Die aktuell beste Sci-Fi-Serie bei Amazon erobert Platz 1 in 34 Ländern: Die erste Staffel war ein Milliarden-Phänomen

Die Rückkehr eines Sci-Fi-Phänomens nimmt die Amazon-Charts im Sturm: Eine postapokalyptische Serie hat in vielen Ländern Platz 1 ergattert und schlägt damit selbst Maxton Hall.

Der Weltuntergang geht nie aus der Mode. So scheint es jedenfalls mit Blick auf den Erfolg von Fallout Staffel 2, die jetzt laut Flixpatrol in 34 Ländern auf Platz 1 der Amazon-Charts sitzt. Auf eine solche Reaktion wird der Streamer gehofft haben: Immerhin war schon Staffel 1 ein gigantischer Hit und etablierte das postapokalyptische Abenteuer als aktuell beste Sci-Fi-Serie der Plattform.

Wird Fallout Staffel 2 seinen Vorgänger noch übertreffen?

Fallout Staffel 2 setzt kurz nach dem Ende von Staffel 1 ein: Ex-Bunkerbewohnerin Lucy (Ella Purnell) und der Kopfgeldjäger-Ghul (Walton Goggins) verfolgen Lucys Vater (Kyle MacLachlan) durch die Wüste bis in die Metropole New Vegas. Im Finale von Staffel 1 stellte sich heraus, dass Hank für den Tod vieler tausender Menschen verantwortlich war.

Ganz offenbar wollten viele Sci-Fi-Fans die Fallout-Rückkehr sehen, als am 17. Dezember die erste Folge der 2. Staffel erschienen ist. Allerdings müssen die neuen Folgen hohen Erwartungen gerecht werden: Innerhalb einer Woche häufte Staffel 1 ganze 2,9 Milliarden gesehene Minuten an.

Es steht nicht zu erwarten, dass Staffel 2 dieses Kunststück wiederholt. Nicht, weil die neuen Folgen schlechter sind als die alten. Sondern vielmehr, weil Amazon mittlerweile auf ein wöchentliches Veröffentlichungsschema umgestellt hat: Es ist daher extrem unwahrscheinlich, dass eine einzige Episode ebenso viele gesehene Minuten erwirtschaftet wie eine ganze Staffel. Offizielle Zahlen gibt es noch nicht.

So sehen laut Flixpatrol die weltweiten Amazon-Charts der Serien aus (Stand: 22.12.):

Wann kommt Staffel 2 Folge 2 der Sci-Fi-Serie Fallout?

Die 2. Folge der 2. Staffel von Fallout erscheint am 24. Dezember 2025 um 3 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit. Insgesamt umfasst die neue Staffel acht Episoden. Das Finale wird am 4. Februar 2026 veröffentlicht.

