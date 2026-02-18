Die 89 besten neuen Serienstarts im Juni 2026 – bei Netflix, Amazon & im TV

Nach den fast 120 Serienstarts im Mai geizt auch der neue Monat nicht mit spannenden Serienneuheiten. Neben der heiß erwarteten 3. Staffel von House of the Dragon erwarten euch im Juni eine Fantasy-Rückkehr bei Netflix, das große The Bear-Finale und eine albtraumhafte Horror-Miniserie sowie das Serienremake eines Martin Scorsese-Thrillers und vieles mehr.
Im Juni können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Juni als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serienstarts bei Amazon
- Serienstarts bei Disney+
- Serienstarts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serien-Staffeln bei Amazon Prime Video im Juni
- 01.06.2026: Die Tudors, Staffel 1 bis 4
- 03.06.2026: The Legend of Vox Machina, Staffel 4
- 03.06.2026: Clarkson's Farm, Staffel 5
- 04.06.2026: Loredana & Karim
- 08.06.2026: Vorstadtweiber, Staffel 3 bis 6
- 08.06.2026: Biester, Staffel 1 und 2
- 10.06.2026: Every Year After
- 15.06.2026: Braunschlag
- 15.06.2026: Mr. Mercedes, Staffel 1 bis 3
- 22.06.2206: See You at Work Tomorrow!
- 22.06.2026: Timeless, Staffel 1 und 2
- 29.06.2026: The Night Shift, Staffel 2 bis 4
Neue Serien-Staffeln bei Disney+ im Juni
- 01.06.2026: Doctor on the Edge
- 02.06.2026: Not Suitable for Work
- 03.06.2026: Will Trent, Staffel 4
- 08.06.2026: Alice and Steve
- 08.06.2026: Best of the World with Antoni Porowski
- 10.06.2026: Dragon Striker
- 12.06.2026: Naruto, Staffel 1
- 17.06.2026: Bob's Burgers, Staffel 16
- 17.06.2026: King & Prince: Unser Treffen in LA
- 19.06.2026: My Hero Academia, Staffel 1 und 2
- 24.06.2026: Behind the Attraction, Staffel 3
- 26.06.2026: The Bear: King of the Kitchen, Staffel 5
Neue Serien-Staffeln bei Netflix im Juni
- 01.06.2026: Lawmen: Bass Reeves
- 01.06.2026: Shangri-La Frontier, Staffel 2
- 01.06.2026: My Hero Academia, Staffel 6
- 01.06.2026: Law & Order: Special Victims Unit, weitere Staffeln
- 03.06.2026: Michael Jackson: Das Urteil
- 04.06.2026: The Witness
- 04.06.2026: Night Shift for Cuties
- 04.06.2026: King of Queens, Staffel 1 bis 9
- 05.06.2026: Teach You a Lesson
- 09.06.2026: Emergency Room - Die Notaufnahme
- 10.06.2026: Die Geschichte meiner Familie, Staffel 2
- 10.06.2026: Outlast: The Jungle
- 11.06.2026: Viral Hit
- 11.06.2026: The Evil Lawyer
- 11.06.2026: Süße Magnolien, Staffel 5
- 12.06.2026: The Polygamist
- 12.06.2026: Urteilsverlust
- 16.06.2026: Dallas Cowboys Cheerleaders: Ein amerikanischer Traum, Staffel 3
- 18.06.2026: Harlan Cobens Nur für dein Leben
- 18.06.2026: Baki-Dou: The Invincible Samurai, Teil 2
- 19.06.2026: Oasis
- 20.06.2026: Várzea: Wo Fußball geboren wird
- 22.06.2026: Rhythm + Flow: Italien: Staffel 3
- 24.06.2026: Ein anderes Selbst, Staffel 3
- 24.06.2026: The American Experiment
- 25.06.2026: Avatar: Der Herr der Elemente, Staffel 2
- 26.06.2026: Notes from the Last Row
Deutsche Starts: Neue Serien im Juni bei HBO Max, Apple TV und mehr
- 01.06.2026: Bookish (Magenta TV)
- 01.06.2026: Zeit Verbrechen (Magenta TV)
- 01.06.2026: The Inner Circle (Viaplay)
- 01.06.2026: Veni Vidi Vici (Viaplay)
- 01.06.2026: Fire Country (Paramount+)
- 01.06.2026: Common Side Effects (HBO Max)
- 02.06.2026: Bring Me the Beauties: Die Model-Sekte (HBO Max)
- 05.06.2026: Kap der Angst (Apple TV)
- 06.06.2026: Joan (One)
- 09.06.2026: Dear England (ZDF Stream)
- 10.06.2026: Candy Cruz (HBO Max)
- 11.06.2026: This Is Us, Staffel 1 bis 6 (ZDF Stream)
- 11.06.2026: Mermaids to Lovers (RTL+)
- 11.06.2026: SAS: Rogue Heroes, Staffel 1 und 2 (HBO Max)
- 12.06.2026: The Hack (Arte Mediathek)
- 12.06.2026: Proud (HBO Max)
- 15.06.2026: Sisters 1968 (Viaplay)
- 17.06.2026: Chespirito: Not Really on Purpose (HBO Max)
- 19.06.2026: Prisoner - Auf der Flucht (ARD Mediathek)
- 19.06.2026: Fringe - Grenzfälle des FBI, Staffel 1 bis 5 (HBO Max)
- 20.06.2026: Ronja Räubertochter (Magenta TV und Viaplay)
- 20.06.2026: Outrageous (One)
- 22.06.2026: Save Me (Viaplay)
- 24.06.2026: Wild Cherry (Paramount+)
- 27.06.2026: Leben, Larry und das Streben nach Unglück (HBO Max)
- 29.06.2026: Grimm (Sky)
- 30.06.2026: Tyler Perry's Divorced Sistas (Paramount+)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im Juni bei HBO Max und mehr
- 01.06.2026: The Terror, Staffel 3 (Magenta TV)
- 01.06.2026: Walker, Staffel 3 und 4 (Paramount+)
- 08.06.2026: Animal Control, Staffel 4 (Warner TV Comedy)
- 08.06.2026: The Couple Next Door, Staffel 2 (RTL+)
- 10.06.2026: Grantchester, Staffel 8 (One)
- 14.06.2026: My Adventures With Superman, Staffel 3 (HBO Max)
- 19.06.2026: John Sugar, Staffel 2 (Apple TV)
- 21.06.2026: The Agency, Staffel 2 (Paramount+)
- 22.06.2026: House of the Dragon, Staffel 3 (HBO Max / Sky)
Internationale Starts: Neue Serien-Staffeln im Juni 2026
- 07.06.2026: Interview with the Vampire, Staffel 3 (AMC)
- 12.06.2026: Power Book III: Raising Kanan, Staffel 5 (Starz)
- 29.06.2026: Adventure Time: Side Quests (Disney+ US)
Podcast: Die 20 besten Netflix-Serien aller Zeiten
Netflix veröffentlicht bereits seit 13 Jahren Original-Serien. Doch welche der über 1000 Titel sollte jeder Serienfan gesehen haben? Die 20 Netflix-Serien überhaupt stellen wir euch im Podcast vor:
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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.