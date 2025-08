Die Bachelors-Finale 2025: Diese Frauen kämpfen um die letzte Rose

Die Rosen bei Die Bachelors werden immer weniger. Mittlerweile hat jeder Bachelor nur noch zwei Frauen, die gewinnen können. Welche vier Kandidatinnen im Finale stehen, könnt ihr hier lesen.

RTL schickte bei Die Bachelors auch in diesem Jahr wieder zwei Rosenkavaliere ins Rennen: Martin Braun und Felix Stein suchen in Staffel 15 die große Liebe. Dabei wird es vor allem für die beiden Männer besonders emotional und jede Entscheidung wird schwieriger. Jetzt stehen die Finalistinnen für beide Seiten fest. Insgesamt vier Frauen stehen im Finale.

Die Bachelors 2025: Diese Kandidatinnen kämpfen um die letzte Rose

In Folge 9 standen für Martin, Felix und die restlichen Frauen die Dreamdates an. Dafür wurden keine Kosten und Mühen gescheut, denn die Kandidat:innen wurden nach Namibia geflogen. Jeder Bachelor hatte noch drei Frauen an seiner Seite, was sich aber bis zum Ende der Episode ändern sollte.

Für diese Frauen haben sich Martin und Felix entschieden:

Team Felix

Seyma

Vivi

Team Martin

Clara

Leonie

Die Entscheidung wurde beiden Bachelors abgenommen

Eine wirkliche Wahl hatten beide Bachelors am Ende nicht wirklich, denn jeweils eine Frau brach das Abenteuer noch vor der Rosenvergabe ab. Bei Felix suchte Paulina das Weite, als sie bei ihrem Dreamdate erfuhr, dass Felix zuvor mit einer anderen Kandidatin intim geworden ist. Sie hatte generell Zweifel an ihren Gefühlen für den Bachelor.

Auch Martin musste einen freiwilligen Exit verkraften. Lena entschied sich dazu, das Abenteuer abzubrechen. Lena hatte ihrerseits noch kein Kribbeln im Bauch, doch nach dem Dreamdate versicherte sie allerdings, dass der Knoten zwischen ihr und Martin endlich geplatzt sei. Bei der Nacht der Rosen offenbarte sie Martin dann aber, dass sie nicht ganz aufrichtig gewesen sei. Sie habe sich viele Gedanken gemacht und könne sich ihren Alltag mit Martin – der bereits zwei Töchter hat – aktuell nicht vorstellen.