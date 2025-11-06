Die 87 besten neuen Serienstarts im Januar 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Serienfans können sich im Januar auf Star Trek, Bridgerton, A Knight of the Seven Kingdoms und mehr freuen. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Hinter uns liegt ein Jahr voller fantastischer Serien-Highlights. Und nach über 100 Neustarts im Dezember beginnt das nächste Jahr mit einigen spannenden neuen Serien und Staffeln. Während direkt an Neujahr das Stranger Things-Finale 2026 einläutet, erwarten uns im Januar auch eine Fantasy-Rückkehr nach Westeros, Marvel-Nachschub sowie die neueste Star Trek-Serie und vieles mehr.

Besonders spannend für Serienfans wird zudem der Deutschlandstart von HBO Max, der ab dem 13. Januar verfügbar ist. Der neue Streamingdienst ist nicht nur die Heimat zukünftiger HBO-Neuheiten. Zum Release wandern auch einige "ältere" TV-Hits in den Katalog, wie Game of Thrones, Friends, The Big Bang Theory, Die Sopranos und Succession.

Im Januar können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Januar als Liste erstellt.

Serien-Starts bei Amazon

Serien-Starts bei Disney+

Serien-Starts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Januar 2026

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Januar 2026

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Januar 2026

Deutsche Starts: Neue Serien im Januar bei HBO Max, Sky und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Januar bei HBO Max, Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im Januar 2026

Internationale Starts: Neue Staffeln im Januar 2026

Podcast: Die besten Serien 2025 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 25 besten Serien vor, die es im Jahr 2025 zu entdecken gab.

Vom meisterhaften Andor-Finale, der fantastischen Dexter-Rückkehr über packende Western und Gladiatoren-Action bis zur neuen Staffel des Videospiel-Überfliegers Fallout und genialen Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.