien-Starts bei Amazon
- Serien-Starts bei Disney+
- Serien-Starts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Januar 2026
- 01.01.2026: Ghosts, Staffel 4
- 02.01.2026: Fading Gigolo: The Sex Guru, Staffel 2
- 05.01.2026: Frühlingsgefühle
- 07.01.2026: Beast Games, Staffel 2
- 11.01.2026: The Night Manager, Staffel 2
- 16.01.2026: Yes or No Games
- 21.01.2026: Steal
- 30.01.2026: Vaka
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Januar 2026
- 09.01.2026: A Thousand Blows, Staffel 2
- 13.01.2026: Tell Me Lies, Staffel 3
- 22.01.2026: The Beauty
- 28.01.2026: Wonder Man
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Januar 2026
- 01.01.2026: Stranger Things, Staffel 5 Finale
- 01.01.2026: Suche mich nicht
- 01.01.2026: Amor de oficina - Eine Lovestory im Büro
- 01.01.2026: Dr. Seuss: Rotfisch, Blaufisch, Staffel 2
- 01.01.2026: El tiempo de las moscas
- 01.01.2026: My Korean Boyfriend
- 02.01.2026: Land der Sünde
- 07.01.2026: Unlocked: A Jail Experiment, Staffel 2
- 08.01.2026: His & Hers
- 08.01.2026: Love Is Blind: Germany, Staffel 2
- 09.01.2026: Machos Alfa, Staffel 4
- 09.01.2026: Fabrizio Corona: Paparazzi King
- 13.01.2026: The Boyfriend, Staffel 2
- 14.01.2026: La reina del flow, Staffel 3
- 14.01.2026: Taskaree: The Smuggler's Web
- 15.01.2026: Agatha Christie's Seven Dials
- 15.01.2026: Love Through a Prism
- 15.01.2026: The Upshaws, Teil 7
- 15.01.2026: Alles für die Liebe
- 16.01.2026: Can This Love Be Translated?
- 16.01.2026: No Tail to Tell
- 17.01.2026: Undercover Miss Hong
- 20.01.2026: WWE: Unreal, Staffel 2
- 21.01.2026: Star Search
- 22.01.2026: Free Bert
- 22.01.2026: Finding Her Edge
- 29.01.2026: Bridgerton, Staffel 4 Teil 1
- TBD: Take That
Deutsche Starts: Neue Serien im Januar bei HBO Max, Sky und mehr
- 01.01.2026: The Copenhagen Test (Sky)
- 01.01.2026: The Rainmaker (Magenta TV)
- 01.01.2026: Helsinki-Syndrom (Magenta TV)
- 01.01.2026: Boglands - Die Tote im Moor (Arte Mediathek)
- 05.01.2026: Take the Money and Run (ZDF Stream)
- 06.01.2026: Girl Taken (Paramount+)
- 07.01.2026: NCIS: Origins (13th Street)
- 13.01.2026: The Pitt (HBO Max)
- 13.01.2026: The Seduction (HBO Max)
- 13.01.2026: All Her Fault (HBO Max)
- 15.01.2026: Star Trek: Starfleet Academy (Paramount+)
- 15.01.2026: Die Therapie (RTL+)
- 15.01.2026: The Bold Type, Staffel 1 bis 5 (RTL+)
- 16.01.2026: Wylde Pak (Paramount+)
- 16.01.2026: Ponies (Sky)
- 19.01.2026: A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)
- 23.01.2026: The Kollective (ZDF Stream)
- 29.01.2026: The Danish Woman (Arte Mediathek)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im Januar bei HBO Max, Sky und mehr
- 01.01.2026: Meaning of Life, Staffel 2 (Viaplay)
- 05.01.2026: Darkness - Schatten der Vergangenheit, Staffel 4 (Viaplay)
- 09.01.2026: The Rookie, Staffel 8 (Sky)
- 09.01.2026: Teheran, Staffel 3 (Apple TV)
- 09.01.2026: HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ, Staffel 5 (ARD Mediathek)
- 09.01.2026: Brokenwood - Mord in Neuseeland, Staffel 8 (ARD Mediathek)
- 12.01.2026: Industry, Staffel 4 (Sky)
- 13.01.2026: The Pitt, Staffel 2 (HBO Max)
- 13.01.2026: Found, Staffel 2 (RTL+)
- 14.01.2026: Hijack, Staffel 2 (Apple TV)
- 15.01.2026: Mocro Maffia, Staffel 6 (RTL+)
- 16.01.2026: Tage, die es nicht gab, Staffel 3 (ARD Mediathek)
- 18.01.2026: Harry Wild - Mörderjagd in Dublin, Staffel 4 (ZDF)
- 21.01.2026: Drops of God, Staffel 2 (Apple TV)
- 26.01.2026: Maria Kallio, Staffel 2 (Viaplay)
- 28.01.2026: Shrinking, Staffel 3 (Apple TV+)
- 28.01.2026: School Spirits, Staffel 3 (Paramount+)
Internationale Starts: Neue Serien im Januar 2026
- 06.01.2026: Best Medicine (FOX)
- 07.01.2026: Harlan Coben's Final Twist (CBS)
- 15.01.2026: Ponies (Peacock)
- 18.01.2026: A Knight of the Seven Kingdoms (HBO)
- 22.01.2026: The Pendragon Cycle (DailyWire+)
- 25.01.2026: It's Not Like That (Wonder Project)
- 26.01.2026: Memory of a Killer (FOX)
Internationale Starts: Neue Staffeln im Januar 2026
- 01.01.2026: Red Eye, Staffel 2 (ITV)
- 03.01.2026: The Way Home - Durch alle Zeiten, Staffel 4 (Hallmark)
- 06.01.2026: Will Trent, Staffel 4 (ABC)
- 06.01.2026: The Rookie, Staffel 8 (ABC)
- 08.01.2026: The Hunting Party, Staffel 2 (NBC)
- 08.01.2026: The Pitt, Staffel 2 (HBO Max US)
- 11.01.2026: Primal, Staffel 3 (Adult Swim)
- 15.01.2026: Going Dutch, Staffel 2 (FOX)
- 15.01.2026: Animal Control, Staffel 4 (FOX)
- 26.01.2026: Wild Cards, Staffel 3 (The CW)
Podcast: Die besten Serien 2025 im Rückblick
Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 25 besten Serien vor, die es im Jahr 2025 zu entdecken gab.
Vom meisterhaften Andor-Finale, der fantastischen Dexter-Rückkehr über packende Western und Gladiatoren-Action bis zur neuen Staffel des Videospiel-Überfliegers Fallout und genialen Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.