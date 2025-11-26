"Die Albtraum-Version von Amélie": Dust Bunny-Star Mads Mikkelsen und Regisseur Bryan Fuller über Kindheitsängste, Dracula und die Magie des Horrorfilms

Dust Bunny ist gerade im Kino gestartet und vereint Hannibal-Team Mads Mikkelsen und Bryan Fuller ein weiteres Mal. Die beiden sprachen mit uns über ihre Kindheitsmonster und Quellen der Inspiration.

Für Bryan Fullers Dust Bunny schlüpft dessen alter Bekannter Mads Mikkelsen in die Rolle eines Auftragskillers, der von seiner jungen Nachbarin auf das Monster unter ihrem Bett angesetzt wird. Moviepilot traf Fuller und Mikkelsen vorab, um über die Inspirationen für Dust Bunny, die besondere Kraft des Horrorfilms und Kindheitsängste zu sprechen.

Dust Bunny-Star Mads Mikkelsen und Regisseur Bryan Fuller im Interview: Ungewöhnliche Horror-Inspirationen und eigene Ängste

Jahrelang arbeiteten Showrunner Bryan Fuller und Hauptdarsteller Mads Mikkelsen für die Thrillerserie Hannibal zusammen und verarbeiteten den puren Horror des Hannibal Lecter. Nun kamen sie für Fullers Regiedebüt erneut zusammen.

In Dust Bunny wird die kleine Aurora (Sophie Sloan) in Angst und Schrecken versetzt. Unter ihrem Bett lauert ein Monster, und eines Nachts frisst es ihre Eltern. Verzweifelt wendet sie sich an ihren „Monsterjäger“-Nachbarn (Mikkelsen), der eigentlich Auftragskiller ist. Er muss sich fragen, ob das Kind nur zu viel Fantasie hat – oder ob mehr hinter der Geschichte steckt.

Im Interview eröffneten Fuller und Mikkelsen Einblicke in ihre Inspirationsquellen, Horror-Ideen, Traumprojekte und welche Überraschungen die Arbeit mit Kinderdarsteller:innen bereithält. Nach einem korrekten deutschen „Guten Tag“ plauderten beide direkt einmal über ihre tiefsten Kindheitsängste.

Moviepilot: In Dust Bunny werden wir mit der Angst jedes Kindes konfrontiert, dass sich ein Monster unter dem Bett verstecken könnte. Was glaubt ihr, wie euer persönliches Ungeheuer unterm Bett aussehen würde? Und wen würdet ihr zu Hilfe holen, um es zu bekämpfen?

Mads Mikkelsen: Für mich wäre das jeder Gegner aus einem Bruce Lee-Film gewesen. Die waren definitiv alle unter meinem Bett. Ich habe mich als Kind richtig vor dem gefürchtet, was da hausen könnte. Ich musste wirklich einen großen Satz ins Bett machen, damit es mich nicht kriegen konnte. Also hätte ich auch Bruce Lee zu Hilfe geholt, wenn ich seine Nummer gehabt hätte.

Bryan Fuller: Sogar Kareem Abdul-Jabbar [aus Bruce Lee - Mein Letzter Kampf]? Der war unter deinem Bett?

Mads Mikkelsen: Oh ja, der war auf jeden Fall da drunter.

Bryan Fuller: Mein Monster unterm Bett wäre aus diesem gruseligen alten Horrorfilm Grauen um Jessica gekommen. Darin gibt es eine Frau, die aus einem Gewässer herauskriecht. Richtig grauenerregend. Ich würde sagen, diese triefende Frau hat unter meinem Bett gelauert, als ich klein war. Passend dazu hätte ich Geneviève Bujolds Dr. Wheeler aus Koma zu Hilfe gerufen. Sie war mein absoluter Lieblingscharakter. Die wäre meine Monsterjägerin.

Mads, durch deine Arbeit an Filmen wie Die Jagd oder Die Tür hast du Erfahrung damit, auch ziemlich harte Szenen mit Kindern zu spielen. Welche Herausforderungen gab es diesmal, mit einer so jungen Szenenpartnerin wie Sophie Sloan zu arbeiten?

Mads Mikkelsen: Die größte Herausforderung dabei ist immer, dem Kind viel Freiraum zu geben und dafür zu sorgen, dass es sich wohl fühlt. Einige Schauspieler:innen finden es richtig unangenehm, mit Kindern oder Tieren zu arbeiten. Ich habe großen Spaß daran. Wenn man geduldig bleibt, profitiert man als Darsteller sehr davon. Man muss nur erkennen, wie clever Kinder sein können und mit ihren Entscheidungen mitgehen. Dann vergisst man sich selbst und liefert eine viel bessere Leistung ab.

Wahrscheinlich hilft es, dass sie noch nicht so in Routinen gefangen sind wie Schauspieler:innen, die das schon seit Jahren machen?

Mads Mikkelsen: Genau das. Sie pushen einen aus der eigenen Routine heraus.

Hast du auch deine eigenen Erfahrungen als Vater mit in die Rolle eingewoben?

Mads Mikkelsen: - Nein, eher nicht. [lacht] Wäre der Charakter von mir als Vater inspiriert, hätte er eine ganze Menge Dinge nicht getan, zu denen diese Figur bereit ist …wahrscheinlich.

Bryan, Dust Bunny hat einen sehr einzigartigen Stil, von der Musik über die Kostüme bis hin zum Set-Design. Das hat fast etwas von einem Bilderbuch. Was war die Inspiration für dein Worldbuilding?

Bryan Fuller: Der Maximalismus französischer Filme, besonders die von [Jean-Pierre] Jeunet und [Marc] Caro, wie Delicatessen und Die Stadt der verlorenen Kinder oder Die fabelhafte Welt der Amélie. Diese Welten stecken so voller überzeichneter Ideen und Fantasie. Das geht alles weit über unsere Realität hinaus. Ich habe das in den 90ern gesehen und mir erlaubt, das alles noch ein bisschen krasser zu machen und weiterzuspinnen.

Eine Albtraum-Version von Amélie, sozusagen.

Bryan Fuller: Genau.

Horrorfilme geben uns einen sicheren Rahmen, um uns mit unseren Ängsten und Problemen auseinanderzusetzen. Was sind die spannendsten Themen, die man mit der Hilfe von Horror in Angriff nehmen kann?

Bryan Fuller: Horrorfilme drehen sich immer darum, ein bestimmtes Szenario zu überleben. Ob es nun das "Final Girl" oder der "finale Wer-auch-immer" ist. Ich glaube, fiktionaler Horror kann uns helfen, uns einen Schutzpanzer aufzubauen. Damit können wir dann den sehr realen Horror in unserem Leben überstehen. Diese Geschichten helfen und inspirieren uns, uns in schlimmen Situationen anzupassen. Wenn der Charakter im Film überleben kann, was er oder sie durchmacht, dann können wir auch das überstehen, was uns selbst zu schaffen macht.

Mads, du neigst dazu, Figuren zu verkörpern, die ein bisschen düsterer oder gefährlicher sind, wie dein Auftragskiller in Dust Bunny. Was muss dir eine Rolle geben, um zu sagen: „Der da. Den will ich spielen.“

Mads Mikkelsen: Es kommt immer aufs Gesamtpaket an. Natürlich ist der Charakter selbst wichtig, aber für mich muss auch die Story stimmen. Und der ganze Ansatz des Films. Es gibt Geschichten, die schon tausendmal erzählt wurden, aber wenn man einen neuen Ansatz findet und die Perspektive ändert, eröffnen sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten. Das inspiriert mich dann.

Im Fall [von Dust Bunny] war Bryan mitverantwortlich [für meine Rollenwahl]. Wir haben drei Jahre lang zusammen an Hannibal gearbeitet, da habe ich nur zu gern für sein Regiedebüt zugesagt. Und er hat mich natürlich nicht enttäuscht. Bryan steckt immer voller Überraschungen. Man denkt, man weiß, wie es laufen wird, und dann fällt ihm etwas ein, wie man alles noch ein bisschen stärker pushen kann.

Wenn es um den düsteren Aspekt geht, sehe ich meine Charaktere gar nicht unbedingt in diesem Licht. Meistens würden solche Figuren sich selbst nicht als Bösewicht werten. Also muss ich herausfinden, mit welchem Blick sie die Welt anschauen. Hannibal Lecter ist ein starkes Beispiel dafür. Seine Perspektive ist das komplette Gegenteil von unserer. Er ist wahrscheinlich der glücklichste Charakter, den ich je gespielt habe. Er lebt nicht in einer düsteren Welt. Also muss ich für ihn auch nicht in die Dunkelheit eintauchen.

Dust Bunny ist oft überraschend witzig und steckt voll schwarzem Humor. Wie entscheidest du als Regisseur, wie weit man mit Witzen gehen kann und wann eine Szene atmen muss?

Bryan Fuller: Iin Patentrezept für den richtigen Tonfall gibt es nicht. Diese Wirkung ergibt sich aus Teamwork. Wenn man mit Leuten wie Mads, Sigourney [Weaver] und Sophie arbeitet, bringt jeder seinen einzigartigen Ansatz mit. Diese Ideen müssen dann ein großes Ganzes ergeben, eine gemeinsame Realität. Das ist wie ein Soufflé – man muss ihm Zeit geben, aufzugehen, und bei der Würzung den Konsens der ganzen Truppe miteinbeziehen. Das lässt sich nur bedingt planen.

Ihr beiden habt schon mehrfach zusammengearbeitet. Wenn ihr unbegrenztes Budget und keine Limits hättet, wie sähe euer gemeinsames Traumprojekt aus?

Mads Mikkelsen: Ach, heißt das, ihr zahlt? [lacht] Ich glaube, unbegrenzte Möglichkeiten wären gar nicht gut für uns. Dann würden wir uns nie auf etwas festlegen. Wir brauchen einen festen Rahmen, innerhalb dessen wir Inspiration finden müssen. Sonst kriegen wir kein einziges Wort aufs Papier, weil alles immer noch größer wird.

Bryan Fuller: Aber wir haben tatsächlich gerade erst drüber gesprochen. Ich würde super gerne eine Dracula-Verfilmung mit Mads machen.

Mads Mikkelsen: Oh, ja. [Er tippt sich an die markanten Eckzähne]. Die Fangzähne hätte ich schließlich schon.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Dust Bunny könnt ihr ab 19. Februar 2026 im Kino sehen.

