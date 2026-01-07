Die am längsten laufende Netflix-Serie kehrt dieses Jahr zurück

Im letzten Jahr mussten Fans von Virgin River, der am längsten laufenden Netflix-Serie, komplett ohne neue Folgen auskommen. 2026 geht es aber mit neuen Folgen weiter.

Im Rahmen der großen Netflix-Ankündigung für 2026 kann auch eine Fanbase aufatmen, die 2025 ganz ohne neue Episoden auskommen musste. Denn die letzte Staffel von Virgin River ging bereits im Dezember 2024 über die Bühne. Nun soll es endlich weitergehen mit der am längsten laufenden Netflix-Serie, die schon sechs Staffeln mit 64 Folgen auf dem Buckel hat – und der mindestens acht Seasons sicher sind.

Weitergehen soll es laut Netflix am 12. März 2026. Dann geht endlich Staffel 7 von Virgin River online.

Staffel 7 von Virgin River kommt im Frühjahr zu Netflix: Darum geht es

Virgin River begann damit, dass Mel (Alexandra Breckenridge) von der Großstadt in das abgeschiedene Örtchen in Kalifornien zieht, um als Hebamme und Krankenschwester zu arbeiten. In der kleinen, heilen Welt voller atemberaubender Natur und Holzfällerhemden verliebt sie sich bald in den charmanten Barbetreiber und Ex-Soldaten Jack (Martin Henderson). So weit, so gut. Aber wie geht es in den neuen Folgen weiter?

Hier ein erstes Vorschaubild aus Staffel 7 von Virgin River:

Staffel 7 setzt nach der großen Hochzeit des Traumpaars im 6. Staffelfinale ein. Dazu sagte Showrunner Patrick Sean Smith:

Ich denke, wir haben gerade erst angefangen, Mel und Jack als verheiratetes Paar zu sehen, was aufregend ist. [Staffel 7 wird] die Flitterwochenphase für sie erkunden, während sie ihr Leben auf der Farm aufbauen, was eigenen Herausforderungen mit sich bringen kann.

Weiter meinte der Chefautor:

Mel kam nach Virgin River und erwartete, dass die Hütte im Farmhaus-Chic-Stil ist, und jetzt lebt sie in einem richtigen Bauernhaus. Was bedeutet das für ihren Charakter? Sie bleibt weiterhin eine Person, die sich fehl am Platz fühlt, und bringt sich ständig aus ihrer Komfortzone heraus.

Darüber hinaus wird die Serie nach der dramatischen Fehlgeburt in Staffel 5 das Thema Kinder und Adoption weiter erforschen. Als Vorlage dient die umfangreiche Romanreihe von Autorin Robyn Carr, die schon über 20 Bände hat.

