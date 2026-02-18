Die 89 besten neuen Serienstarts im Juni 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Serienfans können sich im Juni auf Avatar, House of the Dragon, Kap der Angst und mehr freuen. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Nach den fast 120 Serienstarts im Mai geizt auch der neue Monat nicht mit spannenden Serienneuheiten. Neben der heiß erwarteten 3. Staffel von House of the Dragon erwarten euch im Juni eine Fantasy-Rückkehr bei Netflix, das große The Bear-Finale und eine albtraumhafte Horror-Miniserie sowie das Serienremake eines Martin Scorsese-Thrillers und vieles mehr.

Im Juni können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Juni als Liste erstellt.

Serienstarts bei Amazon

Serienstarts bei Disney+

Serienstarts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Juni

Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Juni

Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Juni

Deutsche Starts: Neue Serien im Juni bei HBO Max, Apple TV und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Juni bei HBO Max und mehr

Internationale Starts: Neue Serien-Staffeln im Juni 2026

Podcast: Die 20 besten Netflix-Serien aller Zeiten

Netflix veröffentlicht bereits seit 13 Jahren Original-Serien. Doch welche der über 1000 Titel sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 Netflix-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.