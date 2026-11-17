Eine der größten Science-Fiction-Serien von Netflix kehrt nach drei Jahren Pause mit Staffel 2 zurück. Hier könnt ihr den ersten Teaser zur Fortsetzung schauen.

Schon viel zu lange warten Sci-Fi-Fans ungeduldig auf eine Fortsetzung der Netflix-Serie 3 Body Problem. Jetzt steht endlich fest, wann die Verfilmung der Trisolaris-Roman-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu mit Staffel 2 zurückkehrt. Der erste Teaser verspricht schon jetzt eine bildgewaltige Rückkehr.

Sci-Fi-Epos von Netflix: 3 Body Problem Staffel 2 bringt die Alien-Invasion näher

Die von den Game of Thrones-Showrunnern David Benioff und D.B. Weiss sowie Alexander Woo entwickelte Trisolaris-Adaption zählt zu den teuersten Science-Fiction-Serien des Streamers. Laut Forbes soll allein die erste Staffel über 233 Millionen Dollar gekostet haben. Mit Staffel 2 soll die Geschichte um die drohende Invasion der Erde durch eine außerirdische Spezies nun weitaus epischer werden.

Hier könnt ihr den deutschen Teaser zu 3 Body Problem Staffel 2 schauen:

3 Body Problem - S02 Teaser (Deutsch) HD

3 Body Problem Staffel 2 wird größtenteils den 2. Roman der Trisolaris-Reihe adaptieren: Der dunkle Wald. Während die San-Ti unaufhaltsam auf die Erde zusteuern und in ungefähr 400 Jahren eintreffen, versuchen die Vereinten Nationen mit dem Wandschauer-Projekt im Geheimen Pläne zur Vernichtung der Aliens schmieden zu lassen. Zeitgleich lässt die Menschheit eine Weltraumflotte errichten und es beginnen Missionen, die mehrere Jahrhunderte umspannen.

Vor allem Wandschauer Saul Durand (Jovan Adepo) hält in Staffel 2 eine besonders wichtige Rolle inne. Denn er hütet in seinem Innersten ein Geheimnis, das die letzte Hoffnung zur Rettung der Menschheit sein könnte. Charaktere wie Auggie Salazar (Eiza González), Jin Cheng (Jess Hong) und Clarence Shi (Benedict Wong) sind ebenfalls wieder zu sehen. Neu zur Besetzung stoßen unter anderem Claudia Doumit (The Boys), Alfie Allen (Game of Thrones) und Ellie de Lange (Suche mich nicht).

Wann startet 3 Body Problem Staffel 2 bei Netflix?

Eigentlich sollte 3 Body Problem bereits in diesem Jahr zurückkehren, doch Fans müssen sich noch ein wenig länger gedulden. Die 2. Staffel wird am 14. Januar 2027 bei Netflix veröffentlicht. Die neue Season soll voraussichtlich sechs Folgen umfassen und fällt damit kürzer aus als gedacht. Netflix veröffentlichte neben dem Teaser auch ein erstes Poster zu Staffel 2:

Bereits kurz nach dem Serienstart im Jahr 2024 wurde verkündet, dass die Science-Fiction-Adaption der drei Romane insgesamt drei Staffeln umfassen wird. Auf die finale Season werden Fans hingegen keine weiteren drei Jahre warten müssen. Denn die Dreharbeiten zu Staffel 3 stehen bereits kurz vor dem Abschluss.

Zum Weiterlesen: Alles Wichtige zu 3 Body Problem Staffel 2 bei Netflix

Die 2. Staffel von 3 Body Problem wurde im Februar 2026 abgedreht und startet rund elf Monate später auf Netflix. Das große Serienfinale könnte somit schon Ende 2027 bei Netflix aufschlagen.