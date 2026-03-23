Die aktuell beste Marvel-Serie kehrt in 2 Tagen zurück: Im neuen Trailer zu Daredevil Born Again Staffel 2 stellt der Rächer eine ganze Armee zusammen

Diese Woche gibt es ein Wiedersehen mit dem Daredevil auf Disney+. Im neusten Trailer stellt der Marvel-Held eine ganze Armee zusammen, um die Stadt zurückzuerobern.

Könnt ihr vor dem Start von Daredevil: Born Again Staffel 2 in dieser Woche noch einen letzten Trailer gebrauchen? Natürlich könnt ihr das. Die neue Vorschau steht dem ersten Trailer nämlich in nichts nach. Eines ist schon jetzt klar: Wenn Marvel-Held Matt Murdock (Charlie Cox) alias Daredevil und Bürgermeister Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) alias Kingpin einander gegenüberstehen, wird Hell's Kitchen beben.

Hier der jüngste Trailer zu Daredevil: Born Again Season 2:

Daredevil: Born Again - S02 Teaser Trailer 3 (English) HD

Das erwartet euch in der 2. Staffel von Daredevil: Born Again auf Disney+

Nach dem schockierenden Finale von Staffel 1 erklärte New Yorks neuer Bürgermeister Wilson Fisk den Ausnahmezustand und eröffnet die Jagd auf maskierte Vigilanten, was natürlich auch Matt Murdock und seine Verbündeten betrifft. Der muss eine ganze Armee zusammenstellen, um die Stadt nicht dem Kingpin und seinen Schergen zu überlassen.

So gibt es auch ein Wiedersehen mit Jessica Jones (Krysten Ritter), mit denen man sich Schurken wie Bullseye (Wilson Bethel), Buck Cashman (Arty Froushan) und Daniel Blake (Michael Gandolfini) entgegenstellt. Gekämpft wird aber nicht nur auf den Straßen, sondern auch im Ring, wie wir auch im neuen Trailer sehen können.

Nach Staffel 1 erhielt Daredevil: Born Again bereits ein sehr gutes Rating von 7,3 von der Moviepilot-Community. Ob die neue Season diesen hohen Standard halten können wird? Erwartet wird nichts Geringeres, als die Fortführung der aktuell besten Marvel-Serie.

Noch mehr Marvel:

Wann geht die 2. Staffel von Born Again online?

Die 2. Season von Daredevil: Born Again geht kommenden Mittwoch, den 25. März 2026 bei Disney+ online. Es wird acht neue Episoden geben und das beste: Staffel 3 wurde auch schon mitbestellt und darf 2027 erwartet werden.

Und falls ihr noch mal hören wollt, was wir zur 1. Staffel zu sagen hatten:



Podcast-Review: Lohnt sich die Daredevil-Serie Born Again bei Disney+?

Matt Murdock (Charlie Cox) kehrte als blinder Rächer bei Disney+ zurück. Ob sich Daredevil: Born Again lohnt, loten wir für euch aus – zunächst in einem spoilerfreien Teil, dann in einer Besprechung der ersten zwei Folgen.

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Wo ähnelt Daredevil: Born Again der vorangegangenen Netflix-Serie und wo unterscheidet sie sich? Wie gehen wir mit den einschneidenen ersten 15 Minuten um und wie viel MCU-Anbindung sollten wir noch erwarten? Figuren, Eindrücke und die Serien-Neugeburt im zweiten Anlauf diskutieren wir im Podcast.