Die aktuell meistgeschaute Netflix-Serie ist nicht aufzuhalten – und hat jetzt sogar Stranger Things verdrängt

Seit Wochen steht eine Serie auf Platz 1 der Netflix-Charts. Jetzt hat sie es sogar in die Liste der erfolgreichsten englischsprachigen Serien aller Zeiten geschafft – und Stranger Things hinter sich gelassen.

Mit über 252 Millionen Views und 1,7 Milliarden geschauten Stunden hat es die 1. Staffel von Wednesday innerhalb der ersten 91 Tage auf Platz 1 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten geschafft.

Dass Staffel 2 letztendlich ebenfalls in dieser heiß begehrten Rangliste landen würde, war bereits vor dem Eintreffen der neuen Folgen im Streaming-Programm abzusehen. Rund zwei Wochen nach dem Start von Teil 2 bei Netflix ist es offiziell passiert.

Wednesday Staffel 2 jetzt auf Platz 10 der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serien aller Zeiten

Mit über 95,4 Millionen Views und 742 Millionen geschauten Stunden hat es Wednesday Staffel 2 jetzt auf Platz 10 der meistgeschauten englischsprachigen Serien bei Netflix geschafft. Die Position wurde vorher von der 3. Staffel von Stranger Things gehalten, die damit nun aus der Top 10 rausgefallen ist.

So sieht die aktuelle All Time Top 10 der englischsprachigen Netflix-Serien aus:

Wie ein Blick in die Top 10 zeigt, ist der Abstand zu Fool Me Once und der 1. Staffel von The Night Agent nicht mehr groß. Es dürfte nur eine Frage von wenigen Tagen sein, bis Wednesday Staffel 2 die beiden Hit-Serien im Ranking überholt. Allein in der vergangenen Woche konnte die Serien-Fortsetzung mit Jenna Ortega laut Variety 15 Millionen neue Views generieren.

Weiterhin bleibt Wednesday Staffel 2 noch bis Dezember, bis die 91 Tage nach Streaming-Start verstrichen sind und damit genug Zeit, um noch weitere Serien einzuholen. Wir dürfen gespannt sein, auf welchem Platz der Fantasy-Horror-Hit letztendlich landen wird. Dass Staffel 2 seinen eigenen Vorgänger vom 1. Platz verdrängt, ist aktuell jedoch unwahrscheinlich.

Wednesday Staffel 3 ist schon bestätigt

Wednesday-Fans dürfen sich bereits auf eine 3. Staffel der Hit-Serie freuen, in der Jenna Ortegas titelgebende Heldin für ein neues Abenteuer an die Nevermore Academy zurückkehrt. Aktuellen Berichten zufolge könnte die Produktion der neuen Folgen noch Ende des Jahres in Irland wieder aufgenommen werden. Ein Start bei Netflix wäre demnach ab Frühjahr 2027 denkbar. Darüber hinaus wird eine Spin-off-Serie zu Onkel Fester (Fred Armisen) entwickelt.

