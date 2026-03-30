Die beliebte Netflix-Miniserie, die von Psychologen gelobt wird: "Ein bedeutendes kulturelles Zeugnis, um psychische Gesundheit zu verstehen"

Unzählige Serien zeigen Figuren, die mit Sucht und Depression zu kämpfen haben. Eine Netflix-Produktion wird dabei besonders loben von Psycholog:innen hervorgehoben.

Sucht und Depression gehören laut der US-Zeitschrift Psychology Today zu den am weitesten verbreiteten mentalen Problemen weltweit. Kein Wunder, dass viele Serien versuchen, die Probleme und Herausforderungen dieser Krankheitsbilder einzufangen – eine realistische Darstellung gelingt dabei aber nur den wenigsten. Einer dieser Spitzenreiter ist die Netflix-Miniserie Das Damengambit.

Das Damengambit auf Netflix beschäftigt sich mit Schach und Sucht

Die herausragende, rekordbrechende Miniserie Das Damengambit erschien 2019 auf Netflix und erzählt den Aufstieg der talentierten Schachspielerin Beth Harmon (Anya Taylor-Joy). Als Waisenkind wächst sie unter traumatisierenden Umständen auf und entwickelt eine Tablettensucht, bevor sie ihre Leidenschaft für Schach entdeckt. Sie beginnt, in einem von Männern dominierten Sport zur Weltmeisterin aufzusteigen.

Im Laufe ihrer ehrgeizigen Karriere wird Beth jedoch immer wieder auf ihr Kindheitstrauma zurückgeworfen und kämpft mit zunehmender Isolation und Depressionen. Ihre Vergangenheit treibt sie tiefer in die Sucht – und ihr Weg zur Besserung ist steinig und von vielen Rückfällen geprägt.

Mentale Gesundheit wird in Serien oft falsch dargestellt

Psychology Today zeigt auf, dass Depression und Sucht in Serien oft verkürzt oder zu simpel dargestellt werden. Der amerikanische Psychologe Mark Travers verweist hier darauf, dass viele Produktionen mentale Probleme entweder reißerisch aufbauschen, um zu unterhalten oder zu schockieren, oder sie verharmlosen und vereinfachen die komplexen Krankheitsbilder zu sehr, damit sie in eine simple Storyline passen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das ist jedoch nicht immer so. Travers nennt Das Damengambit als eines von zwei starken Beispielen für die realistische Darstellung von Sucht und Depression und verweist dabei auf einen Forschungsbericht im British Journal of Psychology . Dort haben Forscher:innen untersucht, wie realistisch Beths Problematik und Reise zur Besserung dargestellt wird, nachdem diese von mehreren Seiten als unrealistisch kritisiert worden war.

So bewerten Psychologen Das Damengambit auf Netflix

Die Serie zeige treffend auf, dass Drogenmissbrauch häufig von Gefühlen wie Scham und Isolation ausgelöst wird. Als Beth diese im Laufe der Serie bewältigt, bezwingt sie auch ihre Drogensucht. Ihre Probleme werden dabei weder kleingemacht, noch übersteigert dargestellt, weswegen die Forscher:innen zu folgendem Schluss kommen:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Beths Genesung nicht unrealistisch ist, sondern vielmehr mit der Bewältigung vieler Faktoren einhergeht, die zu Beths Substanzkonsum geführt haben.

Laut dem Bericht passt Beths Besserung damit zu leichteren Krankheitsbildern, die den Zuschauer:innen vielleicht sogar aus dem eigenen Umfeld bekannt sind – und machen sie daher zu einer bedeutsamen Repräsentation der oft verschwiegenen Probleme. Travers fasst zusammen:

Diese langatmige, schwer anzusehende, aber dennoch wahrheitsgetreue Darstellung von Trauma und Sucht macht Das Damengambit zu einem bedeutenden kulturellen Zeugnis, um psychische Gesundheit zu verstehen und zu diskutieren.

Mentale Gesundheit kennt kein Genre

Die andere Serie, die im Artikel lobend erwähnt wird, kommt übrigens aus einer ganz anderen Richtung: Es geht um die Animationsserie BoJack Horseman, die eine der besten Serienfolgen aller Zeiten versteckt.

Damit streamt Netflix gleich zwei gute Beispiele für die realistische Darstellung von mentalen Gesundheitsproblemen und zeigt, dass diese Themen kein festes Genre kennen. Alle 7 Folgen der Miniserie Das Damengambit findet ihr dort im Streaming-Abo.

Wenn ihr euch in einer akuten Krise befindet, dann solltet ihr euch unverzüglich ärztliche und psychotherapeutische Hilfe holen. Bitte wendet euch an die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter 112. Ihr erreicht die Telefonseelsorge rund um die Uhr und kostenfrei unter 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222.

