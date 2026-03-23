Die am längsten laufende Netflix-Serie kann noch ewig fortgeführt werden – dank 22 (!) Virgin River-Buchvorlagen

Mit der romantischen Dramaserie Virgin River hat Netflix seinen langlebigsten Dauerbrenner geschaffen. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Vor wenigen Tagen ging die 7. Staffel von Virgin River bei Netflix online. Die hat nicht nur Bridgerton in den Serien-Charts des Streamers in die Tasche gesteckt, sondern dem Format den Status als am längsten laufende Netflix-Serie mit bereits 74 Folgen gesichert. Eine absolute Ausnahme bei dem absetzungsfreudigen Anbieter. Und das beste: Fans können sich komplett entspannt zurücklehnen, was die Zukunft des romantischen Dramas angeht.

Virgin River ist eine 8. Staffel auf Netflix längst sicher

Hebamme Melinda (Alexandra Breckenridge) und Barkeeper Jack (Martin Henderson) bleiben dem Netflix-Publikum noch mindestens eine weitere Staffel erhalten, denn Season 8 wurde bereits vor dem Start von Staffel 7 mitbestellt. Laut Deadline erwarten uns darin zehn weitere Folgen, die von April bis August dieses Jahres in Vancouver gedreht werden. Neue Folgen können also Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet werden.

Spoiler zu Staffel 8 von Virgin River: Laut Showrunner Patrick Sean Smith wird Staffel 8 nach einem Zeitsprung von vier Monaten einsetzen. Dann erfahren Fans, wie die OP von Mels und Jacks Baby verlaufen ist, wie es Brady (Benjamin Hollingsworth) nach dem Unfall geht und wie kompliziert die Situation mit Mels ehemaligem Schwarm Eli (Austin Nichols) im Bilde wird. Darüber hinaus wird die neugeformte Beziehung von Muriel (Teryl Rothery) und Mels Vater Everett (John Allen Nelson) beleuchtet. Spoiler Ende.

Mit einem Ende von Virgin River ist aber auch nach Staffel 8 nicht zu rechnen. An Vorlagenmaterial mangelt es nämlich kein bisschen. Auf zwei Cast-Mitglieder wird man ab sofort jedoch verzichten müssen.

Die Virgin River-Buchreihe umfasst über 20 Titel

Vorlagenautorin Robyn Carr veröffentlichte den ersten Virgin River-Roman 2007. Seitdem ist ihre Tastatur kaum zur Ruhe gekommen, denn allein ihre Romanreihe, die der Netflix-Serie als Vorlage dient, hat mittlerweile 22 Roman vorzuweisen. Zuletzt erschien 2020 der Band Rückkehr nach Virgin River* . Darüber hinaus ist Carr für Reihen wie Grace Valley, Sullivan's Crossing und Thunder Point sowie unzählige Einzelromane bekannt.

Solange die Netflix-Abonnent:innen also daran interessiert sind, die große Romanze von Mel und Jack mitzuverfolgen, kann man sich also auf Basismaterial verlassen. Und wenn der Streamer die Beziehung zur Autorin vertiefen will, kann man sich auf weitere Stoffe stürzen und Robyn Carr zum nächsten Harlan Coben machen, der bereits mit 13 Serien bei Netflix vertreten ist.

Und wenn ihr euch im Allgemeinen für die Zukunft des Streaming-Dienstes interssiert, haben wir auch den passenden Podcast für euch:

Podcast: Was wird Netflix' nächste Serien-Sensation nach Stranger Things?

Nach dem Finale von Stranger Things klafft eine Leerstelle im Netflix-Programm. Welche Serie hat das Potenzial, das nächste Netflix-Phänomen zu werden, das die Massen anlockt?

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Nach einer kurzen Analyse, was Stranger Things zu einem so starken Publikumsmagneten aufsteigen ließ, blicken wir im Podcast auf aktuelle und zukünftige Serien, die der nächste Hit werden könnten.

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