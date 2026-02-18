Die 87 besten neuen Serienstarts im Mai 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Nach über 100 Serienstarts im April geizt auch der nächste Monat nicht mit spannenden Serienneuheiten. Im Mai erwartet uns nicht nur das nächste Kapitel des Yellowstone-Universums und eine neue Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher, sondern auch das Spin-off einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien, Amazons Spider-Man-Krimiserie und vieles mehr.
Im Mai können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serienstarts im Mai als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serienstarts bei Amazon
- Serienstarts bei Disney+
- Serienstarts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Mai
- 01.05.2026: Das Glashaus
- 06.05.2026: Citadel, Staffel 2
- 13.05.2026: Good Omens, Staffel 3
- 13.05.2026: Off Campus
- 14.05.2026: LOL: Last One Laughing, Staffel 7
- 15.05.2026: So ist das nicht
- 27.05.2026: Spider-Noir
- 29.05.2026: 7 Vs. Wild Wildcard Season
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Mai
- 06.05.2026: Grey's Anatomy, Staffel 22
- 12.05.2026: Stanley Tucci in Italien, Staffel 2
- 15.05.2026: Rivals, Staffel 2
- 15.05.2026: Welcome to Wrexham, Staffel 5
- 20.05.2026: 9-1-1: Nashville, Staffel 1 Teil 2
- 22.05.2026: Dorohedoro, Staffel 1 und 2
- 27.05.2026: American Dad, Staffel 21
- 27.05.2026: Abbott Elementary, Staffel 5 Teil 2
- 28.05.2026: Deli Boys, Staffel 2
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Mai
- 01.05.2026: Glory
- 01.05.2026: Ted
- 01.05.2026: Jujutsu Kaisen, Staffel 2
- 01.05.2026: 30 Rock, Staffel 1 bis 7
- 04.05.2026: Dr. Seuss: Horton!, Staffel 2
- 06.05.2026: The Handmaid's Tale, Staffel 1 bis 6
- 06.05.2026: Worst Ex Ever, Staffel 2
- 06.05.2026: Love is Blind: Poland
- 07.05.2026: Legends
- 07.05.2026: Der Kastanienmann, Staffel 2
- 08.05.2026: Danke - Nächster!, Staffel 3
- 08.05.2026: My Royal Nemesis
- 11.05.2026: Pop Culture Jeopardy!, Staffel 2
- 12.05.2026: Devil May Cry, Staffel 2
- 13.05.2026: Perfect Match, Staffel 4
- 13.05.2026: Gockel, Staffel 2
- 13.05.2026: Entre padre e hijo
- 14.05.2026: Nemesis
- 14.05.2026: Soul Mate
- 15.05.2026: Emergency Room - Die Notaufnahme, Staffel 1 bis 15
- 15.05.2026: Berlin und die Dame mit dem Hermelin
- 15.05.2026: The Wonderfools
- 15.05.2026: Horimiya
- 16.05.2026: Akane-banashi
- 20.05.2026: Carísima
- 21.05.2026: The Boroughs
- 21.05.2026: James.
- 22.05.2026: Mating Season
- 26.05.2026: Jae-seok's B&B Rules!
- 27.05.2026: Due spicci - Das nötige Kleingeld
- 28.05.2026: The Four Seasons, Staffel 2
- 28.05.2026: Achtsam Morden, Staffel 2
- 29.05.2026: Brasilien 70: Der dritte WM-Stern
- 29.05.2026: Rafa
- 29.05.2026: Calabasas Confidential
Deutsche Starts: Neue Serien im Mai bei Sky und mehr
- 01.05.2026: Safe Harbor (Magenta TV)
- 01.05.2026: Mafia (Magenta TV)
- 01.05.2026: Elsbeth (Magenta TV)
- 04.05.2026: Welfare Warriors (Viaplay)
- 04.05.2026: 22. Juli (Viaplay)
- 06.05.2026: Boston Blue (Sky)
- 07.05.2026: M.I.A. (Paramount+)
- 08.05.2026: Unconditional (Apple TV+)
- 09.05.2026: Song of the Samurai (HBO Max)
- 11.05.2026: Keep It Together (Viaplay)
- 14.05.2026: Coldwater (Magenta TV)
- 15.05.2026: Dutton Ranch (Paramount+)
- 20.05.2026: Maximum Pleasure Guaranteed (Apple TV+)
- 21.05.2026: Ralf & Étienne: Wir sagen Ja (Sky)
- 21.05.2026: Etty (Arte)
- 22.05.2026: Stardust Hotel (ARD Mediathek)
- 29.05.2026: Star City (Apple TV+)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im Mai bei Sky und mehr
- 02.05.2026: Totenfrau, Staffel 2 (ARD Mediathek)
- 07.05.2026: The Blacklist, Staffel 9 und 10 (Sky)
- 09.05.2026: Star Trek: Lower Decks, Staffel 5 (Comedy Central)
- 12.05.2026: American Dad, Staffel 22 (Warner TV)
- 18.05.2026: Black Sands, Staffel 2 (Viaplay)
- 21.05.2026: Der Lehrer, Staffel 10 (RTL+)
- 21.05.2026: Skymed, Staffel 4 (Paramount+)
- 22.05.2026: Push, Staffel 2 (ZDF Mediathek)
- 22.05.2026: Brokenwood - Mord in Neuseeland, Staffel 8 (ARD Mediathek)
- 25.05.2026: Rick and Morty, Staffel 9 (HBO Max)
- 25.05.2026: Chicago Fire, Staffel 14 (Sky)
- 25.05.2026: Chicago Med, Staffel 11 (Sky)
- 30.05.2026: Matlock, Staffel 2 (Sky)
Internationale Starts: Neue Serien und Staffeln im Mai 2026
- 07.05.2026: M.I.A. (Peacock)
- 07.05.2026: The Terror, Staffel 3 (Shudder)
- 14.05.2026: Welcome to Wrexham, Staffel 5 (FXX)
- 14.05.2026: On the Roam, Staffel 2 (HBO Max)
- 18.05.2026: You're Killing Me (Acorn TV)
- 22.05.2026: The Chi, Staffel 8 (Paramount+ US)
- 27.05.2026: A Good Girl's Guide to Murder, Staffel 2 (Netflix US)
- 28.05.2026: Criminal Minds: Evolution, Staffel 4 (Paramount+ US)
Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.
Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.