Die Artemis 2-Crew hat Sci-Fi-Epos Der Astronaut gesehen und grüßt Ryan Gosling aus dem All: "Inspirierend"

Das Sci-Fi-Spektakel Der Astronaut – Project Hail Mary überzeugt aktuell nicht nur an den Kinokassen. Auch die Besatzung der Artemis-Mondmission hat den Film gesehen und ist begeistert.

Mit Der Astronaut - Project Hail Mary erobert Ryan Gosling aktuell die Kino-Charts und wird zur ersten Hollywood-Sensation des Jahres. Nun wurde die Crew der Raumsonde Artemis II auf den Film angesprochen: Und auch die echten Astronaut:innen sind Fans des Sci-Fi-Hits.

Artemis II-Astronaut:innen sind Fans von Der Astronaut

In einem Q&A wurde die Besatzung der Artemis II, die vor wenigen Tagen zu ihrer Mond-Umrundung aufgebrochen ist, laut IGN auf den Sci-Fi-Film angesprochen. Der Astronaut Jeremy Hansen berichtet, dass die Besatzung den Film vor dem Start zur Quarantäne nach Hause gesendet bekommen habe. Er findet warme Worte für Ryan Gosling und den Film:

Ich möchte Ryan nur sagen: Die Kunst ahmt die Wissenschaft nach und umgekehrt, so scheint es jedenfalls. Er hat in diesem Film großartige Arbeit geleistet. [...] Ich fand, das war ein so inspirierendes Beispiel – jemand, der sich da draußen einsetzt und einfach tut, was getan werden muss, um die Menschheit zu retten. Das ist ein ziemlich außergewöhnliches Vorbild, dem wir alle nacheifern können. Wir alle fanden diesen Film wirklich aufbauend und inspirierend.

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Die Artemis II hat am Montag planmäßig den Mond erreicht und umrundet diesen nun im am weitesten von der Erde entfernten Manöver, das die Menschheit jemals durchgeführt hat. Es ist der erste bemannte Mondflug seit Apollo 17 im Jahr 1972. Die Crew soll voraussichtlich am 10. April zurück zur Erde kehren.

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Großes Lob für Der Astronaut

Die Crew der Artemis II reiht sich in eine lange Reihe aus Lobgesängen ein, die es aktuell für den Film mit Ryan Gosling hagelt. Im Film spielt Gosling einen talentierten Lehrer und Wissenschaftler, der unfreiwillig auf eine Weltraummission entsandt wird, um die Sonne vor dem Sterben zu retten. Vor Ort trifft er auf unerwartete Gesellschaft. Der Film basiert auf der Romanvorlage von Andy Weir und läuft seit knapp zwei Wochen im Kino.