Die 94 besten neuen Serienstarts im Dezember 2025 – bei Netflix, Amazon & im TV

Das Serienjahr 2025 läuft raschen Schrittes auf die Zielgerade zu. Doch auch nach über 90 Serienneuheiten im November hat der letzte Monat des Jahres kurz vor Schluss noch ein paar spannende Highlights auf Lager. Während das Stranger Things-Finale in die nächste Runde geht, erwarten uns im Dezember auch eine deutsche Yellowstone-Alternative, aufregender Fantasy-Nachschub bei Disney+, raue Western-Kost bei Netflix sowie die Rückkehr in Amazons Sci-Fi-Apokalypse von Fallout und mehr.
Im Dezember können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Dezember als Liste erstellt.In dieser Übersicht findet ihr:
- Serienstarts bei Amazon
- Serienstarts bei Disney+
- Serienstarts bei Netflix
- weitere Starts im TV und Stream
- US-Starts neuer Serien und Staffeln
Neue Serienstaffeln bei Amazon Prime Video im Dezember
- 06.12.2025: Uns bleibt immer morgen
- 09.12.2025: SpongeBob Schwammkopf, Staffel 9
- 17.12.2025: Fallout, Staffel 2
- 18.12.2025: Human Specimens
- 22.12.2025: Miss Sophie - Same Procedure As Every Year
- 22.12.2025: Mascha und der Bär, Staffel 1 bis 7
Neue Serienstaffeln bei Disney+ im Dezember
- 03.12.2025: 9-1-1: Nashville
- 03.12.2025: Are You Sure?!, Staffel 2
- 03.12.2025: Der Name der Rose
- 08.12.2025: Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi, Staffel 3
- 10.12.2025: Percy Jackson: Die Serie, Staffel 2
- 10.12.2025: Criminal Minds: Evolution, Staffel 3
- 10.12.2025: SOKO Köln, Staffel 19 und 21
- 10.12.2025: SOKO Stuttgart, Staffel 15 und 16
- 12.12.2025: Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era
- 17.12.2025: Tracker, Staffel 3
- 17.12.2025: Ein Schritt zum Abgrund
- 17.12.2025: Die Notärztin
- 17.12.2025: WaPo Berlin, Staffel 1 bis 3
- 17.12.2025: WaPo Bodensee, Staffel 1 bis 5
- 17.12.2025: WaPo Duisburg, Staffel 1 und 2
- 17.12.2025: WaPo Elbe, Staffel 1 und 2
- 17.12.2025: Watzmann ermittelt, Staffel 2 bis 4
- 23.12.2025: Spidey und seine Super-Freunde, Staffel 4 Teil 2
- 24.12.2025: Bares für Rares, Staffel 1
- 26.12.2025: The Lowdown
- 31.12.2025: Law & Order: Special Victims Unit, Staffel 14 bis 17
Neue Serienstaffeln bei Netflix im Dezember
- 01.12.2025: The Rookie, Staffel 6
- 01.12.2025: Fire Country
- 01.12.2025: Love Is Blind: Italy
- 02.12.2025: Sean Combs: The Reckoning
- 04.12.2025: The Abandons
- 04.12.2025: Fugue State 1986
- 04.12.2025: The Believers, Staffel 2
- 05.12.2025: The Price of Confession
- 05.12.2025: Sicilia Express
- 05.12.2025: Owning Manhattan, Staffel 2
- 06.12.2025: Pro Bono
- 09.12.2025: Badly in Love
- 09.12.2025: Pax Massilia, Staffel 2
- 10.12.2025: Das Unglück, Staffel 2
- 10.12.2025: Record of Ragnarok, Staffel 3
- 10.12.2025: Simon Cowell: The Next Act
- 10.12.2025: Turn
- 11.12.2025: Kasaba: Die Kleinstadt
- 11.12.2025: Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Staffel 2
- 11.12.2025: Man vs. Baby
- 11.12.2025: Had I Not Seen the Sun, Teil 2
- 12.12.2025: Weihnachten zu Hause, Staffel 3
- 12.12.2025: Stadt der Schatten
- 12.12.2025: Soulmates
- 15.12.2025: Solar Opposites
- 15.12.2025: Younger
- 16.12.2025: Culinary Class Wars, Staffel 2
- 17.12.2025: What's in the Box
- 17.12.2025: El niñero, Staffel 3
- 18.12.2025: Emily in Paris, Staffel 5
- 23.12.2025: King of Collectibles: The Goldin Touch, Staffel 3
- 23.12.2025: Innato
- 26.12.2025: Stranger Things, Staffel 5 Teil 2
- 26.12.2025: Cashero
- 29.12.2025: Members Only: Palm Beach
Deutsche Starts: Neue Serien im Dezember bei Sky und mehr
- 01.12.2025: Smillas Gespür für Schnee (Magenta TV)
- 01.12.2025: The Tower, Staffel 1 und 2 (Arte Mediathek)
- 01.12.2025: Brilliant Minds (RTL+)
- 02.12.2025: Yeliz & Jimi - We Are Family?! (Sky)
- 04.12.2025: This City is Ours (Sky)
- 05.12.2025: Red Eye (Sky)
- 11.12.2025: Little Disasters (Paramount+)
- 12.12.2025: Stenbeck (ZDF Stream)
- 12.12.2025: Queen of Fucking Everything (ZDF Stream)
- 12.12.2025: Mozart/Mozart (ARD Mediathek)
- 14.12.2025: Für die Wildnis geboren (Apple TV+)
- 18.12.2025: Die Jahreszeiten (Arte)
- 18.12.2025: Vienna Killing: Die Unterweger Story (Sky)
- 21.12.2025: Amadeus (Sky)
- 22.12.2025: Schwarzes Gold (ARD Mediathek)
- 26.12.2025: Inspector Lynley & Sergeant Havers (Das Erste)
- 31.12.2025: Exit (Magenta TV)
- 31.12.2025: Wreck (Magenta TV)
- 31.12.2025: Suspect (Magenta TV)
Deutsche Starts: Neue Staffeln im Dezember bei Sky und mehr
- 01.12.2025: Der Doktor und das liebe Vieh, Staffel 6 (Magenta TV)
- 01.12.2025: Single Bells, Staffel 2 (ZDF Stream)
- 04.12.2025: Neue Geschichten vom Pumuckl, Staffel 2 (RTL+)
- 05.12.2025: Asbest, Staffel 2 (ARD Mediathek)
- 06.12.2025: Navy CIS, Staffel 22 (13th Street)
- 15.12.2025: Kin, Staffel 2 (AXN Black)
- 22.12.2025: The Beach Hotel, Staffel 2 (Viaplay)
Internationale Starts: Neue Serien-Staffeln im Dezember 2025
- 01.12.2025: Sandokan (Rai 1)
- 05.12.2025: Spartacus: House of Ashur (Starz)
- 07.12.2025: The War Between the Land and the Sea (BBC)
- 25.12.2025: Sanctuary: A Witch’s Tale, Staffel 2 (AMC)
- 26.12.2025: Sunny Nights (Stan)
- 27.12.2025: The Copenhagen Test (Peacock)
Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.
Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:
Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.