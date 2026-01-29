Die aktuell beste Sci-Fi-Serie bei Amazon gibt es jetzt gratis – ohne Abo oder Anmeldung

Ein grandioses Sci-Fi-Highlight von Amazon gibt es jetzt völlig gratis bei YouTube: 8 Folgen lang könnt ihr euch dort den unterhaltsamsten Weltuntergang der letzten Jahre anschauen.

Jede:r schaut Fallout und wer es nicht tut, hat jetzt keine Ausreden mehr. Das legt einerseits die immense Beliebtheit der Amazon-Serie nahe und andererseits die Tatsache, dass sich nun die komplette erste Staffel gratis auf YouTube finden lässt.

Alle 8 Folgen Fallout Staffel 1 auf YouTube: Amazon facht den Sci-Fi-Hype weiter an

Wie auf dem YouTube-Kanal von Amazon Prime Video Deutschland zu sehen ist, sind dort alle acht Folgen der ersten Fallout-Staffel verfügbar. Das macht insgesamt fast acht Stunden Sci-Fi-Spektakel, die jeden Abend in einen Spannungsmarathon verwandeln.

Was steckt hinter Amazons Freigiebigkeit? Ganz offenbar verspricht sich der Streamingdienst noch höhere Aufrufzahlen für Staffel 2 durch neue Fans, die sich per kostenlosem YouTube-Stream haben anstecken lassen. Wer übrigens das Original vorzieht, kann aktuell zwei Folgen der ersten Staffel auf Englisch schauen – über den zentralen Prime Video-Kanal auf YouTube .

Fallout gilt vielen als aktuell beste Sci-Fi-Serie bei Amazon Prime Video. Seit Ende 2025 läuft die 2. Staffel der Videospieladaption. Folge 7 enthüllte erst kürzlich den überraschenden Auftritt eines John Wick-Stars.

Fallout dreht sich um die Bunkerbewohnerin Lucy (Ella Purnell), die 200 Jahre nach einem Atomkrieg ihren Bunker verlässt, um ihren Vater Hank (Kyle MacLachlan) zu retten. Unterwegs trifft sie auf Maximus (Aaron Moten), einen Anwärter der militärisch organisierten Stählernen Bruderschaft. Und auf einen mysteriösen Kopfgeldjäger (Walton Goggins), der einst als Western-Star Cooper Howard Millionen begeisterte.

Staffel 3 der Serie hat längst grünes Licht bekommen. Von der aktuellen 2. Staffel fehlt nur noch die 8. Folge: Das Finale läuft ab dem 4. Februar um 3 Uhr morgens auf Amazon Prime Video.

