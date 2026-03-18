Die am längsten laufende Netflix-Serie steht seit 5 Tagen in den Charts – nicht einmal Bridgerton hat eine Chance

Wenige Netflix-Serien liefern seit Jahren so konstante Feel-Good-Unterhaltung wie diese. Da ist es kein Wunder, dass die neueste Season schon wieder seit Tagen weit oben in den Charts mitmischt.

Seit dem Start im Jahr 2019 wird die Netflix-Serie Virgin River als Soap Opera des Streamers vor allem für ihren leichtfüßigen Eskapismus gefeiert. Die Adaption der mehrteiligen Romanreihe von Autorin Robyn Carr schlägt dramatische Wege ein und punktet mit viel Gefühl und prachtvollen Landschaftsaufnahmen.

Bei Netflix ist seit dem 12. März 2026 die 7. Staffel der Serie verfügbar, die seitdem konstant in den Charts des Streamers mitmischt. Aktuell steht sie auf Platz 2 vor Hits wie Bridgerton und The Night Agent.

Netflix-Dauerbrenner in den Charts: Darum geht es in Virgin River

In der Serie von Schöpferin Sue Tenney verlässt die Protagonistin Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) Los Angeles, nachdem sie sich im entlegenen Virgin River als Krankenschwester beworben hat. Während sie sich erstmal mit dem ruhigen Kleinstadtleben vertraut macht, muss sie anfangs das Vertrauen des lokalen Arztes Doc Mullins (Tim Matheson) gewinnen. Während sie nebenbei Gefühle für den Barkeeper Jack (Martin Henderson) entwickelt, wird Melinda auch von einer Tragödie aus ihrer Vergangenheit verfolgt.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 18. März 2026):

Mit der kürzlich veröffentlichten 7. Staffel stellt Virgin River die aktuell am längsten laufende Serie von Netflix dar – und ein Ende ist nicht in Sicht. Eine 8. Season ist schon offiziell bestätigt. Vor den kommenden Folgen müssen sich Fans jedoch von zwei Virgin River-Stars und ihren Hauptcharakteren verabschieden, die nicht zurückkehren werden.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.