Die 94 besten neuen Serienstarts im Dezember 2025 – bei Netflix, Amazon & im TV

Serienfans können sich im Dezember auf Stranger Things, Fallout, Fantasy, Western und mehr freuen. Hier findet ihr die Übersicht der wichtigsten Starttermine bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Das Serienjahr 2025 läuft raschen Schrittes auf die Zielgerade zu. Doch auch nach über 90 Serienneuheiten im November hat der letzte Monat des Jahres kurz vor Schluss noch ein paar spannende Highlights auf Lager. Während das Stranger Things-Finale in die nächste Runde geht, erwarten uns im Dezember auch eine deutsche Yellowstone-Alternative, aufregender Fantasy-Nachschub bei Disney+, raue Western-Kost bei Netflix sowie die Rückkehr in Amazons Sci-Fi-Apokalypse von Fallout und mehr.

Im Dezember können Serien-Fans bei Netflix, Disney+, Prime Video und mehr aus unglaublich vielen Neuheiten auswählen. Damit ihr in der Flut an Serien und Staffeln nichts Wichtiges verpasst, haben wir für euch eine Übersicht mit allen relevanten Serien-Starts im Dezember als Liste erstellt.

Serienstarts bei Amazon

Serienstarts bei Disney+

Serienstarts bei Netflix

weitere Starts im TV und Stream

US-Starts neuer Serien und Staffeln

Neue Serienstaffeln bei Amazon Prime Video im Dezember

Neue Serienstaffeln bei Disney+ im Dezember

Neue Serienstaffeln bei Netflix im Dezember

Deutsche Starts: Neue Serien im Dezember bei Sky und mehr

Deutsche Starts: Neue Staffeln im Dezember bei Sky und mehr

Internationale Starts: Neue Serien-Staffeln im Dezember 2025

Podcast: Die 12 besten Serien im Dezember bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.